Війна в Нагірному Карабасі: з азербайджанського боку загинули 94 цивільні особи, 414 поранені

Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі з азербайджанського боку загинули 94 цивільні особи. Також було завдано шкоди 530 житловим будинкам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.

"Унаслідок обстрілу збройними силами Вірменії з 27 вересня до сьогодні загинули 94 цивільні особи, ще 414 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан має намір оцінити збитки від війни в Нагірному Карабасі. Після цього через суд від Вірменії вимагатимуть компенсації.

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Крім того, через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки.

Також повідомлялося, що жителі низки районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки.