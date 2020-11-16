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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і

Екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська розповіла, що разом зі своєю командою домовляється про розширення санкційного списку Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні пресслужби Тіхановської.

"Домовляємося з іншими країнами, щоб вони розширювали, поглиблювали санкційні списки. З минулого тижня активно працюємо над економічними санкціями щодо бізнесів і держкомпаній, які годують режим. Плюс очікується, що країни ЄС от-от розширять список персональних санкцій до 200+ прізвищ", - йдеться в повідомленні.

За словами, екскандидатки, її команда домагається зараз перегляду міжнародних програм підтримки, "щоб гроші не йшли режиму, а безпосередньо білоруському суспільству".

Крім того, зазначає Тіхановська, триває робота, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, насамперед державними - це "Білорусьбанк" і "Білагропром" ("Білагропромбанк". - Ред.)".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - розповіла вона.

Також читайте: Росію можуть відімкнути від системи SWIFT, - посол у США Єльченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Шо ты гонишь? Если блокируют банду с заложниками то это вредит заложникам?
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16.11.2020 13:36
+6
Свифт должны были автоматически отключить. Налицо захват государства бандой террористов. Только Европа давно потеряла ориентиры принципы соблюдение и защиту демократии. Шо стоит поддержка Макрона армянских фашистов.
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16.11.2020 13:35
+4
Ещё бы не мешало отказаться от "друзей" на востоке .
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16.11.2020 13:29
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Хотя б один коктейль передала протистующим ..А Свифт она его подключала ,что хочет его вырубить ?
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16.11.2020 13:28 Відповісти
Кто там внычку спам нажимает ?обоснуйте
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16.11.2020 13:47 Відповісти
Ещё бы не мешало отказаться от "друзей" на востоке .
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Ради себя
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16.11.2020 13:39 Відповісти
Лукашенко ей за это только спасибо скажет. Кроме свифта есть и другие системы передачи бабла(например Ишак оманский в самолёте с чемоданом), зато теперь любую фигню, происходящую в РБ, можно списать на козни Тихановской.
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16.11.2020 13:29 Відповісти
Ну так Раша ТВ в усіх бідах людства винуватить Бандеру. Але ви ж в це вірите, так?
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16.11.2020 14:12 Відповісти
Я не смотрю раша-ТВ. Вам виднее..
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16.11.2020 14:14 Відповісти
тепер хоч так/хоч так будуть списувати будья-які огріхи в економіці на "козні Тіхановської" чи то опозиції. У будь-якому випадку вона та протести біларусів всьому виною. А хто ж ще. До того, навіщо їй ще заморочуватися про те, які ще гріхи на неї повісить злодій і що про неї буде казати вата. Не треба було тоді взагалі виходити на вулиці у серпні, сидіти тихо, заради того щоб не давати колгоспнику шанса звинуватити опозицію у всіляких державних негараздах.
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16.11.2020 14:37 Відповісти
Не обращайте на меня внимания. Мне просто не нравится Тихановская и то, что она делает. А именно - бессмысленное гавканье из-за бугра, пока белорусы выгребают трындюлей на своих маршах, а также виляние жопой перед ******.
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16.11.2020 15:49 Відповісти
мені вона також не подобається, але що поробиш, іншої у біларусів нема поки що. До речі, Крим вона нещодавно назвала "юридично, за міжнародним правом" українським, а "фактично кацапським". Це вже хоч і малий але прогрес. Звісно, що вона зараз поставлена в такі рамки, знаходиться у такому середовищі, що на двох стільцях, тобто і продовжувати догоджувати кацапам, вже в неї не вийде.
Але все ж таки, вона сьогодні є та особа, за яку проголосувала більшість біларусів, і їх вибір - це їх вибір. Вони ще "діти" у сенсі розуміння, хто є насправді їх справжній первинний ворог, звідкілля тягнуться корні всіх їхніх проблем. З іншого боку, я бачу, що біларуси вже помалу розуміють сутність кацапського міру, що вони по вуха сидять у ньому і треба звідти тікати якомога скоріше. Бо кацапи їх зараз поливають брудом за їхні протести так само як поливали брудом і не розуміли українців, що вийшли на Майдан у 2013. Таким чином кацапи допомогають їм швидше еволюціонувати у розумінні ху іх ху, і що таке "одін нарот", "браття" і таке інше. Україна також не одразу еволюціонувала, знадобилося два деситяріччя, три Майдани, 2014, Крим і Донбас. І то в самій Україні на сьогодні залишається вати хоч греблю гати.
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16.11.2020 16:57 Відповісти
Ну я бы не был так уверен, что за неё реально проголосовало большинство. Я вполне допускаю, что за лукашенка проголосовало много народа. Почему нет? Какой бы он ни был урод, но электоральное поле он зачистил капитально. И все альтернативные кандидаты были допущены на выборы именно потому, что ничего абсолютно из себя не представляли. Хотя после "феномена Зеленского" возможно всё .
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16.11.2020 17:30 Відповісти
А їй ніхто не сказав що відключити від "Swift" можна лише всю країну а не сам "режим"?
Хоча щось мені підказує, що їй насрать на країну як і баризі та клоуну на свою - головне свої інтереси...
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16.11.2020 13:30 Відповісти
прикольное у тебя мнение о барыге и клоуне - во многом совпадающее с моим. Вопрос в другом. Кому у нас в стране из власть предержащих или олигархов (у меня кстати всегда ассоциация со словом олигофрен) не нацрать на страну? Кандидатуры есть?
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16.11.2020 13:36 Відповісти
Папа, ты будеш меньше пить?
-Нет сынок, ты будеш меньше жрать.

