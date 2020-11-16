Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль

Уряд зараз шукає шляхи, які дозволять пригальмувати процес зростання кількості хворих на COVID-19 від адаптивного карантину до карантину вихідного дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме в суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - зауважив прем’єр-міністр Шмигаль .

Очільник уряду додав, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Шмигаль наголосив, що Уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - підкреслив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.

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