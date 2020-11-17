В СН не обговорювали підтримку постанови Ради про скасування карантину вихідного дня: це буде вільне голосування, - нардеп Кравчук

Парламентська фракція "Слуга народу" не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня. Сьогодні нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не обговорювали ні в чатах, ні якимось іншим чином. Сьогодні через карантинні обмеження також ми не будемо проводити фракцію. Тому, очевидно, це буде вільне голосування... Але там співавтори - голова фракції, перший заступник голови фракції, тому це може бути хорошим сигналом, щоб депутати проголосували", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада рекомендуватиме Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у ВР сьогодні. Завтра, 17 листопада, парламентарії мають намір його розглянути.

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