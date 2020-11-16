Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка

Завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська розповіла про ускладнення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.

"Цей вірус уражає практично всі органи й системи. Передусім легеневу, внаслідок чого в подальшому розвивається фіброз легень. Тому пацієнтам, які перехворіли на COVID- 19, раджу обов’язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо воно "накладеться" на фіброз, буде дуже тяжко. У когось розвивається ниркова недостатність. Дуже поширеним ускладненням є тромбоз судин (тому така важлива антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно й правильно). Серце також під ударом COVID- 19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається й негативний вплив вірусу на центральну нервову систему та психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів", - повідомила вона.

За словами Голубовської "вловити" небезпечний перехід з одного стану в інший справа непроста, приблизно у 5% пацієнтів хвороба починається відразу з розвитку дихальної недостатності.

"Але лікарі передусім мають розуміти: ступінь тяжкості перебігу недуги не завжди корелює з підвищенням температури (навіть якщо її тяжко "збити"). Це ж стосується й аносмії та ураження очей. У деяких випадках ці ознаки, навпаки, можуть свідчити про сприятливий прогноз розвитку COVID- 19. І навпаки – "благополучний" на вигляд пацієнт може піднести сюрприз. Тому об’єктивно оцінити стан хворого можна і потрібно лише за сукупністю клінічних та лабораторних даних, а не окремо. Бо навіть лабораторні критерії тяжкості COVID-19 (на відміну від інших інфекційних хвороб) не завжди показові. Тому й на первинній ланці потрібно забезпечити клініко-лабораторний моніторинг груп ризику, хоча це й дуже складно за наших реалій", - додала лікарка.

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