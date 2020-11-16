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Новини
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Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова, - ЗМІ

Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова, - ЗМІ

Заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова забезпечила виділення ділянки землі в історичному центрі міста своєму синові Антону, попри прямий конфлікт інтересів.

Як свідчать наявні в розпорядженні редакції документи, син заступниці мера Харкова Антон Овінніков звернувся в березні 2020 року із заявою до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія  Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража"

Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там в Антона Овіннікова є гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році. При цьому інформація про землю, на якій розташовується гараж, у відкритому доступі відсутня. І там же - на вулиці Данилевського, в тому ж 2014 році тоді ще 18-річний син харківської чиновниці придбав квартиру площею майже 100 кв. м, де проживає разом з матір'ю, повідомляє РБК-Україна.

У день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено.

Те, що відбулося, має явні ознаки реального конфлікту інтересів. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції" особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів мають вжити заходів для його врегулювання (поінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка). У цій ситуації нічого подібного зроблено не було.

Нагадаємо, нині заступниця мера Харкова Тетяна Овіннікова є підозрюваною у кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві. Слідство вважає Овіннікову ключовою фігурою в розкраданні 650 га харківській землі. У 2017 році їй було офіційно вручено підозру, а сама Овіннікова була заарештована, але вийшла під заставу в 30 млн грн.

У цій справі йшлося про реалізацію так званих "кооперативних схем". За інформацією правоохоронців, за цими схемами у часи керівництва Харковом Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом з 2008 по 2016 роки на підставних осіб безкоштовно було передано понад 650 га міської землі.

Схема будувалася на створенні житлово-будівельних кооперативів. Земельні ділянки виділялися підібраним особам, які організовували кооперативи номінально.

За даними Генпрокуратури, Овіннікова "погодила і сприяла винесенню на сесію міської ради питань безкоштовного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їхніх членів".

2 червня 2017 року Овіннікова покинула посаду заступника мера з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, але залишилася працювати в міськраді як радниця Кернеса. Проте 28 листопада 2018 року Кернес вирішив повернути Овіннікову на посаду свого заступника, повернувши колишні повноваження.

Судовий процес у справі про "кооперативні схеми" триває вже кілька років і технічно затягується. Наступне засідання призначене на 16 листопада 2020 року в Дзержинському районному суді Харкова.

Автор: 

земля (1672) Харків (5565)


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Топ коментарі
+14
Харьковчане! Да у вас тут просто готовый новый мэр!
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16.11.2020 15:20
+13
Хай краде. Харьковчане не против.
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16.11.2020 15:12
+11
Нормально.
Харьковчане выберут ее мэром после Кернеса.
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16.11.2020 15:13
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Как это мило 😁😁😁
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16.11.2020 15:11 Відповісти
Ага: "все найкраще - дітям!"
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16.11.2020 15:33 Відповісти
Харьковчане-ВЫ ТЕРПИЛЫ !!!! тащитесь дальше-руцький мир вам в ДУПУ !!!!!!!
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16.11.2020 16:08 Відповісти
Русккєє рулять!
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16.11.2020 22:30 Відповісти
И что, кернес подписал?
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16.11.2020 15:11 Відповісти
Колесом коляски.
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16.11.2020 15:12 Відповісти
Ну а як же? Все по закону.
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16.11.2020 15:12 Відповісти
Риторический вопрос.
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16.11.2020 15:13 Відповісти
Благословил...
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16.11.2020 15:18 Відповісти
Навіщо дратуєте Адольфовича землею...Подумає що намекають щоб потихеньку готувався...
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16.11.2020 17:35 Відповісти
Хай краде. Харьковчане не против.
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16.11.2020 15:12 Відповісти
Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова, - СМИ - Цензор.НЕТ 8331
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16.11.2020 15:13 Відповісти
Нормально.
Харьковчане выберут ее мэром после Кернеса.
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16.11.2020 15:13 Відповісти
Ну киевлянам же нравится Виталя, хотя например тот же ремонт "переправы" на Шулявке распилили нормально так .... у каждого населенного пункта свои герои.
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16.11.2020 17:16 Відповісти
В случае с замом Кернеса есть документально подтвержденный факт.
История про распил при ремонте на Шулявке и причастность к этому лично Кличко уже подтвержден документально?
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16.11.2020 17:36 Відповісти
Как говорят наркоманы - ,,Доверяй делам,, !
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16.11.2020 15:14 Відповісти
Это всё "биндеры" виноваты. Ведь так подумают ваторылые харьковчане опять выбравшие гэпу.
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16.11.2020 15:16 Відповісти
никакого кумовства!
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16.11.2020 15:17 Відповісти
так и запишем..-от вечной жизни отказалась.
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16.11.2020 15:17 Відповісти
Позорище, а не заместитель
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16.11.2020 15:18 Відповісти
Да ради Б-га. Если еще чего, пусть не стесняется.
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16.11.2020 15:19 Відповісти
Для харьковчан это норм. Как и выбрать мера криминала-сепара.
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Харьковчане! Да у вас тут просто готовый новый мэр!
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16.11.2020 15:20 Відповісти
В них вже є нащадок Кернеса)

Харків, Одеса... Україна обирають... чим завгодно, але не головою(
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17.11.2020 00:04 Відповісти
Я от не розумію у чому новина. А ви що хотіли, щоби вона не своєму сину виділила а вашому?
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16.11.2020 15:30 Відповісти
Світлина називається: "ШовJопунада?"
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16.11.2020 15:31 Відповісти
ну нормальный такой мамик за дытыну беспокоится а как хотели?
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16.11.2020 15:35 Відповісти
расстрелять классовую буржуйку на гильотине как в французкую революцию це ведьмаааааааааааааа
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16.11.2020 15:38 Відповісти
Погодите, она по вашему с родного сына должна была бабло требовать? Да у вас просто нет сердца!
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16.11.2020 15:41 Відповісти
Да достали!!!! Гепа имеет право грабить! Вот справка
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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16.11.2020 15:48 Відповісти
На нары её вместе с сынишкой и все дела.
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16.11.2020 15:49 Відповісти
Неужели в Харькове 64% быдла, скорее всего гепа систематически фальцифицирует выборы, да и крыша была мощная, 5 лет крышевал гепу шоколад, уже 1,5 года крышует клоун, не жизнь, а малина.
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16.11.2020 15:51 Відповісти
Не может же она с родной кровинушки деньги брать...
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16.11.2020 16:21 Відповісти
Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7768
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16.11.2020 16:25 Відповісти
В тюрьму цю шльондру!
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16.11.2020 17:02 Відповісти
ой, я вас умоляю, дед подарил, значит гараж стоит ещё со времён усср.
все старые гаражисты в таком положении - и снести нельзя и узаконить нельзя.
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16.11.2020 19:20 Відповісти
Харкевчанє, вашому гепі ще один "заступник" не потрібен ? Я б теж міг "заступіцца" ! Вам все одно, а мені було б приємно клаптик земельки урвати на дурняк...
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16.11.2020 20:26 Відповісти
 
 