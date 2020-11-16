Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська розповіла, що разом зі своєю командою домовляється про розширення санкційного списку Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні пресслужби Тіхановської.
"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями щодо бізнесів і держкомпаній, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС от-от розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - йдеться в повідомленні.
За словами, екскандидатки, її команда домагається зараз перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".
Крім того, зазначає Тіхановська, триває робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, насамперед державними - це "Білорусьбанк" і "Білагропром" ("Білагропромбанк". - Ред.)".
"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.
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Але все ж таки, вона сьогодні є та особа, за яку проголосувала більшість біларусів, і їх вибір - це їх вибір. Вони ще "діти" у сенсі розуміння, хто є насправді їх справжній первинний ворог, звідкілля тягнуться корні всіх їхніх проблем. З іншого боку, я бачу, що біларуси вже помалу розуміють сутність кацапського міру, що вони по вуха сидять у ньому і треба звідти тікати якомога скоріше. Бо кацапи їх зараз поливають брудом за їхні протести так само як поливали брудом і не розуміли українців, що вийшли на Майдан у 2013. Таким чином кацапи допомогають їм швидше еволюціонувати у розумінні ху іх ху, і що таке "одін нарот", "браття" і таке інше. Україна також не одразу еволюціонувала, знадобилося два деситяріччя, три Майдани, 2014, Крим і Донбас. І то в самій Україні на сьогодні залишається вати хоч греблю гати.
Хоча щось мені підказує, що їй насрать на країну як і баризі та клоуну на свою - головне свої інтереси...
-Нет сынок, ты будеш меньше жрать.
Вы только что послушали сказку о том, кто кому решил сделать хуже)
Интересная у неё тактика гуайдовская - навреди своей стране
тело Ромы не отдают семье
p.s. Можешь мне больше не писать, не отвечу
Сращу видно - её очень волнует благосостояние беларусов.
Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром.
Патриотично же, мать вашу... С заботой о стране и о народе!
пролетариата ...потом. саша мудак, но пусть посмотрят на нас и сравнят витю-шлепера с членокомпозитром.и как ?! всем отмеряно не шт лет и не все увидят призрак, который ходит по европе: от каждого по способностям - каждому по потребностям, а вот потребности тихановских сразу лягут на уже размятые шеи и будут удовлетворяться.и если белорусы поведутся, то ей нужна флейта, на фоно она не сможет по причинам физиологии.