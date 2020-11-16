Україна посіла 92 місце в рейтингу добробуту країн, складеному лондонським аналітичним центром Legatum Institute

За даними аналітичного центру, за рік Україна поліпшила добробут, піднявшись у рейтингу на 4 позиції. При цьому через війну на Донбасі вона, як і раніше, посідає останнє місце серед усіх країн Східної Європи.

Щорічний рейтинг добробуту країн складає аналітична організація Legatum Institute, розташована в Лондоні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Серед усіх країн Східної Європи Україна посідає в рейтингу останнє місце (Росія на 76 місці, Білорусь на 69). Причиною такої аналітики Legatum Institute називають війну на Донбасі, яка суттєво знижує рейтинг безпеки України (до 144 місця зі 167).

Крім того, аналітики вказують на проблеми України у сфері свободи зібрань та об'єднань. А от показники релігійної терпимості в Україні за останні роки зросли.

Дослідження Legatum Institute засвідчує, що пандемія COVID-19 сильно позначилася на добробуті усіх країн світу, але не змінила позитивної тенденції. 147 країн зі 167, включених до рейтингу, в останні роки демонстрували прогрес у більшості показників рейтингу.

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"147 зі 167 країн, що входять до індексу, демонструють зростання показників процвітання за останнє десятиліття, створивши міцне підґрунтя для подолання поточної пандемії", – повідомили представники Legatum Institute.

Перші місця в рейтингу Legatum Institute посідають Данія, Норвегія та Швейцарія. Два останні – Центральноафриканська республіка та Південний Судан.

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