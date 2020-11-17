Санду найближчим часом зустрінеться з Зеленським: "Будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші відносини"
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Переможець виборів президента Молдови Майя Санду найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Дата і місце зустрічі поки невідомі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами Санду, вона виступає за відновлення добрих відносин з Україною. Вона також підкреслила, що за час президентства Ігоря Додона майже не було офіційних візитів і Молдова була ізольована.
"Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися, що ми відновимо наші хороші відносини, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші стосунки", - зазначила Санду.
У той же час вона підкреслила, що поки невідомо, де відбудеться така зустріч. При цьому в розмові з Зеленським обговорювався можливий візит до Києва, але про конкретну дату поки не домовилися.
Санду також відповіла на запитання про "зелений коридор" між Україною і Молдовою для виведення російських військ з Придністров'я.
"Для нас це дуже важливе питання - виведення військ. І ми будемо шукати рішення цього питання", - сказала Санду.
Вона також додала, що вважає окупований Крим українською територією. Однак на сьогодні не готова приєднатися до кримської ініціативи МЗС України з деокупації, оскільки ще не читала документ.
Як повідомлялося раніше, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія солідарність" Майя Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.
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«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.
Вангую, що ще раніше вона в Брюссель завітає. І в Страсбург...
Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
Все законы мироздания, математики, и физики ... в труху.