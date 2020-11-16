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"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили

Після перемоги Джо Байдена на виборах у США політика Білого дому щодо України має бути спрямована на зменшення російського впливу в Україні.

Про це в авторській статті для KyivPost "Як Байден може допомогти Україні - і Америці" написав народний депутат минулого скликання Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко зазначив, що недавно YouTube видалив канал колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

"Вилучили канал Азарова, який втік до Росії і звідти поширював неправдиву інформацію по всьому світу. Медведчука теж забанили. Але телеканали його партії NewsOne, ZIK і 112 продовжують виконувати аналогічну місію на YouTube, як і їх політичний сателіт Анатолій Шарій, проросійський відеоблогер, який навіть створив проросійську політичну партію, яка отримала місця в місцевих радах - успіх повністю ґрунтується на його популярності на YouTube, - упевнений політик.

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На його думку, якби YouTube, платформа, що належить американській компанії Google, посилила свою політику щодо дезінформації і видалила канал Шарія та аналогічні російські пропагандистські акаунти, це було б великою послугою для України.

"Крім того, США не повинні обмежуватися санкціями проти одного депутата Андрія Деркача, якого уряд США визнав російським агентом, що намагався вплинути на вибори 2020 року. Покарати слід усіх союзників Деркача. Він перерахував їх у своєму фальшивому досьє, яке назвав "DemoCorruption". Це колишні і діючі депутати Олександр Дубінський, Валентин Наливайченко, Олег Волошин, Андрій Артеменко, колишні прокурори Юрій Луценко, Віктор Шокін, Костянтин Кулик та інші", - підкреслив він.

Експарламентарій висловив сподівання, що адміністрація Байдена приділятиме більше уваги життєздатності антикорупційних реформ в Україні.

"Зокрема, США мають стати союзником українського громадянського суспільства для збереження досягнень у боротьбі з корупцією, які в останні місяці стали мішенню для проросійських сил і Конституційного суду України, який знищує Національне антикорупційне бюро України, позбавив сенсу роботи Національного агентства із запобігання корупції та створює загрози для Вищого антикорупційного суду", - зазначив він.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) США (22545)


