В окупованому Криму 110 осіб утримуються за ґратами з політичних мотивів, - правозахисники

Станом на кінець жовтня 2020 року не менше 110 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованих або релігійних кримінальних переслідувань в окупованому Криму.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правозахисників, всі ці люди перебувають у слідчих ізоляторах або колоніях.

Повний список опубліковано на сайті КПГ.

Згідно зі списком, в справах кримських мусульман або "Хіз бут-Тахрір" фігурують майже 70 осіб. Ще 15 осіб проходять у справах "українських диверсантів", шість - у справі Свідків Єгови. Також одна людина переслідується у справі "групи Сенцова".

Раніше в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що станом на листопад 2020 року 130 громадян України переслідуються Росією за політичними мотивами.

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