За два дні "карантину вихідного дня" мобільність населення скоротилася на 18-27%, - Ляшко

За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення скоротилася на 18-27%

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в понеділок.

За його словами, зокрема в першу "карантинну" суботу мобільність населення знизилася на 18%, в неділю - на 27%.

Він зазначив, що, "в разі, якщо у нас повноцінно виконувалися б запропоновані карантинні обмеження", мобільність населення під час карантину вихідного дня знизилася б ще більше.

"Ми і сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що наступного тижня мобільність населення зменшиться ще вдвічі - до 50%", - сказав він.

Ляшко вважає, що "таке зменшення мобільності населення приведе до зменшення соціальних контактів і контактів з інфікованими особами", що, у свою чергу, в результаті знизить кількість госпіталізованих із COVID-19.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я не підтримує ініціативи стосовно зобов'язання Кабміну попереджати про запровадження карантинних обмежень, зокрема на роботу розважальних і торговельних об'єктів, а також закладів громадського харчування, не раніше ніж за сім днів, оскільки рішення про запровадження обмежень ухвалюють в оперативному порядку.

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