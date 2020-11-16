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Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка

Завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська розповіла про ускладнення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.

"Цей вірус уражає практично всі органи й системи. Передусім легеневу, внаслідок чого в подальшому розвивається фіброз легень. Тому пацієнтам, які перехворіли на COVID- 19, раджу обов’язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо воно "накладеться" на фіброз, буде дуже тяжко. У когось розвивається ниркова недостатність. Дуже поширеним ускладненням є тромбоз судин (тому така важлива антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно й правильно). Серце також під ударом COVID- 19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається й негативний вплив вірусу на центральну нервову систему та психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів", - повідомила вона.

За словами Голубовської "вловити" небезпечний перехід з одного стану в інший справа непроста, приблизно у 5% пацієнтів хвороба починається відразу з розвитку дихальної недостатності.

"Але лікарі передусім мають розуміти: ступінь тяжкості перебігу недуги не завжди корелює з підвищенням температури (навіть якщо її тяжко "збити"). Це ж стосується й аносмії та ураження очей. У деяких випадках ці ознаки, навпаки, можуть свідчити про сприятливий прогноз розвитку COVID- 19. І навпаки – "благополучний" на вигляд пацієнт може піднести сюрприз. Тому об’єктивно оцінити стан хворого можна і потрібно лише за сукупністю клінічних та лабораторних даних, а не окремо. Бо навіть лабораторні критерії тяжкості COVID-19 (на відміну від інших інфекційних хвороб) не завжди показові. Тому й на первинній ланці потрібно забезпечити клініко-лабораторний моніторинг груп ризику, хоча це й дуже складно за наших реалій", - додала лікарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6560
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16.11.2020 13:58
+7
Дурнику, як погода на маськве?
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16.11.2020 13:55
+5
Ліпше б організували забір зразків для ПЛР-тестів на дому та проведення самих тестів протягом доби. А ще не завадило б щоб хтось все-таки давав людям рекомендації чим лікуватись.
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16.11.2020 13:56
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Та грип теж так само вражає всі системи, чому стільки уваги до коронавірусу! Заспокойтесь і йдіть працювати!
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16.11.2020 13:52 Відповісти
Дурнику, як погода на маськве?
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16.11.2020 13:55 Відповісти
Следуя велению Времени:
1. Ковид - это не вирус, а бактерия (микроб, микроробот), которая СКОРОТЕЧНО поражает ослабленный вирусами (кроме герпеса) и отравлением (в носоглотке или кишечнике) организм человека.
2. Бороться с Ковидом надо теми же методами, как борятся с драчунами в барах - выбрасывая всех участников драки на кислород.
3. Чтобы обеспечить запас времени для работы "вышибалы", надо принимать противовирусные и витамины, они увеличат время для принятия контрмер.
4. При первых же признаках недомогания, независимо от его природы (лихорадка, слабость, жар, сопли или набухание чего-то в носу, боли в брюхе, понос) следует замерить температуру и прополоскать горло раствором фурацилина (1 таблетка на 100 мл горячей воды), и делать это каждые 1,5-2 часа независимо от времени суток и желания спать до полного выздоровления. Вести журнал. Каждым полосканием понижается температура на 0,1-0,2 градуса (хотя это теоретически невозможно). Учёные потом всё объяснят.
5. Если не успели перехватить заразу в носоглотке (лень, усталость, авось и т.п.) - принимайте антибиотики по назначению врача, обращайтесь в больницу, ложитесь на койку и т.д... короче, боритесь за проценты своих лёгких.

