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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Зеленський (17371) Молдова (1290) Майя Санду (203)

Санду найближчим часом зустрінеться з Зеленським: "Будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші відносини"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Санду найближчим часом зустрінеться з Зеленським:

Переможець виборів президента Молдови Майя Санду найближчим часом проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Дата і місце зустрічі поки невідомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Санду, вона виступає за відновлення добрих відносин з Україною. Вона також підкреслила, що за час президентства Ігоря Додона майже не було офіційних візитів і Молдова була ізольована.

"Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися, що ми відновимо наші хороші відносини, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші стосунки", - зазначила Санду.

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У той же час вона підкреслила, що поки невідомо, де відбудеться така зустріч. При цьому в розмові з Зеленським обговорювався можливий візит до Києва, але про конкретну дату поки не домовилися.

Санду також відповіла на запитання про "зелений коридор" між Україною і Молдовою для виведення російських військ з Придністров'я.

"Для нас це дуже важливе питання - виведення військ. І ми будемо шукати рішення цього питання", - сказала Санду.

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Вона також додала, що вважає окупований Крим українською територією. Однак на сьогодні не готова приєднатися до кримської ініціативи МЗС України з деокупації, оскільки ще не читала документ.

Як повідомлялося раніше, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія солідарність" Майя Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.
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Топ коментарі
+6
я привітаю місцеих юзерів з Молдови з їхнім адекватним вибором. До Майї не доберусь - але молдаван тут, на гілці - ВІТАЮ!

Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
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16.11.2020 17:35
+5
Не к добру с бедоносцем встречаться
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16.11.2020 17:27
+4
лучше на ПМЖ)
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16.11.2020 17:30
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Впервые за 30 лет в Молдове адекватный президент избранный рекордным количеством граждан и особенно за границей - 243605 голосов (92,94%). Ждём от неё очень многого. Для начала восстановить все связи с Украиной, Румынией, Германией, США, Канадой, Европарламентом. Ждём Зеленского так же с визитом в Кишинёв.
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16.11.2020 17:27 Відповісти
лучше на ПМЖ)
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16.11.2020 17:30 Відповісти
Не к добру с бедоносцем встречаться
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16.11.2020 17:27 Відповісти
Санду, подумай еще раз. Потоп, наводнение, дизентерия? Оно тебе надо?
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16.11.2020 17:28 Відповісти
А как же коронавирус? Или с Майей решил поделиться по-соседски?
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16.11.2020 17:28 Відповісти
Зачиняти кордони з ПМР,з обох боків.
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16.11.2020 17:28 Відповісти
Новообраний президент Молдови, опозиціонерка Майя Санду в інтерв'ю російській службі BBC після оголошення результатів другого туру президентських виборів заявила, що хоче ініціювати дострокові парламентські вибори. Вона пояснює, що чинних депутатів обирали ще за олігарха-втікача Володимира Плахотнюка (місцевого олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови. Кілька років контролював всі гілки влади в Молдові, але торік був змушений тікати з країни. Він, зокрема, просив про політичний притулок в Україні).
«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.
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16.11.2020 17:33 Відповісти
очень плохо она начинает свой путь.. очень плохо
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16.11.2020 17:33 Відповісти
хто тобі сказав, що вона з Зе зустрінеться раніше, ніж, наприклад, з Йоханесом?
Вангую, що ще раніше вона в Брюссель завітає. І в Страсбург...
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16.11.2020 17:37 Відповісти
Спершу б з Меркель би зустрілась і проконсультувалась про можливі наслідки, Меркель має особистий досвід.
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16.11.2020 18:37 Відповісти
Їй спочатку б зустрітися з Гєнєалісімусом...
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16.11.2020 18:12 Відповісти
я привітаю місцеих юзерів з Молдови з їхнім адекватним вибором. До Майї не доберусь - але молдаван тут, на гілці - ВІТАЮ!

Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
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16.11.2020 17:35 Відповісти
Сложно объявить досрочные выборы, но возможно. Через конституционный суд, через протесты, но выборы в парламент будут. Нынешний парламент - это сборище воров.
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16.11.2020 17:43 Відповісти
вибирайте парламентарів промолдавських...
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16.11.2020 18:13 Відповісти
рашистских оккупантов /ту сторону/ запереть наглухо с обоих сторон и со стороны Украины и со стороны Румынии с блокадой любых транспортных сообщений как незаконный террористический анклав.
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16.11.2020 17:36 Відповісти
ласкаво просимо в Україну... хото поржеш тут
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16.11.2020 17:37 Відповісти
Между нашими странами находится мерзкий гнойник - "ПМР" и базирующийся в ней российский военный контингент, и чем мы скорей его выдавим, тем будет лучше обеим нашим странам.
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16.11.2020 17:37 Відповісти
Мы его не выдавим. Пока жеврие расея все их могильники типа ПМР будут процветать. А Молдова держится только за спиной Украины. Без Украины Молдова за месяц станет ПМР.
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16.11.2020 17:46 Відповісти
Молдаване оказались умнее хохлов и кацапов.
Все законы мироздания, математики, и физики ... в труху.
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16.11.2020 18:51 Відповісти
Женщина, оно вам надо с ним встречаться? Потом черт знает, что может с вами приключиться. Посмотрите его в записи, на ютубе. Можно с роялем, а можно и с гитарой. Больше пользы будет. А так вы только время зря потратите, ведь оно такое тупое, что и ЗЕленого понятия ни в чем не имеет.
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16.11.2020 19:02 Відповісти
Майя, он заразный. Собрал всю гадость в Украине, не связывайся с ним.
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16.11.2020 19:58 Відповісти
Женщина хочет посмотреть на весь процесс с другой стороны рояля.
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16.11.2020 20:22 Відповісти
Новый Президент Молдовы встретится с ************? Зачем?
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16.11.2020 20:54 Відповісти
 
 