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Новини Коронавірус і карантин
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У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі, - міськрада

У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі, - міськрада

У міськраді зазначили, що в подальшому питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії.

Перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 представників підприємницької спільноти Рівного.

За словами Прокопчука, як розвиватимуться події далі, невідомо. Він зазначив, що 22 листопада відбудуться вибори мера Рівного, після яких новообраний міський голова вирішуватиме питання про запровадження карантину вихідного дня.

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міськрада (478) карантин (18172) Рівне (572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
В Северной Корее, после расстрела ещё весной этого года одного больного короновирусом, который вышел из самоизоляции, совсем исчез короновирус.
После этого, 18 марта 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Путь Северной Кореи - расстрел любого короновирусного и после этого - 100% гарантия отсутствия заболевания в стране
Этого 100%-ного избавления от короновируса хотите, как в С. Корее?
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16.11.2020 14:25
+2
Так, это даже в администрации Зели знают и даже на совещании там сообщили, что карантин выходного дня не поможет от распространения короновируса.
Просто прикалываются в правительстве и вводят никому не нужный карантин выходного дня, что бы типа показать бурную свою деятельность по защите населения от вируса.
Хотя все знают, что это никому не нужно и как мёртвому припарка.
Тут либо локдаун вводить, либо по принципу Швеции и Беларуси - ничего не делать.
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16.11.2020 14:11
+1
все хорошо в Ривном? никаких им субвенций на кислородные концентраторы. перераспредилить финансы на города которые вводят карантин.
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16.11.2020 14:08
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все хорошо в Ривном? никаких им субвенций на кислородные концентраторы. перераспредилить финансы на города которые вводят карантин.
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16.11.2020 14:08 Відповісти
Так, это даже в администрации Зели знают и даже на совещании там сообщили, что карантин выходного дня не поможет от распространения короновируса.
Просто прикалываются в правительстве и вводят никому не нужный карантин выходного дня, что бы типа показать бурную свою деятельность по защите населения от вируса.
Хотя все знают, что это никому не нужно и как мёртвому припарка.
Тут либо локдаун вводить, либо по принципу Швеции и Беларуси - ничего не делать.
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16.11.2020 14:11 Відповісти
В Чехии после ввода комендантского часа с 20-00 до 6-00 уменьшились случаи заражения с 16000 до 2000 человек в сутки, это для малоразвитых информация
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16.11.2020 14:14 Відповісти
В Северной Корее, после расстрела ещё весной этого года одного больного короновирусом, который вышел из самоизоляции, совсем исчез короновирус.
После этого, 18 марта 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Путь Северной Кореи - расстрел любого короновирусного и после этого - 100% гарантия отсутствия заболевания в стране
Этого 100%-ного избавления от короновируса хотите, как в С. Корее?
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16.11.2020 14:25 Відповісти
Я бы тебя в реанимацию на две недели загнал носаками, что бы у тебя мозги прочистились бы, барыга
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17.11.2020 09:22 Відповісти
Там помимо этого еще и локдаун был 3 недели, один комендантский час ничего не даст.
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16.11.2020 14:31 Відповісти
Каким образом власти Чехии поддерживают предпринимателей, которые вынуждены прикрыть свои магазины, кафе, рестораны и т.д.?
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16.11.2020 15:27 Відповісти
Не рассказывай мне сказки что им жрать нечего, я знаю сколько даёт ресторан , кафе магазин, и сколько денег они в товар выкидывают, так что пару недель икру не поедят не помрут, про людей нужно думать а не про себя, пенсионеры на 2000-3000 живут, а про помощь, а вы что с кассовыми аппаратами все работаете, нет потому что жадные до без тями, или у вас работники зарплаты в конвертах не получают, или за налик не расплачивается, мне такое на уши не ложится, людьми нужно быть а не барыгами
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17.11.2020 09:16 Відповісти
"Остапа понесло..." (с)
Во-первых, я не имею никакого отношения к ресторанному бизнесу или торговле.

Во-вторых, я НИЧЕГО не рассказывала, а задала вопрос.
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17.11.2020 09:50 Відповісти
Вы понимаете что ситуация со смертностью раза в два хуже чем официальная статистика, тестов в сёлах та даже в Киеве, никто не делает как должны, если ничего не делать как требуют барыганы, то через неделю ситуацию ещё ухудшиться и Италия нам покажется мечтой, а вы тут бабло торгуетесь, в сёлах каждый день похорон, а знаете почему потому что такие отмороженные с хорошим иммунитетом ходят и заражают пожилых и слабых, яркий пример теща Порошенко, дети безголовые по ресторанам и клубам шаблаютсч и заразу в дом несут, теперь поняли мои слова, хотя сомневаюсь
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17.11.2020 12:52 Відповісти
Так и Зеля вроде как ковидный, почти одновременно с Порошенко.
Шлялся без маски с гастролями по стране, с детьми фотографировался.
И Степанов с ковидом, и куча других зеленых придурков, начиная от больной на голову Богуцкой в маске-сетке в Раде еще в мае.
Этого вы не заметили.
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17.11.2020 13:04 Відповісти
Карантин вводить не будут, просто полиция будет штрафовать тех кто откроется.))
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16.11.2020 14:29 Відповісти
 
 