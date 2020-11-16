У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі, - міськрада

У міськраді зазначили, що в подальшому питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії.

Перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 представників підприємницької спільноти Рівного.

За словами Прокопчука, як розвиватимуться події далі, невідомо. Він зазначив, що 22 листопада відбудуться вибори мера Рівного, після яких новообраний міський голова вирішуватиме питання про запровадження карантину вихідного дня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сусіди вигнали безпритульних із кімнати в гуртожитку, яку для них купив пастор у Рівному. ВIДЕО