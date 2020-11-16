Верещук розповіла, як послала Тищенка на х#й: "Було таке. Через його підхід до формування списків до Київради"
Ірина Верещук вважає своєю недоробкою те, що не змогла переконати Володимира Зеленського, що з Миколою Тищенком у неї не вийде сформувати команду.
Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявила нардепка (СН) Ірина Верещук, яка балотувалася в мери Києва, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, яку роль відігравав нардеп Микола Тищенко у виборчій кампанії в Києві, Верещук відповіла: "Неконструктивну".
"Я вважаю своєю недоробкою те, що не змогла переконати Президента і людей, від яких це залежало, що з паном Тищенком у нас не вийде сформувати команду. Я говорила про це Президентові, але було обмаль часу і складний період – коронавірус, карантин, купа проблем. Рішення ухвалили буквально з коліс. Ми довго тягнули з праймеріз. Усі уже штаби розгорнули, а ми ще ухвалювали рішення, хто буде балотуватися. Не можна мати кілька центрів ухвалення рішень", - пояснила вона.
"По-перше, деструктив полягав у тому, і я уже говорила про це публічно, що я не могла зрозуміти, що робить у нас у штабі пані Шлапак. Людина балотується від "Батьківщини", є нашою конкуренткою, але при цьому, умовно, керує в нашому штабі. Коли до мене дійшли чутки про це, я запитала, що ця людина робить у штабі... Але мені ніхто так і не пояснив, яка роль людей, які фактично не мають стосунку до нашої політичноі сили. В нас було два штаби – на Московській, 8 і у "Парковому". Що теж мало кому зрозуміло. (Штаб. - Ред.) На Московській, 8 – формально (очолював. - Ред.) Тищенко. На Парковій – Олександр Корнієнко. Це був і мій штаб. Штаб кандидата на міського голову був у "Парковому". Неодноразово робила спроби обговорити це питання з ним (Тищенком. - Ред.). Але результат очевидний", - додала Верещук.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що Верещук послала Тищенка на х...й, вона відповіла: "Було таке. Через його підхід до формування списків до Київради". Вона додала, що відтоді з ним більше не спілкувалася.
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