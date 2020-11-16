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Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль

Уряд зараз шукає шляхи, які дозволять пригальмувати процес зростання кількості хворих на COVID-19 від адаптивного карантину до карантину вихідного дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме в суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - зауважив прем’єр-міністр Шмигаль .

Очільник уряду додав, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Шмигаль наголосив, що Уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.

Також читайте: Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Ой, как же вы расстроились, что кроме вас еще у когото деньги есть.
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16.11.2020 13:41
+13
Точно! Делают вывод, что дальше трясти население можно. Еще какие то клочья шерсти остались.
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16.11.2020 13:43
+12
Любители считать чужие деньги не могут успокоиться, то слюни текут на деньги заробитчан, то вот беда, тут в Украине кто то зарабатывает ....
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16.11.2020 13:47
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Ой, как же вы расстроились, что кроме вас еще у когото деньги есть.
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16.11.2020 13:41 Відповісти
Точно! Делают вывод, что дальше трясти население можно. Еще какие то клочья шерсти остались.
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16.11.2020 13:43 Відповісти
Потрібно скасувати вихідні та святкові дні, а людям давати плаваючі вихідні серед тижня.
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16.11.2020 13:45 Відповісти
Зелень теж введе плаваючий карантин.
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16.11.2020 13:51 Відповісти
Они решили выручку выходных дней от огромной массы рынков и покупателей в эпицентры перенаправить. Логистика , в их карман.
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16.11.2020 14:20 Відповісти
По большому, если хотите карантин, давайте закон, ЧП и комендантский час. Так вы же ссыте сделать так как делают во всех цивилизованных странах.
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16.11.2020 13:42 Відповісти
И тогда это называется форс-мажор - при котором все договора теряют силу (кредиты, депозиты, купля-продажа..)
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16.11.2020 14:33 Відповісти
а ща типа форс-мажор, но как бы и не форс-мажор, и контракты срываются, и непонятно кто виноват, ага.
Как умнО поступила эта хитрож..пая власть! Вот никто бы до такого не додумался
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16.11.2020 15:03 Відповісти
Им обидно, они в Феофании влачут жалкое существование, а в это самое время собственный Народ жирует.
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16.11.2020 13:42 Відповісти
Зачем вводить карантин выходного дня ? Просто надо выписывать штраф за нарушение карантина . Только кто его выпишет ? Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7830
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16.11.2020 13:45 Відповісти
карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней
А если оставить один день и один епицентр то весь спрос перераспределится еще лучше)
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16.11.2020 13:45 Відповісти
или закрыть метро и весь "спрос" полезет в маршрутки. тоже отличный способ.
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16.11.2020 13:48 Відповісти
А скромные заработки учителей доказывают малое количество учащихся?
Вот, если бы у каждого учителя была зарплата в 4000 долларов, тогда оно конечно
Какая удивительная глупость.
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16.11.2020 13:46 Відповісти
Любители считать чужие деньги не могут успокоиться, то слюни текут на деньги заробитчан, то вот беда, тут в Украине кто то зарабатывает ....
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16.11.2020 13:47 Відповісти
ж...ы сэр
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16.11.2020 13:59 Відповісти
Тут треба подякувати маломі і середньому бізнесу, який весною 2019 року з істеричними і огазмічними криками "Хужє нє будєт" і "Барига нас обкрадає" дружно проголосували за свою кончину. Цікаво, ч хоч тепер вони розуміють, що накоїли?
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16.11.2020 16:25 Відповісти
а может это еще доказывает еще и то, что в будни дни люди как бы... работают??? не??? )))
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16.11.2020 13:50 Відповісти
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1694
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16.11.2020 13:55 Відповісти
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9750

