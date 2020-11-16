Китайський епідеміолог Наньшань заявляє, що вакцини КНР проти COVID-19 такі ж ефективні, як американська

Провідний епідеміолог КНР Чжун Наньшань стверджує, що китайські вакцини від коронавірусу приблизно такі ж ефективні, як і аналог від американської компанії Pfizer.

Про це він заявив в ефірі центрального ТБ Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іноземна вакцина Pfizer може зупинити зараження в 90% (випадків. - Ред.), китайські розробки і дослідження вакцини теж (ефективні - Ред.) приблизно на цьому рівні", - сказав він.

Чжун Наньшань додав, що відповідей на багато важливих питань про коронавірус досі немає, як немає і ефективних ліків проти нього.

Вакцина Pfizer показала 90% ефективності під час клінічних випробувань, а вакцина іншої американської компанії Moderna - понад 94%. Компанії приступили до третьої фази клінічних випробувань наприкінці липня. Їх дослідження фінансує уряд США.

Читайте також: Ще одна вакцина проти COVID-19 показала ефективність у 94,5% випадків

У Китаї підрозділ державної фармацевтичної компанії China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) і зареєстрованої в США Sinovac Biotech розробляють три вакцини в рамках цієї державної програми. Четверта вакцина проти COVID-19, розроблена CanSino Biologics, була схвалена для використання китайськими військовими в червні.