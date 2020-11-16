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Новини Опитування Зеленського
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Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, - "слуга народу" Верещук

Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, -

Якщо таке опитування мало на меті збільшити явку саме молодих людей, то це взагалі нелогічно. Де медичний канабіс, а де марихуана для молоді?

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявила нардепка (СН) Ірина Верещук, яка балотувалася в мери Києва, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на коментар про те, що ідея опитуванням від президента Володимира Зеленського збільшити явку на виборах не спрацювала, Верещук відповіла: "У Києві тим паче (не спрацювала. - Ред.). Кияни взагалі не зрозуміли цих п’ять питань. На зустрічах мене запитували, що ми хочемо ними сказати, чому запитуємо в людей про вільну економічну зону на Донбасі чи Будапештський меморандум, якщо люди обирають владу в місті. Якщо таке опитування мало на меті збільшити явку саме молоді, бо я уже читала в пресі, що, виявляється, питання про медичний канабіс мало би, так би мовити, заохотити молодь прийти і висловитися за легалізацію чи ні марихуани, то це взагалі алогічно. Де медичний канабіс, а де марихуана для молоді? Не знаю, хто порадив так зробити. Але я була дуже зла на тих людей, які вмовили президента провести таке опитування. Я б таких людей звільнила".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Це опитування викликало широкий громадський резонанс з погляду його легітимності та використання його результатів у подальшому.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) місцеві вибори (1366) опитування (1929) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+36
Верещук - "Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского...."

Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4358
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16.11.2020 15:45
+25
Значит у клоуна🤢🤡 , вообще своих мозгов нет , почему ему должны , что- то советовать и объяснять ? Глухой, слепой, придурковатый !🤮
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16.11.2020 15:40
+21
где-где.. зелена шмаркля услышала кодовое слово "марихуана" и дальше оно уже думать не могло))
та и до этого - оно не думало, а снимало видосики для тупых.
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16.11.2020 15:48
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Что за дурацкие вопросы? Где медицинский каннабис, там и марихуана для молодежи. А по поводу увольнения. Скоро. Но не "их", а "его".
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16.11.2020 15:39 Відповісти
где-где.. зелена шмаркля услышала кодовое слово "марихуана" и дальше оно уже думать не могло))
та и до этого - оно не думало, а снимало видосики для тупых.
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16.11.2020 15:48 Відповісти
Значит у клоуна🤢🤡 , вообще своих мозгов нет , почему ему должны , что- то советовать и объяснять ? Глухой, слепой, придурковатый !🤮
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16.11.2020 15:40 Відповісти
От же ж открытие))
Это и так давно все знают))
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16.11.2020 15:57 Відповісти
Хто це? Как я зла, как я зла! Дайте мухобойку!
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16.11.2020 15:40 Відповісти
А потом, Жабащук, вместе с Зеленкиным пошла кататься на зонтике.
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16.11.2020 15:41 Відповісти
Верещук - "Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского...."

Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4358
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16.11.2020 15:45 Відповісти
Через дефіс...))...!
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16.11.2020 17:10 Відповісти
Дякую! Поправив / додав:

Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 79
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16.11.2020 20:02 Відповісти
А хто ета такая? Без фотографии, желательно топлесс, неясна!
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16.11.2020 15:45 Відповісти
Да кому они были нужны, эти опросы-вопросы?1 Надо было бабло отмыть, и они это сделали. Может, это взятки сейчас так оформляются, как знать?!
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16.11.2020 15:50 Відповісти
врщ - пнх
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16.11.2020 15:52 Відповісти
Вже погнали: одразу ж після виборів у відставку був відправлений заступник голови ОП і любитель фотографій зі священниками московського патріархату Сергій Трофімов.
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16.11.2020 15:57 Відповісти
Я бы таких людей уволила, но на Лубянці сказали, не ти їх призначала, не тобі звільняти?
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16.11.2020 15:57 Відповісти
там 99% идиотов и Верещук в том числе
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16.11.2020 16:03 Відповісти
Чому цю дуру продовжують цитувати ?
В нас день кривляк із кунсткамери ?
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16.11.2020 16:04 Відповісти
Ви не розумієте задуму. На фоні цієї дури, навіть Зеленський геній. Тому таких як вона, буде надалі ставати усе більше, більше...
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16.11.2020 16:35 Відповісти
Точно ! )
Але я вже втомилась споглядати цих уродців.
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16.11.2020 16:47 Відповісти
поважайте співгромадян. 73% вважають що це шапіто має тривати.
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16.11.2020 16:49 Відповісти
Когда недалекой чернозеленоротой Ире внушили, что она необыкновенно умна, хороша собой и обречена на шикарное политическое будущее, поскольку пипл истосковался по новому лиТцу вместо стареющей Юли, дура Ира с радостью ухватилась за зонтик. Когда она оглушительно прилюдно обосралась и трахнулась (с небес на землю), а режиссеры остались в тени, Ира отряхнулась и, как условно порядочная женщина, решила им за свой позор мстить. Что-то подсказывает, что полку Богдана прибыло.
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16.11.2020 17:36 Відповісти
Вопрос кто оплатил весь этот цирк налом! Хватить косить под дураков.
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16.11.2020 16:04 Відповісти
никак не пойму, чего столько вони по поводу этого опроса? кому он на фиг здался вообще?
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16.11.2020 16:09 Відповісти
А зачем на него деньги тратили? Если было известно, что он никому не нужен ? А почему не устроили опроса перед приёмом закона о Земле ?
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16.11.2020 16:19 Відповісти
Пока шут лечится, рагуля имеет шанс перехватить власть, тем более, как мы видим, вовчик ведомый, уверен, хуже уже не может быть, но если шута отдать в руки психиатров, появится шанс для Украины, избежать падения в прпасть.
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16.11.2020 16:10 Відповісти
Вывод: одно дерьмо критикует другое дерьмо именно за то, что оно дерьмо.
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16.11.2020 16:20 Відповісти
Хватит про "шептал" и "теплую ванну"-мы кого выбрали?Задолбали.
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16.11.2020 16:23 Відповісти
А зачем дебила нужно было уговаривать провести этот опрос? (Тебя никто не спрашивает, мусор. К-Ф "Место встречи изменить нельзя")
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16.11.2020 16:24 Відповісти
У них других нет !😂
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16.11.2020 16:27 Відповісти
Потому, что не лох?
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16.11.2020 16:27 Відповісти
Пусть лижет ему дальше, но при этом рассказывает как она зла. Как она зла!
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16.11.2020 16:31 Відповісти
Верховній Раді треба приймати зміни до закондавства, що прямо забороняють всілякі опитування та інші подібні маніпулятивні технології в день проведення голосування будь-яких виборів, запроваджуйте кримінальну відповідальність за такий "креатив", не гайте часу, бо ця квартальна зєкоманда на цьому не зупиниться і на наступних виборах знову щось таке зробить, щоб підняти собі рейтинг. Казали ж блазні, що хочуть зробити такі опитування в день виборів традиційними.
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16.11.2020 16:34 Відповісти
Запихнуть бы это нечто обратно, откуда оно выпало, и перетрахать на что - нибудь поприличнее.
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16.11.2020 16:39 Відповісти
Ой, а когда следующий обещанный опрос?
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16.11.2020 16:45 Відповісти
Опороснік Зеленського можна прирівняти по тупісті хіба що з польтом на зеленій парасолі на мотузці.)))
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16.11.2020 17:27 Відповісти
Те, що це політтехнологічна одноденка, не розуміли тільки зе-лохи. Але якщо вже хочете, чому саме ці питання. 1. Про довічне ув'язнення. Дуже актуальна річ буде, але після зміни влади. 2. Про зону на Донбасі - це побажання спонсорів. 3. Про скорочення депутатів. Це просили слуги народа - тісно їм, особливо Юзіку. 4. Про канабіс. Це головне. Це основа основ. Це початок розширення свідомості. "Бєрітє в рукі канабіс ми начінаєм фсьо на біс". 5. Щось не зрозуміло що про Будапешт. Це мабуть натяк на Жолта Боркої, теж любителя розширювати свідомість. Коротше, все це маячня, про яку забули на другий день. Але Верещукам вже б нічого не допомогло.
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16.11.2020 17:34 Відповісти
Медицинский каннабис) хаха) Она курица сама не зуб ногой что по чем. Просто порожняк ради рейтинга ганяет. Цена этого мед каннабиса, все равно не по карману будет большинству.
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16.11.2020 17:39 Відповісти
лишнее подтверждение того, что своего мозга у препрезедента нет априори....
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16.11.2020 18:16 Відповісти
Получается она их знает !Может она и бьі и хвамилии назвала єтих людей, кто так подставил преза ?
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16.11.2020 18:51 Відповісти
Там был нормальный вопрос за легалайз. Но Аваков сказал Зеле, что его петушня легалайз не поддерживает, так как это основной источник (после крышевания наркодилеров) дохода департамента борьби з накрозлочинныстю
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16.11.2020 19:11 Відповісти
І знову теж саме - цар розумний, але призначені їм радники чомусь дають погані поради. То може проблема в розумності царя?
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16.11.2020 19:40 Відповісти
Розумний цар і нерозумні піддані - це коли в країні монархічна форма державного правління. А в нас форма правління, яка зветься охлократією. Натовп, різношерстні охломони обирають вожака... Наукове визначення таке. У наш час під охлократією розуміють:
владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.
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16.11.2020 21:19 Відповісти
 
 