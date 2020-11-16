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Новини
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Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура

Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура

Повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся до послуг оцінювача.

Однак, діючи в інтересах окремих осіб і суб'єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив утричі ринкову вартість зазначених об'єктів нерухомості.

За результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ "Укргазбанк" завдано збитків у розмірі 143 млн гривень.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на об'єкти нерухомості накладено арешт. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинів.

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Автор: 

Київ (19422) прокуратура (3669) Укргазбанк (285) махінації (415)


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В 59 років БабЮля "ягідка" опятьСтоличному оценщику недвижимости сообщено о подозрении в нанесении 143 млн грн ущерба госбанку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6163
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16.11.2020 16:34 Відповісти
Столичному оценщику недвижимости сообщено о подозрении в нанесении 143 млн грн ущерба госбанку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1079
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16.11.2020 16:35 Відповісти
Московська зозуля?
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16.11.2020 16:36 Відповісти
Звучит как откровенный бред.
Такое возможно только в одном случае: если бы этот оценщик, вступил в сговор с должностными лицами этого банка.
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16.11.2020 16:37 Відповісти
от от...
банк пострадав... а дехто з працівників банку прикупив нерухомісмть за кордоном.. чи якесь бентлі-мазераті))
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16.11.2020 16:49 Відповісти
 
 