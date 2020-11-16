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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС

Від початку доби найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь, режим тиші дотримується по всій лінії розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж цієї доби, 16 листопада, порушення з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 2 гектари території в прифронтовому районі і передали на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

Читайте також: Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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А шо таке? Може у них якись проблемы.
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16.11.2020 18:02 Відповісти
пора награждать козломордых,да любители гнусавого наркоши?
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16.11.2020 18:50 Відповісти
если до утра продержится... то это будет реально первый тихий день...точнее сутки...
а не 100500-й как в голове у ковидногопобедителя...
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16.11.2020 21:36 Відповісти
согласно сводкам штаба ООС и МО у нас перемирие никто и никогда не нарушал с самого начала последнего. А военнослужащие погибали сами по неизвестно от чего.
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16.11.2020 22:02 Відповісти
 
 