Ексглава правління одного з банків постане перед судом за розтрату понад $9 млн, - Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора спрямовано до Автозаводського районного суду Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного з банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що посадовець вчинив розтрату понад 9 млн доларів США коштів банку під час передачі у заставу грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку у банківській установі іноземної держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватиметься прокурорами Офісу Генерального прокурора.

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