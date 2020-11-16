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Україна має залучати інвестиції в екомодернізацію, якщо не хоче відстати від розвинених країн, - експерт

Україна має залучати інвестиції в екомодернізацію, якщо не хоче відстати від розвинених країн, - експерт

Для України залучення інвестицій в екомодернізацію є життєвою необхідністю, щоб зберегти свої позиції на європейських ринках.

Про це заявив директор GMK Center, глава комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко під час виступу на "Дні сталого розвитку", проведеного ЄБА.

За його словами, нині лідерами екологічної трансформації є розвинені країни. Однак, на його думку, країни, що розвиваються, не можуть залишатися лише спостерігачами цього процесу. "Зараз у Євросоюзі готується механізм обмеження імпорту вуглецевоємної продукції - carbon border adjustment. Тому для збереження ринку ЄС країни, що розвиваються, також мають відповідати тренду екологічності", - розповів Зінченко.

Він вважає, що країнам, які розвиваються, в напрямку екомодернізації доцільно використовувати досвід розвинених країн, запозичувати технології та політики, що застосовуються в них для підвищення рівня переробки відходів, зниження шкідливих викидів і підвищення енергоефективності. "Якщо країни, що розвиваються, прагнуть зберегти своє місце в глобальних ланцюжках створення вартості, вийти на нові ринки, то реалізація зеленої промислової політики - не опція, а життєва необхідність", - наголосив Зінченко.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції. Зі свого боку т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура повідомив, що Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроєкт, ухвалення якого дозволить інвестувати в енергомодернізацію підприємств майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2.

Автор: 

інвестиції (2051) Європейська бізнес асоціація (228)


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Топ коментарі
+3
Ну это как зеленая энергетика. Кучу бабла втюхать в убыточное дело.
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16.11.2020 16:18
+2
Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт - Цензор.НЕТ 1225
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16.11.2020 16:16
+2
Остановить АЭС и топить опилками, пока немцы с амерами бьются за кацапский газопровод...
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16.11.2020 16:20
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Что, что, что? Экомодернизация чего?
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16.11.2020 16:15 Відповісти
Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт - Цензор.НЕТ 1225
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16.11.2020 16:16 Відповісти
92 места в рейтинге благосостояния стран
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16.11.2020 16:16 Відповісти
Ну это как зеленая энергетика. Кучу бабла втюхать в убыточное дело.
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16.11.2020 16:18 Відповісти
Остановить АЭС и топить опилками, пока немцы с амерами бьются за кацапский газопровод...
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16.11.2020 16:20 Відповісти
немцы топят опилками и нормально
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16.11.2020 16:24 Відповісти
А зачем им северный поток 2?
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16.11.2020 16:25 Відповісти
так у немцев кроме угля и опилок ничего нет из ресурсов
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16.11.2020 16:27 Відповісти
И опилками производят металл из руды? И алюминий, кремний и медь и пластик и прочее прочее?
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16.11.2020 16:32 Відповісти
А Украине предлагают топить опилками в металлургии или хим. производстве?
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16.11.2020 17:23 Відповісти
Я тем свидетелям "чистой" эко энергии. Нет никакой чистой и зеленой. Как нет вечного двигателя.
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16.11.2020 17:46 Відповісти
Какие инвестиции ? Какой эксперт ? Шмаркля и инвестиции -2 взаимно исключающие понятия. Даже когда мы нагоним шмпрклю инвестиций ещё в течение года не будет.
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16.11.2020 16:25 Відповісти
Очередной слёт мечтателей и трепачей.
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16.11.2020 16:29 Відповісти
В Украине гуманитарная катастрофа маячит, нам хоть бы не высдыхать.
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16.11.2020 16:33 Відповісти
ThyssenKrupp Nirosta - изготовитель нержавеющего проката с обширной программой марок, размеров и исполнений поверхности; работает с 1995 года. Производство фирмы расположено в немецких городах Бохуме, Крефельде, Дюссельдорфе и Дилленбурге. В 2006 году в этой фирме работали 4185 человек, оборот составил €2,503 млрд.----Плавят металл электричеством, полученным из солнечных батарей, которые расположены на крышах предприятия.
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16.11.2020 16:37 Відповісти
Что ты мелешь?
Температура плавления железа 1538 С !
Ты представляешьт сколько для этого нужно электричества ???
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16.11.2020 16:52 Відповісти
А шо. А как же тогда производить ветрогенераторы, солнечные панели, аккумуляторы? мачты и прочее? Не из гамна и палок же.
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16.11.2020 16:59 Відповісти
Почему в Нас эксперты становясь политиками превращаются в Оборотней .
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16.11.2020 16:38 Відповісти
Пока немцам есть чем плавить металл - до тех пор и будет существовать так называемая зеленая энергетика. И чистый транспорт на аккумуляторах, всякие теслы и прочая лабуда.
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16.11.2020 16:42 Відповісти
Досить вже цієї "екодурні"!
Гоніть їх взашийок. Нам вистачило і "зеленої" електроенергії!
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16.11.2020 16:42 Відповісти
И шо, даже инвестиционные няни не помогают?
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16.11.2020 16:53 Відповісти
Україна має залучати інвестиції в екомодернізацію, якщо не хоче відстати від розвинених країн, - експерт - Цензор.НЕТ 2457
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16.11.2020 17:09 Відповісти
 
 