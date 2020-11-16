Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль
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Уряд зараз шукає шляхи, які дозволять пригальмувати процес зростання кількості хворих на COVID-19 від адаптивного карантину до карантину вихідного дня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме в суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - зауважив прем’єр-міністр Шмигаль .
Очільник уряду додав, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.
Шмигаль наголосив, що Уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.
"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - підкреслив очільник уряду.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.
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Как умнО поступила эта хитрож..пая власть! Вот никто бы до такого не додумался
А если оставить один день и один епицентр то весь спрос перераспределится еще лучше)
Вот, если бы у каждого учителя была зарплата в 4000 долларов, тогда оно конечно
Какая удивительная глупость.
...
больше всего... закодированного мужика доставал
понимающий взгляд кастрированного кота)))
Я не помню когда последний раз в общепите харчевался , бо грошей нема . А пирожок с картоплей считается
Источник: https://censor.net/ru/n3231305
Цифры пусть покажет Шмыгаль, доказательную базу.
А то он привык "перераспределять потоки", только денежные.
Почему он вообще до сих занимает место Премьера, вам еще не надоело его терпеть?
Ждете, когда экономика вякнется?
Источник: https://censor.net/ru/n3231305
Шмыгаль, а работать только на вынос общепиту предложить не пробовали?
Или стоит задача именно разорить мелкие бизнесы, и потому требуется закрыть кафе и ресторанчики (кроме "Велюра, чтобы вам, власть придержащим, было где пожрать культурно)?
Почему до сих пор не смещен Шмыгаль?
На каких денежных потоках он сидит и "перераспределяет"?