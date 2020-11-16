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Ексглава правління одного з банків постане перед судом за розтрату понад $9 млн, - Офіс Генпрокурора

Ексглава правління одного з банків постане перед судом за розтрату понад $9 млн, - Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора спрямовано до Автозаводського районного суду Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного з банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що посадовець вчинив розтрату понад 9 млн доларів США коштів банку під час передачі у заставу грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку у банківській установі іноземної держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватиметься прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Також читайте: В Офісі генпрокурора розповіли, чого чекають від третього раунду переговорів з Іраном щодо збитого українського літака

Автор: 

банки (7710) розтрата (257) суд (11657) Офіс Генпрокурора (3240)


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Топ коментарі
+5
Условное и ссылка на Мальдивы на пол года с судьями и прокурорами .
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16.11.2020 15:31
+2
Вообще мутный город. Друг у меня там живет... Много интересного рассказывал. Очень много сладких мест там для олигархов начиная от гиганта НПЗ, ГОКов и заканчивая автозаводами, вагонзаводами и пр. заводиками...
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16.11.2020 16:18
+1
під Жеваго копають?
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16.11.2020 15:32
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Условное и ссылка на Мальдивы на пол года с судьями и прокурорами .
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16.11.2020 15:31 Відповісти
під Жеваго копають?
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16.11.2020 15:32 Відповісти
Два года максимум получит и 1 с испытательным сроком.
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16.11.2020 15:33 Відповісти
ойо йой горе то какое, клетчатое одеяло погладили? моральный ущерб уже посчитали? лэндроверы под суд подогнали? статья у этого вора тяжёлая, желательно приговор объявлять в присутствии врача.
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16.11.2020 15:37 Відповісти
Ну..предстане. А далі шо?!
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16.11.2020 15:42 Відповісти
Обилетит прокурора и всё будет ок !
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16.11.2020 15:45 Відповісти
Это "Бегущий Банкир" очевидно?
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16.11.2020 16:06 Відповісти
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16.11.2020 16:19 Відповісти
Вообще мутный город. Друг у меня там живет... Много интересного рассказывал. Очень много сладких мест там для олигархов начиная от гиганта НПЗ, ГОКов и заканчивая автозаводами, вагонзаводами и пр. заводиками...
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16.11.2020 16:18 Відповісти
Как город хороший, зелёный, речек и озёр много и новые троллейбусы по два грн.
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16.11.2020 17:36 Відповісти
Да, что то друг рассказывал на эту тему. Говорит в городе ни одного старого тролейбуса не осталось и действительно проезд 2 гривни, что удивительно...
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17.11.2020 10:04 Відповісти
Кто-то кое-где порой.....
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16.11.2020 16:57 Відповісти
 
 