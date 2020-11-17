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В СН не обговорювали підтримку постанови Ради про скасування карантину вихідного дня: це буде вільне голосування, - нардеп Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В СН не обговорювали підтримку постанови Ради про скасування карантину вихідного дня: це буде вільне голосування, - нардеп Кравчук

Парламентська фракція "Слуга народу" не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня. Сьогодні нардепи вирішили не проводити засідання через карантинні обмеження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не обговорювали ні в чатах, ні якимось іншим чином. Сьогодні через карантинні обмеження також ми не будемо проводити фракцію. Тому, очевидно, це буде вільне голосування... Але там співавтори - голова фракції, перший заступник голови фракції, тому це може бути хорошим сигналом, щоб депутати проголосували", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада рекомендуватиме Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у ВР сьогодні. Завтра, 17 листопада, парламентарії мають намір його розглянути.

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уроды, вы проголосуйте мораторий на РРО. Только стрелки переводят на тот сраный карантин.
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16.11.2020 16:43 Відповісти
Пох, как там беня с украденым баблом. Байден спросит
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16.11.2020 16:52 Відповісти
Рестораны,фитнес центры,кинотеатры,убытки бизнеса...Таки правда что когда господь наказывает то лишает разума...
Болячка укладывает на койку минимум на месяц..Кому нибудь приходила в голову мысль, что делать если на смену не сможет заступить персонал ТЕЦ?Которую уложил на койку один менеджер после ночного клуба?Или пару тройку РЭСовских бригад? Если число заболевших сантехников будет исчисляется сотнями?
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16.11.2020 17:01 Відповісти
А ЗаЧем им думать?
Они считают что ковид это удел слабых и старых....
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16.11.2020 17:18 Відповісти
 
 