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Топ коментарі
+40
єто тот сирожа шо бегал с "пленками дерькача"? или какой другой?
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16.11.2020 17:52
+37
"Пора США отреагировать", - Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы - Цензор.НЕТ 3430
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16.11.2020 17:53
+26
переобувается на лету Сирожа ))
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16.11.2020 17:53
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Лещенко заставит США объявить войну **********?
Если нет, нафига это в новостях?
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16.11.2020 17:52 Відповісти
Пора РФ с говном мешать! и это факт!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:54 Відповісти
Вонь ТП вместе с кацапотварью - это апокалипсис
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16.11.2020 18:39 Відповісти
Ты после кацапии забыла помытся
И специально для лахтинской самки кацапотвари: Дебильное. В сказки здесь никто не верит Если тебе, ТП еще не дошло - ты общаешся именно в интернете, который дает возможность оценить обстановку без всяких сказочных поездунов Пшла на...
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Иуда Лещенко ,получавшая мзду за своё предательство в банке России, ещё смеет открывать своё чёрное поддувало ? Зешвондер уголовное дело на Байдена умудрился состряпать ! Угадились вы , подпарашники 🤮
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16.11.2020 18:51 Відповісти
єто тот сирожа шо бегал с "пленками дерькача"? или какой другой?
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16.11.2020 17:52 Відповісти
о шлюха сирожа.а ты вообще кто такое чтобы давать указания белому дому)))или ты там курнул или нюхнул
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16.11.2020 17:52 Відповісти
Не, он просто сейчас наверное самый главный соросёнок в Украине и,пожалуй, наверное на сегодня главнее даже самого мустафы, который наест
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16.11.2020 17:57 Відповісти
Он такой же "соросенок" как и ты, чудо медведчуково)
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16.11.2020 18:00 Відповісти
во блин и тут меня раскусили. Откуда узнал что я чудо?
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16.11.2020 18:02 Відповісти
"Пора США отреагировать", - Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы - Цензор.НЕТ 3430
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16.11.2020 17:53 Відповісти
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 5291
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16.11.2020 19:13 Відповісти
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 3165
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16.11.2020 19:39 Відповісти
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 3344
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16.11.2020 19:49 Відповісти
Cunt Trump!
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16.11.2020 20:39 Відповісти
переобувается на лету Сирожа ))
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16.11.2020 17:53 Відповісти
Ж2 серьожа працює тільки на карман кагала, Україну згадує коли хоче щось вкрасти.
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16.11.2020 19:36 Відповісти
это шо ?"вызываю огонь на себя"? а если на диск-жокейшу выйдут?или на сбербанк раисси?
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16.11.2020 17:55 Відповісти
Іду на Ви))
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16.11.2020 17:59 Відповісти
Америка тобі нічого нє далжна, Сєрьйожа, а ось таким як ти пора вже показати на що ви витрачаєте гроші американців!
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16.11.2020 18:00 Відповісти
В тому й "перевага" для таких як Серьожа в партії-donkey , шо там дають гроші на на саму боротьбу с корупцією , а на її імітацію . Грошики для США дрібнєсеньки . Але даючи таким як Серьожа й Шабунін , які захищають Кобалєва з Ситником , є повна гарантія , що боротьба буде умовною й нескінченною . Й в ціх умовах напівхаоса можно і від "Бурізми" щось отримати . Можно землю як на Мадагаскарі зкупити ...
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16.11.2020 18:25 Відповісти
Та вышо? Гениальный перекур Югасик, кум главного патриота и европейца Украины, и вдруг оказался пособником кагэбэшного шпийона Деркача. Безусловно это подлый наговор грантоедов и соросят на честного слугу олигархов.
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16.11.2020 18:02 Відповісти
Кто б еще сереженьку удалил...
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16.11.2020 18:02 Відповісти
А к каким силам ты относишься?
Или как Труфальдино из Бергамо: "а я всегда за тех, кто побеждает"!
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16.11.2020 18:03 Відповісти
Дивно, що Сєря Юлю в шпигуни не записав. Він вже років з десять в неї лайном кидаєтся. Мов би перехопив естафету у Богословської. Дивно.
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16.11.2020 18:10 Відповісти
Так у них свого часу був єдиний споносор з Богосранкою ...
Пінчук й його фонд .
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16.11.2020 18:19 Відповісти
Ну так, Криворіжсталь, Юля добре залила Пінчуку сала за шкіру. Мільярда на два доларів. Таке не пробачають...
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16.11.2020 20:14 Відповісти
А он кто такой, чтобы США указывать.
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16.11.2020 18:14 Відповісти
Байдену ещё нужно взобраться на Капиталийский холм ... До Украины у него мысля дойдёт не раньше 2023 года , т.е. следующей предвыборной гонки . Донки оне такие , оне подемогогствовать любят и очень !

Для Лещенко и Шабунина Байден очевидно лучший вариант . Ну там для Кобалева - безусловно , для ещё Сытника ... Ну вообщем для всех тех , кто как и демократы мастера разговорного жанра . В смысле поговорить об коррупции вместо что-то существенное сделать . Терь и Белого Дома буде в разы больше гневных аяяев . Масса осуждамсов и даже новые санкции введут , но там , шобы шума было много а эффект нулевой .
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16.11.2020 18:17 Відповісти
Байден за бесплатно не работает.
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16.11.2020 18:18 Відповісти
Администрация Белого дома должна забанить каналы на юьтюб? Дебил б....
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16.11.2020 18:32 Відповісти
Лещенко, наверное, всю коррупцию в "укрзализныци" победил, если Байдену советы раздает?
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16.11.2020 18:34 Відповісти
Давно уже пора лишить ютубы и твиттеры законодательной защиты которая позволяет им вводить цензуру. Или ты провайдер и тогда предоставляй платформу всем без исключения или ты автор - тогда готовся к судам и возмещению ущерба за то что постят юзера.
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16.11.2020 18:35 Відповісти
Все эти перечисленные Лещенко персонажи спокойно живут и работают, либо делают бизнес в Украине. И у украинского государства к ним нет никаких претензий, более того, многие из них входят в так называемую "элиту" украинского общества (чтоб они здохли). Так почему же Лещенко обращается к американцам, а не к своему патрону Шмаркле с просьбой наказать их? Видимо, очень уж теплое местечко получил Серега чтобы беспокоить с невыполнимыми просьбами преЗедента.
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16.11.2020 18:37 Відповісти
Він колись мені дуже подобався...Такий борець з корупцією,мочить всіх не дивлячись на жодні статуси...Навіть квартиру його я пробачив,але вже коли він проліз в раду - не можу на ту продажну шльондру дивитись...Тільки побачу його щолкаючу брекетами бородату фізію - тут же переключаюсь на інший канал...Отака фальшива і вся наша боротьба з корупцією,у нас тільки злодійство і бандитизм справжні...
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16.11.2020 18:40 Відповісти
Тема поднята правильно. Учитывая степень пронизаности Украины рашстской агентурой, наши союзники должны помочь очистить Украину от 5 колонны и колабарантов. Вплоть до выставления жестких условий власти и изменения законодательства. Без зачистки не будет ни инвестиций, ни плана Маршалла. Все сдадут мордору и раскрадут.
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16.11.2020 18:40 Відповісти
Зельцман № 1 ! Слил две спецоперации ! Это только пока , то , что известно ! Использует стариков в маразме , как прикрытие своего плана КАПИТУЛЯЦИИ ПЕРЕД ******
.
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16.11.2020 19:01 Відповісти
Це що Луценко і фокіна і куліка змішали до однієї купи?Хлопці розплющіть очі!Де Луценко, а де шарій.
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16.11.2020 18:45 Відповісти
Наивность Лещенко граничит с тупостью . США до левой пятки что там происходит в Украине , а тем более "легитимному" Байдену который стал президентом благодаря избирательному софту Доминион написанному китайскими програмерами . Из первых указов после коронации у Байдена возвращение к парижскому климатическому соглашению , отмена запрета на операции по изменению пола в Армии США за счет бюджета , и возвращение к членству во всемирной организации здравоохранения, тому самому ВОЗУ который скрывал опасносность короновируса по просбе китайских товарищей . Украины в его списке не значиться ,товарищ Лещенко . Вернитесь на землю и включайте мозги . Это глобализм ,детка. Обещания после выборов выполнял только Трамп .
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16.11.2020 18:46 Відповісти
Но стену он таки не построил 😆
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16.11.2020 19:49 Відповісти
Построил только часть , все его попытки были блокированы федеральными судьями . Как только он находил источники финансирования судья выставлял запрет . Трамп не дикататор он не может действовать совецкими методами .
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16.11.2020 19:52 Відповісти
ты читал список Байдена что значится ,а что нет? Это глобализм ,детка,а как же без Украины ???,Обещания выполнял ,и пролетел с выполнеными обещаниями только Трамп
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16.11.2020 20:40 Відповісти
Естественно , клоун зеленый . Он его опубликовал еще на прошлой неделе . Но тебе на сруцкий язык еще не перевели .
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16.11.2020 21:44 Відповісти
Цілком можливо,що на днях В-52 знову навідаються в повітрянний простір України на цей раз в супроводі E-3В , для клоунів , друкуються списки ,а все решту не підлягає розголошенню(да бы сруцкий не волновалси на весь мир)
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16.11.2020 22:02 Відповісти
В ответ США заявили, что кому должны, то прощают.
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16.11.2020 18:47 Відповісти
Лещенко эта ситуиация должна напомнить последние президенцкие выборы в Украине , когда зеизбиратели выбрали шоумена вместо бизнесмена Порошенко . Точно такая же ситуация сложилась в Америке . На смену бизнесмену пришел политический шоумен с 47 стажем который в политике отметился исключительно созданием коррупционных схем .

