Війна в Нагірному Карабасі: з азербайджанського боку загинули 94 цивільні особи, 414 поранені
Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі з азербайджанського боку загинули 94 цивільні особи. Також було завдано шкоди 530 житловим будинкам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.
"Унаслідок обстрілу збройними силами Вірменії з 27 вересня до сьогодні загинули 94 цивільні особи, ще 414 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан має намір оцінити збитки від війни в Нагірному Карабасі. Після цього через суд від Вірменії вимагатимуть компенсації.
Крім того, через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки.
Також повідомлялося, що жителі низки районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки.
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Вот та самая информация про артобстрел. Только не понятно по какой причине этот сайт соизволил сейчас это разместит, похоже на размахивание кулаками после драки.
Про Грады в соглашении ни слова, поэтому их там не будет. Грады пока есть у армян в Ханкенди , которые должны быть убраны оттуда. Возможно речь шла о них.
Он сказал, что армяне сейчас собрали из под Шушы тела 150 армянских военнослужащих.
И это ещё не все переданные армянам тела армянских военных. Некоторые тела армянских военных до сих пор ещё валяются на дороге, когда азербайджанский спецназ расстрелял колонну армянских военных посланных из Армении на помощь обороняющимся в Шуше.
И это только за один день боёв в одном месте - армяне потеряли сотни солдат.
А всего Шушу обороняло более тысячи кадровых военных из Армении.
Миноброны Армении и премьер Пашинян озвучивают цифру в 2,5 тысячи погибших армянских военных за 40 дней войны в Карабахе.
В реальности, можно смело умножать на два а то и на три, потому, что ещё сотни тел (если не тысячи) армянских военных раскиданы по всему Карабаху. Их армяне ещё не убрали или даже нечего убирать (присыпало,не найдёшь... разорвало на части, тоже уже не найдёшь, итд)
Это косвенно подтвердил тот же Арутюнян.
По словам Арутюняна, "еще сотни тел находятся на поле боя, что создает неопределенность для родных погибших и всего армянского народа".