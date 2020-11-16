"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили

Після перемоги Джо Байдена на виборах у США політика Білого дому щодо України має бути спрямована на зменшення російського впливу в Україні.

Про це в авторській статті для KyivPost "Як Байден може допомогти Україні - і Америці" написав народний депутат минулого скликання Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко зазначив, що недавно YouTube видалив канал колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

"Вилучили канал Азарова, який втік до Росії і звідти поширював неправдиву інформацію по всьому світу. Медведчука теж забанили. Але телеканали його партії NewsOne, ZIK і 112 продовжують виконувати аналогічну місію на YouTube, як і їх політичний сателіт Анатолій Шарій, проросійський відеоблогер, який навіть створив проросійську політичну партію, яка отримала місця в місцевих радах - успіх повністю ґрунтується на його популярності на YouTube, - упевнений політик.

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На його думку, якби YouTube, платформа, що належить американській компанії Google, посилила свою політику щодо дезінформації і видалила канал Шарія та аналогічні російські пропагандистські акаунти, це було б великою послугою для України.

"Крім того, США не повинні обмежуватися санкціями проти одного депутата Андрія Деркача, якого уряд США визнав російським агентом, що намагався вплинути на вибори 2020 року. Покарати слід усіх союзників Деркача. Він перерахував їх у своєму фальшивому досьє, яке назвав "DemoCorruption". Це колишні і діючі депутати Олександр Дубінський, Валентин Наливайченко, Олег Волошин, Андрій Артеменко, колишні прокурори Юрій Луценко, Віктор Шокін, Костянтин Кулик та інші", - підкреслив він.

Експарламентарій висловив сподівання, що адміністрація Байдена приділятиме більше уваги життєздатності антикорупційних реформ в Україні.

"Зокрема, США мають стати союзником українського громадянського суспільства для збереження досягнень у боротьбі з корупцією, які в останні місяці стали мішенню для проросійських сил і Конституційного суду України, який знищує Національне антикорупційне бюро України, позбавив сенсу роботи Національного агентства із запобігання корупції та створює загрози для Вищого антикорупційного суду", - зазначив він.