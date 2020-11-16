Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура

Повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся до послуг оцінювача.

Однак, діючи в інтересах окремих осіб і суб'єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив утричі ринкову вартість зазначених об'єктів нерухомості.

За результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ "Укргазбанк" завдано збитків у розмірі 143 млн гривень.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на об'єкти нерухомості накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинів.

Читайте також: Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО