Від початку доби найманці РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь, режим тиші дотримується по всій лінії розмежування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж цієї доби, 16 листопада, порушення з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 2 гектари території в прифронтовому районі і передали на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

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