Вы только что послушали сказку о том, кто кому решил сделать хуже)
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16.11.2020 13:30 Відповісти
Света только не Swift, Бацька не переживет такого коварного шага.
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16.11.2020 13:31 Відповісти
Переживет. А вот если она запретит ему сажать картошку...
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16.11.2020 13:51 Відповісти
правильно. Все по плану!
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16.11.2020 13:33 Відповісти
отключения режима Лукашенко от системы Swift - эта девАчка видать не понимает, что отключат не лукаша, отключат всю Беларусь.
Интересная у неё тактика гуайдовская - навреди своей стране
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16.11.2020 13:34 Відповісти
Шо ты гонишь? Если блокируют банду с заложниками то это вредит заложникам?
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16.11.2020 13:36 Відповісти
совсем ты плохой стал. Почитай, если тебя в гугле не забанили о Венесуэле и "режиме" Мадуро и типа сам себя избравший - Гуайдо. Узнай что там делается после введения санкций против страны
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16.11.2020 13:38 Відповісти
А ***** твоё, разве не сам себя избравший?
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16.11.2020 13:52 Відповісти
а твоё *****?
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16.11.2020 14:02 Відповісти
Беларусь согласна. это лучше, чем людей хоронить.
тело Ромы не отдают семье
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16.11.2020 16:00 Відповісти
Беларусь вся или 10 процентов бегающих по улице?
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16.11.2020 17:16 Відповісти
Только, ты входишь в 2% говна,как твой сАловей говорит, усохни, и не вставай с бутылки, чмо
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18.11.2020 10:05 Відповісти
Ёпрст, опять спалили, и откудаты ты знаешь что я на бутылках? Наверное сам придумал ибо узнать ты этого нигде не мог. А это тебя так зовут - чмо? Ты хоть людям не рассказывай, а то засмеют. Кстати, прости дорогой чмошка что я поздно отписался - в бане был.

p.s. Можешь мне больше не писать, не отвечу
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Да мне насрать, ответишь ты или нет,падаль, иди ***** своему отвечай
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20.11.2020 13:32 Відповісти
Санкций не будет . Пока ваши тракторы будут покупать ради вас . Им тоже не нужны миллионы беженцев с ватной изюминкой .
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16.11.2020 13:34 Відповісти
Свифт должны были автоматически отключить. Налицо захват государства бандой террористов. Только Европа давно потеряла ориентиры принципы соблюдение и защиту демократии. Шо стоит поддержка Макрона армянских фашистов.
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16.11.2020 13:35 Відповісти
Демократия ? Они хотят старого царя поменять на более свежего .
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16.11.2020 13:37 Відповісти
Зараз амери виконають твою хотєлку. Ррраз! І відімкнуть.
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16.11.2020 13:41 Відповісти
А у мудрейшего и величайшего друга Беларуси она спросила разрешение!
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16.11.2020 13:42 Відповісти
"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift"

