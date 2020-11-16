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Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора

Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил викрито і затримано військовослужбовця однієї з військових частин за фактом умисного вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

16 листопада 2020 на військову прокуратуру Луганського гарнізону надійшло повідомлення про нібито вчинення суїциду військовослужбовцем 1999 року народження під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі. Попри докази, він зізнався в заподіянні смерті солдату і повідомив, що злочин скоїв у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз військові прокурори слідчим шляхом перевіряють свідчення затриманого, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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Автор: 

вбивство (3080) військовослужбовці (4715) Станиця Луганська (196) Офіс Генпрокурора (3240) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+10
"Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату" - что за неук тексты пишет?
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16.11.2020 19:09
+4
Когда армия не воюет, она деградирует и разлагается...
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16.11.2020 18:08
+2
Так иди сам в окопи. Не пий, не кури, постійно будь у бойовій готовності. Принеси нам довгоочикувану перемогу над ворогом. Або сиди мовчки зі свої описами про 70% небойових втрат. На війні всі втрати бойові. Не було б війни, і не було б і втрат.
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16.11.2020 18:26
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некоторых РОССИЙСКИХ СМИ
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16.11.2020 18:18 Відповісти
Так иди сам в окопи. Не пий, не кури, постійно будь у бойовій готовності. Принеси нам довгоочикувану перемогу над ворогом. Або сиди мовчки зі свої описами про 70% небойових втрат. На війні всі втрати бойові. Не було б війни, і не було б і втрат.
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16.11.2020 18:26 Відповісти
Когда армия не воюет, она деградирует и разлагается...
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16.11.2020 18:08 Відповісти
"Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату" - что за неук тексты пишет?
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16.11.2020 19:09 Відповісти
этоне тот что с80 ки???какая дич
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16.11.2020 19:16 Відповісти
Влада постійно так робить - в них загиблий від підриву, не є бойовою втратою...
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16.11.2020 22:28 Відповісти
Понабирали сепарів в окопи, а вони підкладають "неизвестньіе взрьівньіе устройства", стріляють наших бійців. Недавно вбили львівського патріота, оголосили, що "суїцид". Нелюди.
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17.11.2020 06:08 Відповісти
якби не в потилицю, то б знов був суіцид.
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17.11.2020 09:27 Відповісти
он?Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1089
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17.11.2020 09:53 Відповісти
 
 