Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова, - ЗМІ

Заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова забезпечила виділення ділянки землі в історичному центрі міста своєму синові Антону, попри прямий конфлікт інтересів.

Як свідчать наявні в розпорядженні редакції документи, син заступниці мера Харкова Антон Овінніков звернувся в березні 2020 року із заявою до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража"

Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там в Антона Овіннікова є гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році. При цьому інформація про землю, на якій розташовується гараж, у відкритому доступі відсутня. І там же - на вулиці Данилевського, в тому ж 2014 році тоді ще 18-річний син харківської чиновниці придбав квартиру площею майже 100 кв. м, де проживає разом з матір'ю, повідомляє РБК-Україна.

У день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено.

Те, що відбулося, має явні ознаки реального конфлікту інтересів. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції" особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів мають вжити заходів для його врегулювання (поінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка). У цій ситуації нічого подібного зроблено не було.

Нагадаємо, нині заступниця мера Харкова Тетяна Овіннікова є підозрюваною у кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві. Слідство вважає Овіннікову ключовою фігурою в розкраданні 650 га харківській землі. У 2017 році їй було офіційно вручено підозру, а сама Овіннікова була заарештована, але вийшла під заставу в 30 млн грн.

У цій справі йшлося про реалізацію так званих "кооперативних схем". За інформацією правоохоронців, за цими схемами у часи керівництва Харковом Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом з 2008 по 2016 роки на підставних осіб безкоштовно було передано понад 650 га міської землі.

Схема будувалася на створенні житлово-будівельних кооперативів. Земельні ділянки виділялися підібраним особам, які організовували кооперативи номінально.

За даними Генпрокуратури, Овіннікова "погодила і сприяла винесенню на сесію міської ради питань безкоштовного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їхніх членів".

2 червня 2017 року Овіннікова покинула посаду заступника мера з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, але залишилася працювати в міськраді як радниця Кернеса. Проте 28 листопада 2018 року Кернес вирішив повернути Овіннікову на посаду свого заступника, повернувши колишні повноваження.

Судовий процес у справі про "кооперативні схеми" триває вже кілька років і технічно затягується. Наступне засідання призначене на 16 листопада 2020 року в Дзержинському районному суді Харкова.