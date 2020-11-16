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Новини Коронавірус і карантин
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Китайський епідеміолог Наньшань заявляє, що вакцини КНР проти COVID-19 такі ж ефективні, як американська

Китайський епідеміолог Наньшань заявляє, що вакцини КНР проти COVID-19 такі ж ефективні, як американська

Провідний епідеміолог КНР Чжун Наньшань стверджує, що китайські вакцини від коронавірусу приблизно такі ж ефективні, як і аналог від американської компанії Pfizer.

Про це він заявив в ефірі центрального ТБ Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іноземна вакцина Pfizer може зупинити зараження в 90% (випадків. - Ред.), китайські розробки і дослідження вакцини теж (ефективні - Ред.) приблизно на цьому рівні", - сказав він.

Чжун Наньшань додав, що відповідей на багато важливих питань про коронавірус досі немає, як немає і ефективних ліків проти нього.

Вакцина Pfizer показала 90% ефективності під час клінічних випробувань, а вакцина іншої американської компанії Moderna - понад 94%. Компанії приступили до третьої фази клінічних випробувань наприкінці липня. Їх дослідження фінансує уряд США.

Читайте також: Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків

У Китаї підрозділ державної фармацевтичної компанії China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) і зареєстрованої в США Sinovac Biotech розробляють три вакцини в рамках цієї державної програми. Четверта вакцина проти COVID-19, розроблена CanSino Biologics, була схвалена для використання китайськими військовими в червні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Китай - бандитська держава. Там є концтабори. І чомусь це не цікавить тих правозахисників, які волають про порушення прав ЛГБТ чи феміністок.

Мене нудить від тих, хто захоплюється Китаєм: кажуть, що Китай економічно обжене Америку! Як? Китайці не створили жодної технології! Вони тупо копіюють технології, які винайшли на Заході.
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16.11.2020 17:58
+6
Жрите сами свою вакцину, как и летучих мышей
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16.11.2020 17:50
+5
Скоты, заразили весь мир, а теперь вакциной будут торговать. Эта вакцина должна быть бесплатно поставлена всем странам.
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16.11.2020 18:19
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Жрите сами свою вакцину, как и летучих мышей
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16.11.2020 17:50 Відповісти
Мэр Конотопа, молодой человек, только это кому то не достаточно.
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16.11.2020 17:50 Відповісти
комуногниды сраные, - заразили планету теперь вакциной торгуют....
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16.11.2020 17:55 Відповісти
Так а чінів нема ніякої епідемії...хіба ні? Якісь 3-4ТИсячі на півтора міліарда..
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16.11.2020 17:57 Відповісти
Китай - бандитська держава. Там є концтабори. І чомусь це не цікавить тих правозахисників, які волають про порушення прав ЛГБТ чи феміністок.

Мене нудить від тих, хто захоплюється Китаєм: кажуть, що Китай економічно обжене Америку! Як? Китайці не створили жодної технології! Вони тупо копіюють технології, які винайшли на Заході.
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16.11.2020 17:58 Відповісти
Они много чего создают своими силами, только для своей страны. Копируют для продаж. Зато они на втором месте по доходам в мире , и у них есть смертная казнь для всяких упырей.
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16.11.2020 18:27 Відповісти
У них упыри у власти, смертная казнь там для неугодных режиму. Да и по доходам на человека они в жопе.
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16.11.2020 19:42 Відповісти
Китайці створили ПОРОХ
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16.11.2020 18:46 Відповісти
Если бы защитники прав человека не "волали" и про концлагеря уйгуров, ты бы про них и не узнал.
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16.11.2020 19:38 Відповісти
да тебе не пох что там в китае?
думай лучше за Украину. а то я вижу в Украине не украсть не посторожить не могут.
всё кто то нам мешает. то росия, то китай, то сша.
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16.11.2020 23:01 Відповісти
это как в 95 лет говорить что нормально секс пять раз за день, тоже не малеиших сомнении. Ведь говорить можно всё.
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16.11.2020 18:01 Відповісти
Скоты, заразили весь мир, а теперь вакциной будут торговать. Эта вакцина должна быть бесплатно поставлена всем странам.
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16.11.2020 18:19 Відповісти
Они показали что могут многое , и вирусы создавать тоже.
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16.11.2020 18:29 Відповісти
Узкопленочное,пшел в будку
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16.11.2020 18:35 Відповісти
Вирусы весь мир умеет создавать, китайцы показали, что либо не могут хранить созданное без утечки, либо что их исследования направлены на нарушение международных конвенций и заражение людей.
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16.11.2020 19:40 Відповісти
Вірус створювали не китайці, а у співпраці з науковцями з Австралії, США, Данії в інституті вірусології в Ухані звідки відбувся витік матеріалу
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16.11.2020 21:39 Відповісти
Американські: 90% та 94% ефективності
Китайські: ну, ... "примерно на том же уровне"... ага
Кацапські: традиційні 147%
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16.11.2020 18:23 Відповісти
Китайози фуфлогони.
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16.11.2020 18:26 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3231382/kitayiskiyi_epidemiolog_nanshan_zayavlyaet_chto_vaktsiny_knr_ot_covid19_tak_je_effektivny_kak_amerikanskaya
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16.11.2020 18:41 Відповісти
Пусть они на себе испытывают - хоть китайские, хоть американские.
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16.11.2020 19:09 Відповісти
Если китайцы "родили" коронавирус, то совершенно неудивительно появление у них действенной вакцины для этого самого вируса. И я почему-то склоняюсь к тому, что либо сами китайцы, либо в тандеме с рашистами, разрабатывали биологическое оружие на основе этого вируса. А он как-то вырвался из лаборатории и айда гулять по миру.
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16.11.2020 20:07 Відповісти
Про це писали ще весною, журналістське розслідування проводили. В інституті вірусології в Ухані, яким на паперах мав 4 рівень біобезпеки, а по факту, - ніхто правил не дотримувався, за участі науковців з різних країн (Австралії, здається Данії, США в 2015 чи 2016 році вийшли з цього проекту і припинили фінансування) проводили досліди з коронавірусами мишей.
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16.11.2020 21:45 Відповісти
Після скандалу в Китаї з витоком коронавірусу багато китайських науковців, які говорили про це правду "пропали безвісти", китайський уряд вилучив усі докази, матеріали проведених досліджень і перевів стрілки на ринок в Ухані
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16.11.2020 21:48 Відповісти
Вообще-то лабораторию из которой сбежал короновирус финансировали американцы . Институт который возглавляет главный эпидемиолог США Фауччи дал китайской лаборатории 2.5 миллиона долларов именно на работу с этим вирусом .
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16.11.2020 21:48 Відповісти
Такие же вакцины, как и эта "болячка"
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16.11.2020 20:31 Відповісти
Китайцы они такие
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17.11.2020 05:58 Відповісти
 
 