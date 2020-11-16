УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12481 відвідувач онлайн
Новини
7 955 110

Україна посіла 92 місце в рейтингу добробуту країн, складеному лондонським аналітичним центром Legatum Institute

Україна посіла 92 місце в рейтингу добробуту країн, складеному лондонським аналітичним центром Legatum Institute

За даними аналітичного центру, за рік Україна поліпшила добробут, піднявшись у рейтингу на 4 позиції. При цьому через війну на Донбасі вона, як і раніше, посідає останнє місце серед усіх країн Східної Європи.

Щорічний рейтинг добробуту країн складає аналітична організація Legatum Institute, розташована в Лондоні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Серед усіх країн Східної Європи Україна посідає в рейтингу останнє місце (Росія на 76 місці, Білорусь на 69). Причиною такої аналітики Legatum Institute називають війну на Донбасі, яка суттєво знижує рейтинг безпеки України (до 144 місця зі 167).

Крім того, аналітики вказують на проблеми України у сфері свободи зібрань та об'єднань. А от показники релігійної терпимості в Україні за останні роки зросли.

Дослідження Legatum Institute засвідчує, що пандемія COVID-19 сильно позначилася на добробуті усіх країн світу, але не змінила позитивної тенденції. 147 країн зі 167, включених до рейтингу, в останні роки демонстрували прогрес у більшості показників рейтингу.

Також читайте: Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський

"147 зі 167 країн, що входять до індексу, демонструють зростання показників процвітання за останнє десятиліття, створивши міцне підґрунтя для подолання поточної пандемії", – повідомили представники Legatum Institute.

Перші місця в рейтингу Legatum Institute посідають Данія, Норвегія та Швейцарія. Два останні – Центральноафриканська республіка та Південний Судан.

Читайте: Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії

Автор: 

безпека (929) рейтинг (1650) економіка (927)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
За нами 75 країн. Є ще куди падати. Хуже нє будєт.
показати весь коментар
16.11.2020 16:02
+12
Зебуины еще не сказали, что Украина в ТОП-100 вошла?
показати весь коментар
16.11.2020 16:06
+10
перші ззаду.
показати весь коментар
16.11.2020 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Україна найбідніша країна Європі, але реально живуть краще ніж у Білорусії, Росії, Молдові, Грузії та Вірменії. Просто в українців є така риса характеру прибіднятись і завжди бути чимось невдоволеним, навіть якщо через пельку преться, на відміну від тих же білорусів, які завжди усім задоволені. Про кавказців мовчу, ті завжди вихваляються своїм багатством, навіть якщо не має чим хвалитись.
показати весь коментар
16.11.2020 17:16 Відповісти
Ось ще одна причина 96-го місця: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/703678.html Спад ВВП України в III кв.-2020 проти III кв.-2019 сповільнився до 3,5%. - Держстат. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/703678.html Падіння
валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2020
року становило 3,5% проти аналогічного періоду 2019 року, тоді як у
другому кварталі спад дорівнював 11,4%, а в першому - 1,3%, таку
попередню оцінку оприлюднив Держстат у понеділок.

За даними статвідомства, для порівняння, зростання ВВП у четвертому кварталі 2019 року становило 1,5%, у третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.
показати весь коментар
16.11.2020 17:28 Відповісти
"Качество экономики" только один из 12 критериев. И Украина там не последняя.
показати весь коментар
16.11.2020 17:35 Відповісти
Белорусы хочет на 93-е.
показати весь коментар
16.11.2020 17:36 Відповісти
враховуючи, що у світі 195 країн, то Україна попала в саму середину! Україна - одна з НАЙНОРМАЛЬНІШИХ країн у цілому світі!!! А всякі там Сомалі, Конго чи Данії зі Швейцаріями є ВІДХИЛЕННЯМИ від нормального!
показати весь коментар
16.11.2020 18:20 Відповісти
Может 920 место?
показати весь коментар
16.11.2020 19:58 Відповісти
спасибо зеленскому... это чудо покончило с этапом бедности и начало этап нищеты... его рэндж ровер ему могилой...
показати весь коментар
16.11.2020 20:26 Відповісти
не может быть!
показати весь коментар
16.11.2020 21:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 