Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift"

Екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська розповіла, що разом зі своєю командою домовляється про розширення санкційного списку Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні пресслужби Тіхановської.

"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями щодо бізнесів і держкомпаній, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС от-от розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - йдеться в повідомленні.

За словами, екскандидатки, її команда домагається зараз перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

Крім того, зазначає Тіхановська, триває робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, насамперед державними - це "Білорусьбанк" і "Білагропром" ("Білагропромбанк". - Ред.)".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.

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