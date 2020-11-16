Немчінов про пропозицію нардепів скасувати карантин вихідного дня: Завтра в Раді будемо пояснювати логіку, даватимемо вичерпні відповіді

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов прокоментував ініціативу депутатів Верховної Ради скасувати карантин вихідного дня в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми завтра звітуватимемо про ситуацію відповідно до рішення, яке було узгоджене на погоджувальній раді. Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухвалення рішення будемо його реалізовувати у законний спосіб", - сказав міністр.

Немчінов зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня "показала зниження активності наших громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%".

"Це перший результат, який є. По-моєму, це хороший крок в напрямку того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі, і робити висновки", - заявив міністр Кабміну.

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За його словами, Нацполіція і Держпродспоживслужба у вихідні провели заходи з виявлення порушень карантину, складено багато протоколів.

"У багатьох містах, де було ухвалено рішення виконкомів місцевих рад, які не відповідають за карантинні обмеження, і рекомендували працювати людям, вже підприємці перенаправляють штрафи керівникам, які приймали ці рішення і в такий спосіб обманювали підприємців", - сказав Немчінов.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстровано постанову про скасування карантину вихідного дня.