P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
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16.11.2020 14:14 Відповісти
Знову хтось не зачинив двері у дурдомі.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
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16.11.2020 14:28 Відповісти
Да блин дурак ты !!! Мы заболели всей семьей лечимся ((( Друг в реанимации на аппарате !!!
Хреновые шутки Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 3580
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16.11.2020 13:58 Відповісти
психика в порядке?
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16.11.2020 14:07 Відповісти
Уже подействовало... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6931
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16.11.2020 14:10 Відповісти
Хотел бы посмотреть на твою "психику", когда тебе врачи говорят, что кислорода и лекарств нет и "лечитесь парами свежего асфальта".
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17.11.2020 12:06 Відповісти
Коронавірусом перехворіють всі по кілька разів, тому відставити паніку!
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16.11.2020 14:08 Відповісти
а некоторые из них даже по несколько раз умрут...
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16.11.2020 14:31 Відповісти
В українських лікарнях це можливо, особливо зараз коли недостатньо медперсоналу.
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Потому что как минимум:
А) ГРИПП сезонный, а эта херня круглый год!
Б) ГРИПП проходит в два раза быстрее, чем это говно!
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16.11.2020 14:09 Відповісти
Коронавірус з часом мутує і буде менш небезпечним та більш звичним, але він нікуди не зникне.
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16.11.2020 14:10 Відповісти
До тех пор, пока он станет менее смертоносным, надо дожить.
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16.11.2020 14:13 Відповісти
Якщо безсистемно жерти пігулки, то шансів дожити буде в рази менше.
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16.11.2020 14:15 Відповісти
Это правильно. Из таблеток надо только, уменьшающие вязкость крови.
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16.11.2020 14:20 Відповісти
Не факт, что будет безопасней. Ему очень подвержены мыши, с такими же последствиями как у людей, и очень подвержены кошки, хоть болеют не тяжело, но мутации при этом... очень хреновая цепочка я скажу.
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16.11.2020 14:14 Відповісти
Ще жоден вірус не вбив всю планету.
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16.11.2020 14:16 Відповісти
Планета, она неживая, её не могут убить вирусы. Близкий взрыв сверхновой - вот это запросто, но вирус - не, не получится.
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16.11.2020 14:33 Відповісти
коли вже ти мутувати будешь?
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16.11.2020 14:36 Відповісти
В Италии нашли в анализах за 2019 год антитела на ковид значит он уже был ещё раньше
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16.11.2020 13:54 Відповісти
Ще в 2015 році один із журналів публікував статтю про дослідження піндосами цього вірусу.....
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16.11.2020 13:57 Відповісти
Ага.
В 2011-м Спилберг снял фильм "Заражение".
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16.11.2020 14:06 Відповісти
Так это не китайцы виноваты?
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16.11.2020 14:14 Відповісти
и китайцы тоже...а без кацапни куда ? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 9890
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16.11.2020 14:50 Відповісти
о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6560
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16.11.2020 13:58 Відповісти
или касаб из Вектора ****** летучую мышь по случаю обмыва командировки в Ухань, или мышь ****** пьяного в стельку касаба - касабские корни у вируса без сомнений
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16.11.2020 14:01 Відповісти
может и так как версия, но без кацапов в этой теме никак пазл не складывается...
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Слышал звон...
Кросс реактивный иммунитет в курсе что такое? Короновирус - самый распространненый из ОРВИ. Но не все штаммы COVID-19!
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16.11.2020 14:11 Відповісти
Эпидемия MERS, которая была в 2011-2013 годах, была вызвана близким видом коронавируса. Антитела могут быть неспецифичными, просто на коровирусную инфекцию. И их и без COVID-19 достаточно.
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16.11.2020 17:27 Відповісти
Ліпше б організували забір зразків для ПЛР-тестів на дому та проведення самих тестів протягом доби. А ще не завадило б щоб хтось все-таки давав людям рекомендації чим лікуватись.
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16.11.2020 13:56 Відповісти
Самый умный комментарий. Согласна полностью. Вместо пугать, надо организовать доступное тестирование и открыть протоколы лечения.
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16.11.2020 14:02 Відповісти
Не не. Нам на асфальт треба. Не гоже катафалкам по разбитым дорогам ездить.
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16.11.2020 14:16 Відповісти
Короче, сделают из Зели овощ и скажут, шо это ковид.
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16.11.2020 13:58 Відповісти
За січень - липень цього року померло від грипу 3497 людини в Україні
Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 4218
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16.11.2020 14:01 Відповісти
від короновірусу 1556
Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 3202
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16.11.2020 14:03 Відповісти
голубовская известна в узких мед кругах как экперт-взяточник, которого отодвинули от потоков при Супрун, но вот при степашке, при поддержке старой гвардии а-ля тодуров и крадуццкий правдами и неправдами пытается светиться везде дабы снова сесть на потоки закупок медпрепаратов
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16.11.2020 14:02 Відповісти
она давала большое интервью в Ю-тьюбе, и постоянно поносила Супрун, ни слова положительного. Пытается светиться везде- на многих каналах ее интервью,
а влияние вирусного гриппа на все органы - это не новость. Знаю одну девушку, она на ногах перенесла грипп (это было 6 лет назад), экономист, надо было закончить отчет и сдать, ходила на работу, была температура, пила антивирусные якобы лекарства. Результат - долго болела, попала в Институт нейрохирургии, поражение мозга, капельницы 20 дней. Надо лечиться и строго выполнять все предписания и лечение.
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16.11.2020 18:10 Відповісти
А если мозги, ЦНС и психика до того были поражены. Феофания поможет?!
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16.11.2020 14:04 Відповісти
Кто-то в Феофании лечился, кто-то в Шарите, Кто-То в частной клинике.
И у всем помогло.
Или вы забыли? Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 728
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16.11.2020 14:09 Відповісти
Не так страшен черт, как его малютка.(С)
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16.11.2020 14:07 Відповісти
удар по психической системе ,рождает подобные заявление ,ибо организм человека единая система ,в которой все взаимосвязано ,Следовательно инфаркты, тромбозы, сахарный, диабет асма ,бронхи , гипатиты ,раковые ,заболевания и т,д и т,п и их лечение на протяжении всего периода болезни разными медикаментозмыми препаратами делает свою работу, нанося удары по системе органов дыхания- легких ,что естестественно.
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16.11.2020 14:56 Відповісти
Это не осложнения, болезнь формировалась годами. А какой вирус добьет ослабевший орган дело случая.
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16.11.2020 15:11 Відповісти
тоесть болезнь ,которая формировалась годами, не делала осложнений для того,что бы (не случай,а смерть ) добили ослабевший организм ровно также,как это делали и делают эти же болезни тысячилетиями. ? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 5927
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16.11.2020 15:16 Відповісти
к фразе "тоесть болезнь ,которая формировалась годами" С каждым годом человек моложе не становится, помните?
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16.11.2020 16:29 Відповісти
а реальность-"есть те,которые болеют до старости , и те ,которые умирают молодыми и здоровыми " знаете? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 4488
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16.11.2020 17:19 Відповісти
 
 