Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, - "слуга народу" Верещук
Якщо таке опитування мало на меті збільшити явку саме молодих людей, то це взагалі нелогічно. Де медичний канабіс, а де марихуана для молоді?
Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявила нардепка (СН) Ірина Верещук, яка балотувалася в мери Києва, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на коментар про те, що ідея опитуванням від президента Володимира Зеленського збільшити явку на виборах не спрацювала, Верещук відповіла: "У Києві тим паче (не спрацювала. - Ред.). Кияни взагалі не зрозуміли цих п’ять питань. На зустрічах мене запитували, що ми хочемо ними сказати, чому запитуємо в людей про вільну економічну зону на Донбасі чи Будапештський меморандум, якщо люди обирають владу в місті. Якщо таке опитування мало на меті збільшити явку саме молоді, бо я уже читала в пресі, що, виявляється, питання про медичний канабіс мало би, так би мовити, заохотити молодь прийти і висловитися за легалізацію чи ні марихуани, то це взагалі алогічно. Де медичний канабіс, а де марихуана для молоді? Не знаю, хто порадив так зробити. Але я була дуже зла на тих людей, які вмовили президента провести таке опитування. Я б таких людей звільнила".
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Це опитування викликало широкий громадський резонанс з погляду його легітимності та використання його результатів у подальшому.
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та и до этого - оно не думало, а снимало видосики для тупых.
Это и так давно все знают))
В нас день кривляк із кунсткамери ?
Але я вже втомилась споглядати цих уродців.
владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.