..
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Сережа Лещенко так привык к чужому члену в своей *опе, что ему стало не важно, чей это член
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16.11.2020 18:57 Відповісти
К Сироже можно обращаться так...


"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 8680
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16.11.2020 20:04 Відповісти
Это то небритое существо, что создало грязные фейки против кандидата в Президенты и вмешательства в выборы в USA ???
Грязная наволочь, Америка тебе ничего не должна!!
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16.11.2020 19:06 Відповісти
У Серуни свои источники доходов и свои предпочтения ы банках
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 2570
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16.11.2020 19:41 Відповісти
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16.11.2020 19:09 Відповісти
Во-первых, Байден ещё не победил, так что пророссийским чмо рано радоваться. А во-вторых, с каких пор это США должны бороться с пятой колонной в Украине? Американцы что, за вас и тротуары заметать скоро должны будут?
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16.11.2020 19:19 Відповісти
Як це мило. Лещенко - за троцкістську цензуру.
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16.11.2020 19:45 Відповісти
Зачем Вы пишите об этом дерьмовом "безхатченке"?
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16.11.2020 19:54 Відповісти
Хорошо быть флюгером, да, СИрОжа?
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16.11.2020 19:59 Відповісти
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 2454
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16.11.2020 20:02 Відповісти
А к Зеленскому для начала с таким призывом нельзя обратиться?
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16.11.2020 20:05 Відповісти
Там сидить на 200% Вєнєдіктова, тому до Байдена безпечніше
Сєря хитрий, підлий, продажний, серливий, мерзотний... але аж жодного разу не дурень
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16.11.2020 20:24 Відповісти
для Украины "соросятники " типа сурожи, все те же пособники гибридной рашистской окупации
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16.11.2020 20:31 Відповісти
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 6218
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16.11.2020 20:41 Відповісти
ну да, надо ограничить эрефию, но обезлимитить влияние штатов?
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16.11.2020 21:12 Відповісти
чого ви пристали до Сергія, в царській росії був такий же журналіст, його звали Манусевич-Мануйлов. Він заробляв гроші на Гришці Распутіну, виступав під псевдом -Маска. Потім Гришка йому відкрито платив гроші за власну рекламу. Однак історія Маски закінчилась трагічно - вступив до ВЧК, почав брати під мандат хабарі, посварився із земляками (першим предВЧК в Петрограді), почав втікати, перехопили на КПВВ за Виборгом, розстріляли. А Сергій заробив квартиру дуже просто-йому Львочкін з Фурсіним дали потримати амбарну книгу ПР, дати пресі компромат на тренера африканських людоїдів Манафорта. А дальше зять кучми визначив йому місце застосування "журналістських якостей" на УЗ - замальовувати лайливі слова з трьох букв на парканах УЗ. А на разі побачив слабинку в СН і знову почав борматати -щоб не забули.
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16.11.2020 21:22 Відповісти
Саме холую блазня, заслуженому залізничнику визначати якою має бути політика США. Розправляйте вуха, зебіли, для чергової порції лайна.
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16.11.2020 21:28 Відповісти
Сірожа у нас новий Павлик Морозов.Так труситься за свою дупу,що навіть сепаршею діджеїхою ладен пожертвувати.Вона по всих параметрах підходить до тих прокацапських сил.
От така "любов" у Сірожи.
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16.11.2020 21:56 Відповісти
Прихлебатель и приспособленец, Дубинский наоборот.
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16.11.2020 23:34 Відповісти
Сыр'йожа за своєю суттю малоросійський кацап-пристосуванець.
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17.11.2020 01:11 Відповісти
Когда в белый дом поедешь,не забудь с собой мыло взять или вазелин.
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17.11.2020 09:09 Відповісти
 
 