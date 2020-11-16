Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження карантину вихідного дня - правильний крок.
Про це глава держави заявив під час селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", – наголосив Зеленський.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що карантин вихідного дня зменшив пересування і контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже реалізує і підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу і людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.
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"Апеляційний суд відмінив заочний арешт Януковича".
Досить товкти одне й те ж саме про COVID.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
Україну тримають області... А вони натебе вже давно "Х.." поклали...
"Минздрав посоветовал предпринимателям искать "дополнительные источники дохода": "Больницы с радостью предоставят рабочие места".
Многие в этой профессии чтоб близким помочь.. Как сказала одна студентка) мед надо закончить для того чтоб знать врач дурак или нет)
Он же лично заявил на совещании у себя в ОП с волонтёрами, медиками, активистами, что карантин выходного дня не поможет избежать распространения короновируса и нужно готовится к локдану.
Это он сказал в узком кругу, волонтёры подтвердили.
А тут на широкую аудиторию он говорит, что карантин выходного дня - это шаг в правильном направлении.
А в реальности, там же на совещании в ОП было фактически заявлено, что власть не знает как бороться с короновирусом, как остановить или хотя бы уменьшить число заражений в сутки.
Просто экспериментируют на людях...
А, мол давай мы им ограничения сделаем.
Какие?
Не знаю... Какие нибудь.. Типа адаптивного карнатина.
Не помогает.
Ну давайте на зоны делить Украину и в разных зонах разные ограничения.
Не помогает.
А давайте карантин выходного дня введём.
Не помогает...
Бл... ну тогда остаётся жесткий локдаун... с запретом передвижения. Пусть сидят дома и с голоду подыхают.
Не помагает.
А тогда адаптивный.
Не помагает .
А тогда карантин выходного днЯ.
Ну они как тараканы всё выживают и выживают.
К тому моменту, когда "разродитесь", помогать будет некому (кроме ресторана как-он-там, "Велюр"? ) - разорятся предприниматели.
Вы так сразу и назовите: "Пакет адресной помощи Велюру и Эпицентру".
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З якого біса "предприниматели" повинні харчуватись "помощью" за рахунок злиднів пересічних? Хай їм допомогають українські "представники" Форбсу! Що це за фокуси такі, якщо "предприниматели" ломлять населенню ціни "Европа +" - з якого перепугу населення повинно ще й "предпринимателей" "у тяжкі часи" утримувати? Хай продадуть авто, помешкання, беруть кредити у якомусь "швидкогроші" як усі пересічні роблять...