Україна має залучати інвестиції в екомодернізацію, якщо не хоче відстати від розвинених країн, - експерт

Для України залучення інвестицій в екомодернізацію є життєвою необхідністю, щоб зберегти свої позиції на європейських ринках.

Про це заявив директор GMK Center, глава комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко під час виступу на "Дні сталого розвитку", проведеного ЄБА.

За його словами, нині лідерами екологічної трансформації є розвинені країни. Однак, на його думку, країни, що розвиваються, не можуть залишатися лише спостерігачами цього процесу. "Зараз у Євросоюзі готується механізм обмеження імпорту вуглецевоємної продукції - carbon border adjustment. Тому для збереження ринку ЄС країни, що розвиваються, також мають відповідати тренду екологічності", - розповів Зінченко.

Він вважає, що країнам, які розвиваються, в напрямку екомодернізації доцільно використовувати досвід розвинених країн, запозичувати технології та політики, що застосовуються в них для підвищення рівня переробки відходів, зниження шкідливих викидів і підвищення енергоефективності. "Якщо країни, що розвиваються, прагнуть зберегти своє місце в глобальних ланцюжках створення вартості, вийти на нові ринки, то реалізація зеленої промислової політики - не опція, а життєва необхідність", - наголосив Зінченко.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції. Зі свого боку т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура повідомив, що Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроєкт, ухвалення якого дозволить інвестувати в енергомодернізацію підприємств майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2.