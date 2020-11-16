У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі, - міськрада
У міськраді зазначили, що в подальшому питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії.
Перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 представників підприємницької спільноти Рівного.
За словами Прокопчука, як розвиватимуться події далі, невідомо. Він зазначив, що 22 листопада відбудуться вибори мера Рівного, після яких новообраний міський голова вирішуватиме питання про запровадження карантину вихідного дня.
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Просто прикалываются в правительстве и вводят никому не нужный карантин выходного дня, что бы типа показать бурную свою деятельность по защите населения от вируса.
Хотя все знают, что это никому не нужно и как мёртвому припарка.
Тут либо локдаун вводить, либо по принципу Швеции и Беларуси - ничего не делать.
После этого, 18 марта 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Путь Северной Кореи - расстрел любого короновирусного и после этого - 100% гарантия отсутствия заболевания в стране
Этого 100%-ного избавления от короновируса хотите, как в С. Корее?
Во-первых, я не имею никакого отношения к ресторанному бизнесу или торговле.
Во-вторых, я НИЧЕГО не рассказывала, а задала вопрос.
Шлялся без маски с гастролями по стране, с детьми фотографировался.
И Степанов с ковидом, и куча других зеленых придурков, начиная от больной на голову Богуцкой в маске-сетке в Раде еще в мае.
Этого вы не заметили.