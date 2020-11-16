Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил викрито і затримано військовослужбовця однієї з військових частин за фактом умисного вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

16 листопада 2020 на військову прокуратуру Луганського гарнізону надійшло повідомлення про нібито вчинення суїциду військовослужбовцем 1999 року народження під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі. Попри докази, він зізнався в заподіянні смерті солдату і повідомив, що злочин скоїв у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз військові прокурори слідчим шляхом перевіряють свідчення затриманого, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Читайте також: Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано