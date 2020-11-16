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Новини
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Зґвалтування і тортури в Кагарлику: прокуратура завершила слідство, у справі п'ять фігурантів

Зґвалтування і тортури в Кагарлику: прокуратура завершила слідство, у справі п'ять фігурантів

Прокурори завершили розслідування справи про зґвалтування і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

У справі фігурують п'ятеро співробітників поліції. Підозрюваним інкримінують тортури, насильницьке викрадення і зґвалтування.

Слідством встановлено, що працівники поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Зокрема, у січні 2020 року троє поліцейських наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажнику, застосовували електричний струм, прикували кайданками до батареї.

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За іншим фактом у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами. Окрім того, у травні один із фігурантів викликав до відділення поліції жінку як свідка, у службовому кабінеті вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та стріляв із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував її.

"Керівник відділення, у свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на дії підлеглих. Після завершення ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду", - говориться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Офіс Генпрокурора (3240)


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Топ коментарі
+8
Интересно посмотреть на биографии этих недополицейских, откуда вообще подобная дичь берётся в стройных рядах? А то сейчас опять начнут плести сказки о "полиции - срезе общества" . А что там с налоговиками привезёнными на вертолётах Аваковым и руководстве горотдела в Павлограде, крышевавшем наркоторговлю, может кто слышал?
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16.11.2020 17:06
+5
ПОЖИЗНЕННОЕ ТВАРЯМ И ТОЛЬКО ТАК !!!!
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16.11.2020 17:11
+3
в данном случае в лице насильника действовало государство
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16.11.2020 17:15
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Интересно посмотреть на биографии этих недополицейских, откуда вообще подобная дичь берётся в стройных рядах? А то сейчас опять начнут плести сказки о "полиции - срезе общества" . А что там с налоговиками привезёнными на вертолётах Аваковым и руководстве горотдела в Павлограде, крышевавшем наркоторговлю, может кто слышал?
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16.11.2020 17:06 Відповісти
Да нормальные у них биографии, поди получше твоей. Просто плохие у них учителя в ментовке были или учились сами на земле.
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16.11.2020 17:26 Відповісти
А там других и нет.
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16.11.2020 20:32 Відповісти
ПОЖИЗНЕННОЕ ТВАРЯМ И ТОЛЬКО ТАК !!!!
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16.11.2020 17:11 Відповісти
Нет никакой логики в пожизненном содержании насильников за счет государства. Посидит лет 10, а потом пусть идет на работу дворником чтобы самостоятельно обеспечивать себе жизнь.
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16.11.2020 17:26 Відповісти
Єта.Палєтьїчьєсскає прі слєдаваньїє чєсних пацанофь.
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16.11.2020 22:21 Відповісти
в данном случае в лице насильника действовало государство
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16.11.2020 17:15 Відповісти
Нет. Потому что государство не приняло действия своего представителя и наказывает его.
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16.11.2020 17:33 Відповісти
Що мелеш, пив сьогодні ?
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16.11.2020 20:22 Відповісти
местним гопнікам мусора списали усє прегрешенія за те, що ушатали "прієзжих"...
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16.11.2020 17:17 Відповісти
Аваков говорит, что в Кагарлыцком районе нет нормальных парней, и мол, в Кагарлыцком райотеле милиции работали самые лучшие парни. *издит.
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Aleksandr Ermak. Що мелеш, пив сьогодні ?
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16.11.2020 20:31 Відповісти
Сашка Билого тоже убило государство, убийца не найден, но все знают чьих рук эта работа.
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16.11.2020 22:51 Відповісти
 
 