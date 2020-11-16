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Новини Коронавірус і карантин
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Немчінов про пропозицію нардепів скасувати карантин вихідного дня: Завтра в Раді будемо пояснювати логіку, даватимемо вичерпні відповіді

Немчінов про пропозицію нардепів скасувати карантин вихідного дня: Завтра в Раді будемо пояснювати логіку, даватимемо вичерпні відповіді

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов прокоментував ініціативу депутатів Верховної Ради скасувати карантин вихідного дня в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми завтра звітуватимемо про ситуацію відповідно до рішення, яке було узгоджене на погоджувальній раді. Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухвалення рішення будемо його реалізовувати у законний спосіб", - сказав міністр.

Немчінов зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня "показала зниження активності наших громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%".

"Це перший результат, який є. По-моєму, це хороший крок в напрямку того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі, і робити висновки", - заявив міністр Кабміну.

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За його словами, Нацполіція і Держпродспоживслужба у вихідні провели заходи з виявлення порушень карантину, складено багато протоколів.

"У багатьох містах, де було ухвалено рішення виконкомів місцевих рад, які не відповідають за карантинні обмеження, і рекомендували працювати людям, вже підприємці перенаправляють штрафи керівникам, які приймали ці рішення і в такий спосіб обманювали підприємців", - сказав Немчінов.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстровано постанову про скасування карантину вихідного дня.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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16.11.2020 17:16 Відповісти
Как-бы не пришлось давать ответы разъярённому народу это будет сделать ой как нелегко .
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16.11.2020 17:16 Відповісти
Объяснять логику? В ковидное их отправьте
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16.11.2020 17:23 Відповісти
Немчинов о предложении нардепов отменить карантин выходного дня: Завтра в Раде будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы - Цензор.НЕТ 7983
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16.11.2020 17:25 Відповісти
т.е дискуссия не о нецелевом использовании ковидного фонда...не о набирающей скорость пандемии...не об отсутствии гос/финансирования лечения в стационаре...не о наличии и доступности мест в тех же стационарах...не о нехватке концентрата и ИВЛ... не об отмене плановых операций и доступности диагностики... там все пучком???
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16.11.2020 17:30 Відповісти
может быть лучше собрать в кучу этих дебилов, разворовавших ковидфонд и отправить в тюрьму?
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16.11.2020 17:37 Відповісти
 
 