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Новини Репресії в окупованому Криму
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В окупованому Криму 110 осіб утримуються за ґратами з політичних мотивів, - правозахисники

В окупованому Криму 110 осіб утримуються за ґратами з політичних мотивів, - правозахисники

Станом на кінець жовтня 2020 року не менше 110 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованих або релігійних кримінальних переслідувань в окупованому Криму.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією правозахисників, всі ці люди перебувають у слідчих ізоляторах або колоніях.

Повний список опубліковано на сайті КПГ.

Згідно зі списком, в справах кримських мусульман або "Хіз бут-Тахрір" фігурують майже 70 осіб. Ще 15 осіб проходять у справах "українських диверсантів", шість - у справі Свідків Єгови. Також одна людина переслідується у справі "групи Сенцова".

Раніше в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що станом на листопад 2020 року 130 громадян України переслідуються Росією за політичними мотивами.

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Автор: 

Крим (14133) окупація (6670)


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44 тысячи квадратных километров территории Украины уже седьмой год удерживаются террористическим образованием "россия" ложью и оружием, из-за того, что мир позволил себе повысить цену на рынке нефти и газа и не забрал у неё в своё время ядерный потенциал на своих условиях
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16.11.2020 18:51 Відповісти
"и оружием", ну так нафтогаз ни секунды не прекращал приносить россии прибыль, вот денежка на ружье то и есть.
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17.11.2020 00:05 Відповісти
 
 