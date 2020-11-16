Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження карантину вихідного дня - правильний крок.

Про це глава держави заявив під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", – наголосив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що карантин вихідного дня зменшив пересування і контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже реалізує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

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