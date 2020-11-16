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Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження карантину вихідного дня - правильний крок.

Про це глава держави заявив під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", – наголосив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що карантин вихідного дня зменшив пересування і контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже реалізує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 9217
Semen Kabakaev

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16.11.2020 14:25
+13
Кіндер кукуруЗЕн.

Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям - Цензор.НЕТ 5572
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16.11.2020 14:18
+9
Усовершенствованная программа:
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
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16.11.2020 14:27
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Кіндер кукуруЗЕн.

Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям - Цензор.НЕТ 5572
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16.11.2020 14:18 Відповісти
Кто сказал этому клоуну, что карантин выходного дня - это правильно? Или он сам делает глупости и говорит, что правильно? И у него всегда то, что должно стоять впереди оказывается сзади, то есть помощь только "надо разрабатывать", но денег нет, но вы держитесь.))
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16.11.2020 14:57 Відповісти
Рішення твого суду прокоментуй, юрИст.
"Апеляційний суд відмінив заочний арешт Януковича".

Досить товкти одне й те ж саме про COVID.
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16.11.2020 14:20 Відповісти
Влада зробила помилку, ПЛР тести показують не активних хворих а тих хто протягом 70 діб хворів на коронавірус, тому по кількості позитивних ПЛР тестів нічого сказати не можна, це не реальна статистика активних хворих! Потрібно припинити істерику і почати думати головою! Потрібно не карантини вводити а розмежовувати трудові колективи і виводити на роботу окремі частини колективів в окремі дні, переводячи всіх інших на віддалену роботу. Потрібно модернізовувати транспорт, щоб не було спільного повітряного простору в пасажирів. Порібно працювати а не шукати простих рішень з заборонами!
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16.11.2020 14:21 Відповісти
обизянка, канешно, в субботу сьездила закупилась продуктами на рабочую неделю, купила замену сгоревшим лампочкам и зимнюю куртку ребенку, что с такой уверенностью рапортует о "верной дорогой"?
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16.11.2020 14:24 Відповісти
Нашому Пилипові і з конопель не йметься...
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16.11.2020 14:24 Відповісти
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 9217
Semen Kabakaev

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16.11.2020 14:25 Відповісти
Хуже не будет! Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 3563
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16.11.2020 14:27 Відповісти
живут в своём мирке, о людях он и не думает...
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16.11.2020 15:18 Відповісти
Так дальше слов дело не идет? Повыступал на сцене и забыл? Може Зеленському пороблено, до бабки шептухи його відвезти, чи то вже вивих назавжди?
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16.11.2020 14:26 Відповісти
"Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям" - Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика
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16.11.2020 14:27 Відповісти
Вдосконалити те, чого нема в природі?
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16.11.2020 14:27 Відповісти
Усовершенствованная программа:
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
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16.11.2020 14:27 Відповісти
Вова, на твої "виперди" україна вже "поклала "Х.."... Зараз

Україну тримають області... А вони натебе вже давно "Х.." поклали...
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16.11.2020 14:29 Відповісти
Це не Україна сдєлала, не треба переводити стрілки, це сдєлав ти.
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16.11.2020 14:29 Відповісти
Идиот
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 1971
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Вофа, а в какой еще стране власть оказывает "поддержку" бизнесу, страдающему от введенного тобой лоХдауна, советами идти работать в больницы?

"Минздрав посоветовал предпринимателям искать "дополнительные источники дохода": "Больницы с радостью предоставят рабочие места".
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16.11.2020 14:34 Відповісти
А про медиков забыл? Ну да у них ж надбавки.. Только потом не удивляйтесь что некому вас лечить.. Еще лет десять назад пришли две девчонки после института покрутились и сказали ну его.. Пошли шить брезентовые хрени для машин... И лично знаю человека который заканчивал ленинградский институт стоматологии.. На хер он тутНужен.. Торгует на базаре.
Многие в этой профессии чтоб близким помочь.. Как сказала одна студентка) мед надо закончить для того чтоб знать врач дурак или нет)
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Зеленский брешет как дышит. Нагло в глаза всем врёт и даже не краснеет...
Он же лично заявил на совещании у себя в ОП с волонтёрами, медиками, активистами, что карантин выходного дня не поможет избежать распространения короновируса и нужно готовится к локдану.
Это он сказал в узком кругу, волонтёры подтвердили.
А тут на широкую аудиторию он говорит, что карантин выходного дня - это шаг в правильном направлении.
А в реальности, там же на совещании в ОП было фактически заявлено, что власть не знает как бороться с короновирусом, как остановить или хотя бы уменьшить число заражений в сутки.
Просто экспериментируют на людях...
А, мол давай мы им ограничения сделаем.
Какие?
Не знаю... Какие нибудь.. Типа адаптивного карнатина.
Не помогает.
Ну давайте на зоны делить Украину и в разных зонах разные ограничения.
Не помогает.
А давайте карантин выходного дня введём.
Не помогает...
Бл... ну тогда остаётся жесткий локдаун... с запретом передвижения. Пусть сидят дома и с голоду подыхают.
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16.11.2020 14:36 Відповісти
Зеленский: давайте раззорим предпринимателей и страну . Для этого введем полный локдаун.
Не помагает.
А тогда адаптивный.
Не помагает .
А тогда карантин выходного днЯ.
Ну они как тараканы всё выживают и выживают.
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16.11.2020 15:45 Відповісти
Как можно усовершенствовать то, чего нет? И нельзя для начала создать, усовершенствовать, а потом вводить и запрещать?
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16.11.2020 14:45 Відповісти
"но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям"

К тому моменту, когда "разродитесь", помогать будет некому (кроме ресторана как-он-там, "Велюр"? ) - разорятся предприниматели.
Вы так сразу и назовите: "Пакет адресной помощи Велюру и Эпицентру".
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16.11.2020 14:51 Відповісти
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 730
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16.11.2020 15:05 Відповісти
Лікування в Феофанії ЗЕ за допомогою асфальту
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 2352
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16.11.2020 15:15 Відповісти
НКВД - Національний Карантин Вихідного Дня
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16.11.2020 15:16 Відповісти
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 1716 Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 2107
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16.11.2020 15:32 Відповісти
Зеленский ПНХ.
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16.11.2020 15:32 Відповісти
Зеленский в отпуск свалил в Феофанию? Наркоман сделал из Феофании личный санаторий, кутит там под коксом и выдает видосы о прекрасной жизни, оставшимся своим, 10% зебилам?
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16.11.2020 15:33 Відповісти
А знаете в чём помощь предпринимателям состоит - в выделении кредитов. И всё. Пусть он эти кредиты у себя на своей шее зашморгнеёт.
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16.11.2020 15:38 Відповісти
и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям,Источник: https://censor.net/ru/n3231317

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З якого біса "предприниматели" повинні харчуватись "помощью" за рахунок злиднів пересічних? Хай їм допомогають українські "представники" Форбсу! Що це за фокуси такі, якщо "предприниматели" ломлять населенню ціни "Европа +" - з якого перепугу населення повинно ще й "предпринимателей" "у тяжкі часи" утримувати? Хай продадуть авто, помешкання, беруть кредити у якомусь "швидкогроші" як усі пересічні роблять...
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16.11.2020 15:54 Відповісти
 
 