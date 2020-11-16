Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка
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Завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська розповіла про ускладнення COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.
"Цей вірус уражає практично всі органи й системи. Передусім легеневу, внаслідок чого в подальшому розвивається фіброз легень. Тому пацієнтам, які перехворіли на COVID- 19, раджу обов’язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо воно "накладеться" на фіброз, буде дуже тяжко. У когось розвивається ниркова недостатність. Дуже поширеним ускладненням є тромбоз судин (тому така важлива антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно й правильно). Серце також під ударом COVID- 19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається й негативний вплив вірусу на центральну нервову систему та психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів", - повідомила вона.
За словами Голубовської "вловити" небезпечний перехід з одного стану в інший справа непроста, приблизно у 5% пацієнтів хвороба починається відразу з розвитку дихальної недостатності.
"Але лікарі передусім мають розуміти: ступінь тяжкості перебігу недуги не завжди корелює з підвищенням температури (навіть якщо її тяжко "збити"). Це ж стосується й аносмії та ураження очей. У деяких випадках ці ознаки, навпаки, можуть свідчити про сприятливий прогноз розвитку COVID- 19. І навпаки – "благополучний" на вигляд пацієнт може піднести сюрприз. Тому об’єктивно оцінити стан хворого можна і потрібно лише за сукупністю клінічних та лабораторних даних, а не окремо. Бо навіть лабораторні критерії тяжкості COVID-19 (на відміну від інших інфекційних хвороб) не завжди показові. Тому й на первинній ланці потрібно забезпечити клініко-лабораторний моніторинг груп ризику, хоча це й дуже складно за наших реалій", - додала лікарка.
Будь ласка, зачекайте...
1. Ковид - это не вирус, а бактерия (микроб, микроробот), которая СКОРОТЕЧНО поражает ослабленный вирусами (кроме герпеса) и отравлением (в носоглотке или кишечнике) организм человека.
2. Бороться с Ковидом надо теми же методами, как борятся с драчунами в барах - выбрасывая всех участников драки на кислород.
3. Чтобы обеспечить запас времени для работы "вышибалы", надо принимать противовирусные и витамины, они увеличат время для принятия контрмер.
4. При первых же признаках недомогания, независимо от его природы (лихорадка, слабость, жар, сопли или набухание чего-то в носу, боли в брюхе, понос) следует замерить температуру и прополоскать горло раствором фурацилина (1 таблетка на 100 мл горячей воды), и делать это каждые 1,5-2 часа независимо от времени суток и желания спать до полного выздоровления. Вести журнал. Каждым полосканием понижается температура на 0,1-0,2 градуса (хотя это теоретически невозможно). Учёные потом всё объяснят.
5. Если не успели перехватить заразу в носоглотке (лень, усталость, авось и т.п.) - принимайте антибиотики по назначению врача, обращайтесь в больницу, ложитесь на койку и т.д... короче, боритесь за проценты своих лёгких.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
Хреновые шутки
А) ГРИПП сезонный, а эта херня круглый год!
Б) ГРИПП проходит в два раза быстрее, чем это говно!
В 2011-м Спилберг снял фильм "Заражение".
Кросс реактивный иммунитет в курсе что такое? Короновирус - самый распространненый из ОРВИ. Но не все штаммы COVID-19!
а влияние вирусного гриппа на все органы - это не новость. Знаю одну девушку, она на ногах перенесла грипп (это было 6 лет назад), экономист, надо было закончить отчет и сдать, ходила на работу, была температура, пила антивирусные якобы лекарства. Результат - долго болела, попала в Институт нейрохирургии, поражение мозга, капельницы 20 дней. Надо лечиться и строго выполнять все предписания и лечение.
И у всем помогло.
Или вы забыли?