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Новини Місцеві вибори-2020
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Верещук розповіла, як послала Тищенка на х#й: "Було таке. Через його підхід до формування списків до Київради"

Верещук розповіла, як послала Тищенка на х#й:

Ірина Верещук вважає своєю недоробкою те, що не змогла переконати Володимира Зеленського, що з Миколою Тищенком у неї не вийде сформувати команду.

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявила нардепка (СН) Ірина Верещук, яка балотувалася в мери Києва, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яку роль відігравав нардеп Микола Тищенко у виборчій кампанії в Києві, Верещук відповіла: "Неконструктивну".

"Я вважаю своєю недоробкою те, що не змогла переконати Президента і людей, від яких це залежало, що з паном Тищенком у нас не вийде сформувати команду. Я говорила про це Президентові, але було обмаль часу і складний період – коронавірус, карантин, купа проблем. Рішення ухвалили буквально з коліс. Ми довго тягнули з праймеріз. Усі уже штаби розгорнули, а ми ще ухвалювали рішення, хто буде балотуватися. Не можна мати кілька центрів ухвалення рішень", - пояснила вона.

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"По-перше, деструктив полягав у тому, і я уже говорила про це публічно, що я не могла зрозуміти, що робить у нас у штабі пані Шлапак. Людина балотується від "Батьківщини", є нашою конкуренткою, але при цьому, умовно, керує в нашому штабі. Коли до мене дійшли чутки про це, я запитала, що ця людина робить у штабі... Але мені ніхто так і не пояснив, яка роль людей, які фактично не мають стосунку до нашої політичноі сили. В нас було два штаби – на Московській, 8 і у "Парковому". Що теж мало кому зрозуміло. (Штаб. - Ред.) На Московській, 8 – формально (очолював. - Ред.) Тищенко. На Парковій – Олександр Корнієнко. Це був і мій штаб. Штаб кандидата на міського голову був у "Парковому". Неодноразово робила спроби обговорити це питання з ним (Тищенком. - Ред.). Але результат очевидний", - додала Верещук.

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Відповідаючи на запитання, чи правда, що Верещук послала Тищенка на х...й, вона відповіла: "Було таке. Через його підхід до формування списків до Київради". Вона додала, що відтоді з ним більше не спілкувалася.

Автор: 

Київ (19422) місцеві вибори (1366) Верещук Ірина (683) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+26
Гадюка плакала а жаба квакала
Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 4878
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16.11.2020 15:17
+12
Нашла чем хвалится...
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16.11.2020 15:15
+8
что Тищенко что Верещук два сапога кеды....
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16.11.2020 15:20
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Нашла чем хвалится...
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Слуги 🤢🤡💩🎪 все придурковатые и вороватые
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16.11.2020 15:43 Відповісти
Дура, самая настоящая, вот из чего состоит правительство.
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16.11.2020 16:20 Відповісти

мадам, кому интересны ваши отношения с Котлетой
это же шебуршание мышей под полом
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16.11.2020 16:32 Відповісти
Так дед ее служил в очистке ,кошек душил. У спел все таки Шариков семя бросить.
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16.11.2020 18:40 Відповісти
А-а-а-а, пошли вы се на@уй....Песня такая была, если кто не знает. Вряд ли это из области высокого искусства. Но реальность мы видим, она тоже далека от идеала.
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16.11.2020 15:17 Відповісти
Гадюка плакала а жаба квакала
Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 4878
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16.11.2020 15:17 Відповісти
что Тищенко что Верещук два сапога кеды....
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Зеленые клоуны по привычке плагиатят. Нахер их послали киевляне.
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Киевляне выбрали друга Тищенко и Комарницкого. И сами себя кинули.
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16.11.2020 15:36 Відповісти
В чем только Кличко ни обвиняли. Но он явно лучше, чем остальные кандидаты, у которых был шанс.
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17.11.2020 00:14 Відповісти
Мэри Поппинс оказалась Сонькой-золотой ручкой.
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16.11.2020 15:20 Відповісти
Какие у "слуг урода" высокие отношения.
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16.11.2020 15:23 Відповісти
Іра ! Єто же нє ваші мєтоди!
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16.11.2020 15:23 Відповісти
Яке воно примітивне.
Може вислати на рашку цю марфу ?
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16.11.2020 15:27 Відповісти
А если по другому не понимают. А посылает правильно, она их знает хорошо, они до баб равнодушны.
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16.11.2020 15:27 Відповісти
да пошли Вы....
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16.11.2020 15:27 Відповісти
Та забудьте ви цю Верещучку. Вона все. Підтерлись і викинули.
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16.11.2020 15:28 Відповісти
Але вона стратила на компанію всі гроші, що заробила на кордоні в Раві-Руській!
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16.11.2020 17:50 Відповісти
Так вона виходить є логіко-соціальний інтроверт!

Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 6870
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16.11.2020 15:30 Відповісти
По-ходу: ви з Нього там усі і не злізаєте!
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16.11.2020 15:31 Відповісти
М.Митчелл "Унесенные на...й".
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16.11.2020 15:31 Відповісти
Правильно бы было ВСЕХ кто ***"ми в корыте последние 30 лет послать именно туда а возможно и подальше ...
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16.11.2020 15:32 Відповісти
вы скоро уже сношаться будете в прямом эфире.недоразвитые
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16.11.2020 15:32 Відповісти
Подпись к фото:
- Еще раз так скажешь, я тебя на котлеты в Велюре пущу.
- Если не заткнешься, я тебе это палец знаешь куда вставлю?
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16.11.2020 15:35 Відповісти
Шлапак - это кобыла от Тищенко и Комарницкого. Застройщица времён Кличка и Черновецкого
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16.11.2020 15:35 Відповісти
При съемке ролика наверное зонтик не раскрылся. А в кино Мэри Поппинс детей учила высокой культуре и лучшим человеческим качествам. Надо уронить снова, вдруг произойдет восстановление.
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16.11.2020 15:39 Відповісти
Гггг, в СН вже на повну йде жабагадюкінг. Верещук відкрито атакує Тищенко. Кінець вже близенько.
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16.11.2020 15:41 Відповісти
А не хочет ли Николай Тищенко отчитаться перед своими избирателями, что он сделал полезного на округе, такого, что люди бы видели и могли пользоваться? Что сделал предыдущий депутат от этого округа, Александр Третьяков, мы знаем: он регулярно отчитывался, пусть и в газетной форме.
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16.11.2020 15:42 Відповісти
Шось воно забагато верещить!
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16.11.2020 15:45 Відповісти
Пані Ірина погорячкувала. З того відіо танця бедрами, що Тіщенко робив в автівці, він може скласти конкуренцію багатьом жінкам
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16.11.2020 15:57 Відповісти
Та да ,наверно с писюанистами на корпоративах и банях подрабатывает.
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16.11.2020 18:43 Відповісти
За вас проголосовало ограниченное количество ограниченных людей (прошу прощения за каламбур).
И какой бы состав вы не предложили, словосочетание "ЗЕ", было бы на нем Каиновой печатью!
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16.11.2020 16:04 Відповісти
Ірусю! Ваші новиє ліца ще гірші, ніж старі дупи. Але зебілам нравіццо.
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16.11.2020 16:12 Відповісти
Да , - Киевляне Послали всю эту команду еще По дальше, - Факт на лице, а сейчас идет Отбеливание и , кто виноват и свою подальшою судьбу. Но уже они перечеркнули в тот момент , когда переступили порог Слуг.
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16.11.2020 16:35 Відповісти
дуже гарно сказано
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16.11.2020 21:46 Відповісти
"Новые лица" - это те, которые матерятся напропалую?
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16.11.2020 16:41 Відповісти
Это не лица ****..ники.
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16.11.2020 21:31 Відповісти
Всі претензії треба адресувати зонтику.
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16.11.2020 17:45 Відповісти
Така культурна ! Така культурна ! Ось так плюне... От щоб ти зробила ? А вона плюне -- тьху , і розітре, плюне і розітре ...
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16.11.2020 20:17 Відповісти
Клоуны - цвет нации.
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18.11.2020 11:02 Відповісти
 
 