Сращу видно - её очень волнует благосостояние беларусов.
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16.11.2020 13:42 Відповісти
Она - марионетка. Её ничего не волнует.
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16.11.2020 13:49 Відповісти
Очень волнует. Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift" - Цензор.НЕТ 5931
Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром.
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16.11.2020 14:00 Відповісти
Тіхановську поставила фсб для розкачки Лукаша, а тепер сама не знає що робити, чисто імпровізація без сценарія, для фсб і Кремля головне щоб беларуська влада у руки народа не впала, тому і надалі буде картонна опозиція у вигляді Тихановської
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16.11.2020 13:45 Відповісти
Чому ж тоді вона не втекла до Росії? Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift" - Цензор.НЕТ 8310
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Навіщо як що Беларусь це ще одна область еРеФії Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift" - Цензор.НЕТ 1733
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16.11.2020 20:56 Відповісти
если б тут был хоть один ставленник фсб или кремля, то уже луку наменили на него. москва оказалась неготова к нашим события
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16.11.2020 16:01 Відповісти
Ну поцікався хто організовав канал Некста в Тєлеграмм, хто завербував чоловіка Тихановської, так що не треба наїність друкувати
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16.11.2020 20:58 Відповісти
ага, *********** не отключили от системы, а то ********** отключат. для запада оба *****, как братья голубковы, иван и лёня, не нахлебники, а бизнес партнёры. если хотели бы, задушили бы обох двох ещё в нулевые, когда ***********, в годы жирных нефтяных коров западных политиков скупал и консервы закладывал. но взятки от него оказались для них слаще и приятней, чем исходящая сегодня от па раши угроза всему миру.
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16.11.2020 13:45 Відповісти
Тихановская медленно бредет в психушку... Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift" - Цензор.НЕТ 560
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16.11.2020 13:48 Відповісти
Глянеш на фото цієї тихановської - так і пре чорною енергетикою............
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16.11.2020 13:50 Відповісти
Білорусь перетворюється на Північну Корею.
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Светлана, может и хутина от свифта тоже отключите, шо вам жалко что-ли
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Реально...дура !!!
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16.11.2020 13:54 Відповісти
Походу она действительно тупая. Ни одна оппозиция в мире на такое бы не пошла, чтобы не навредить себе. Или этой ленинской кухаркой управляют.
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16.11.2020 13:56 Відповісти
"Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром."
Патриотично же, мать вашу... С заботой о стране и о народе!
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16.11.2020 13:58 Відповісти
Чувствуется почерк прибалтийских и польских "друзей".
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16.11.2020 14:03 Відповісти
Цій тихановській більше б йшла роль головної героїні у фільмі про вампірів, а не "лідера" опозиції................ Тіхановська домагається розширення санкційного списку ЄС до 200+ прізвищ і "відключення режиму Лукашенка від системи Swift" - Цензор.НЕТ 5614
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16.11.2020 14:04 Відповісти
И при этом не признает даже Крым украинским.
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16.11.2020 14:05 Відповісти
А це вихід. Якщо Бацька не зможе платити своїм омонівцям, то і звірячити вони перестануть. А це буде кінець режиму.
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16.11.2020 14:09 Відповісти
від свіфта звісно, що не відключать, ***** й не за такі ще витівки протягом років ніхто і не думав відключати. А ось обмеження кредитування державних банків, про яке вона каже, було б слушним, це був би додатковий фінансовий тягар перш за все на кацапщину, яка б змушена була на себе перейняти цю функцію задля збереження та підтримки братського режиму цього колгоспника.
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Ей надо, в конце концов, начать работать с армией - с младшими офицерами и солдатами-призывниками, чтобы нейтрализовать силами армейцев "в день Ч" полицаев: полицаи могут быть из орды - посланы Путиным для расправ с беларусами и "повышения квалификации", им и платит московия зарплату, премии, суточные.
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16.11.2020 14:24 Відповісти
Ну прям патриотка, делает все чтоб обвалить экономику своей страны.
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Pro swift ja toze slisal sto obsuzdajet ES.Ekonomiceskije sankciji na podxode rezimu tolko kakije uvydem
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16.11.2020 15:12 Відповісти
j2 она такая, напаскудит под якобы благими намерениями и в цюрих с троцким греть свои подагры, а бараны будут массировать свои шеи для очередной великой августовской революции и заниматься диктатурой свободолюбивого
пролетариата ...потом. саша мудак, но пусть посмотрят на нас и сравнят витю-шлепера с членокомпозитром.и как ?! всем отмеряно не шт лет и не все увидят призрак, который ходит по европе: от каждого по способностям - каждому по потребностям, а вот потребности тихановских сразу лягут на уже размятые шеи и будут удовлетворяться.и если белорусы поведутся, то ей нужна флейта, на фоно она не сможет по причинам физиологии.
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16.11.2020 15:31 Відповісти
Ого, яка крута кухарка, санкції проти Білорусі вде наказує вводити,лол
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16.11.2020 15:38 Відповісти
Programi pomoci dlia Belorus byli ostanovleni i budet napravleni na pomoc postrodavsix ot rezima i opoziciji.Ne centa bolse rezima ot ES nepolucit a polucali sotni milioov evro v god
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16.11.2020 16:10 Відповісти
СВИФТ отключить давно пора!
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16.11.2020 16:40 Відповісти
А які західні банки кредитують Біларусь? Там в основному козломордики.
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16.11.2020 17:12 Відповісти
Tolko raski banki im pomogajet.Vot na AES po 3.3% dali kredit na sumu 6 miliardov dolarov.Kak oni ix otdast trudno skazat.Zapad ne centa im nedast
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16.11.2020 17:55 Відповісти
 
 