...
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16.11.2020 14:02 Відповісти
Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4789
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16.11.2020 14:16 Відповісти
***
больше всего... закодированного мужика доставал
понимающий взгляд кастрированного кота)))
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16.11.2020 14:38 Відповісти
Да закройте всё.Только "Велюр" не трогайте. Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7747
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16.11.2020 13:52 Відповісти
Глвная причина - єто зароботки !!!!! Зе- Твари !!!!
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль

Я не помню когда последний раз в общепите харчевался , бо грошей нема . А пирожок с картоплей считается Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8199
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16.11.2020 13:53 Відповісти
Фига се ты барин, пирожки с капустами жрат. Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6642
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16.11.2020 13:56 Відповісти
С картоплей . Помню шо когда топал на выборы 2019 , то купил один по дороге .
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16.11.2020 14:00 Відповісти
зажирел ты не на шутку, пирожки жрать в обе щеки, эт на какие ты доходы пирожки по воскресеньям жрать надумал? он посмотри до чего шапито 95 довёл изверг, теперь в каждый карман полезут последнее забирать.
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16.11.2020 15:03 Відповісти
Я навіть знаю два з цих інструментів: рояль і зе-смичок
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16.11.2020 13:57 Відповісти
Какие на хрен 'большие зароботки'. Уже все кроме аптек забыли, что это такое.
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16.11.2020 14:06 Відповісти
Огромной поток людей - уровень предметного разговора премьер-министра, на основании чего принимаются ключевые, жизненноважные решения.
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16.11.2020 14:08 Відповісти
нужны взрослые люди в управлении государством
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16.11.2020 14:10 Відповісти
пане Шмиґалю, тікайте на обсервацію чи до "феофанфії_на_лікарняне" поки не пізно Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3136
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16.11.2020 14:11 Відповісти
И тут премьер-министр понял,в чём разница между выходными и рабочими днями!!!
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16.11.2020 14:12 Відповісти
Дык у нас народ привык в средине рабочего дня по кафешкам и кабакам развлекаться.
Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4008
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16.11.2020 14:20 Відповісти
У них що там - змагання "Хто більшу х..ню ляпне" ???
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16.11.2020 14:22 Відповісти
Ничего не понятно. Так Шмыгаль, ты хочешь сказать, что именно в выходные больные выходят пообедать, а в будни ходят на работу и не обедают в общепитах? Или кто-то в общепитах заражает людей? Или виноваты владельцы общепитов, потому что деньги зарабатывают?
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16.11.2020 14:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N_TmtPioeZc
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16.11.2020 14:37 Відповісти
Ага не знают куда деньги девать рестораны все забиты ещё очереди на улице,огромные потоки,деньги гребут лопатой,но куда же среднему и мелкому бизнессу до ваших украденных миллярдов с ковид-фонда откатов с дорог вместо лечения больных так то люди хоть честно зарабатывают держа кафе, ресторан а вы пи..те у больных
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16.11.2020 14:39 Відповісти
"Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп."
Источник: https://censor.net/ru/n3231305

Цифры пусть покажет Шмыгаль, доказательную базу.
А то он привык "перераспределять потоки", только денежные.
Почему он вообще до сих занимает место Премьера, вам еще не надоело его терпеть?
Ждете, когда экономика вякнется?
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16.11.2020 14:55 Відповісти
"огромные потоки людей движутся в отрасль питания"
Источник: https://censor.net/ru/n3231305

Шмыгаль, а работать только на вынос общепиту предложить не пробовали?
Или стоит задача именно разорить мелкие бизнесы, и потому требуется закрыть кафе и ресторанчики (кроме "Велюра, чтобы вам, власть придержащим, было где пожрать культурно)?

Почему до сих пор не смещен Шмыгаль?
На каких денежных потоках он сидит и "перераспределяет"?
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16.11.2020 14:59 Відповісти
"У вас большие заработки? Тогда мы идём к вам!"
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16.11.2020 15:00 Відповісти
Не считай чужие деньги, чмо. Лучше учись работать не только языком.
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16.11.2020 16:31 Відповісти
 
 