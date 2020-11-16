За два дні "карантину вихідного дня" мобільність населення скоротилася на 18-27%, - Ляшко
За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення скоротилася на 18-27%
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в понеділок.
За його словами, зокрема в першу "карантинну" суботу мобільність населення знизилася на 18%, в неділю - на 27%.
Він зазначив, що, "в разі, якщо у нас повноцінно виконувалися б запропоновані карантинні обмеження", мобільність населення під час карантину вихідного дня знизилася б ще більше.
"Ми і сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що наступного тижня мобільність населення зменшиться ще вдвічі - до 50%", - сказав він.
Ляшко вважає, що "таке зменшення мобільності населення приведе до зменшення соціальних контактів і контактів з інфікованими особами", що, у свою чергу, в результаті знизить кількість госпіталізованих із COVID-19.
Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я не підтримує ініціативи стосовно зобов'язання Кабміну попереджати про запровадження карантинних обмежень, зокрема на роботу розважальних і торговельних об'єктів, а також закладів громадського харчування, не раніше ніж за сім днів, оскільки рішення про запровадження обмежень ухвалюють в оперативному порядку.
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Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?
Трускавецкая академическая школа для дебилов
И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
- Куме, яка вірогідність того, що ви у лісі зустрінете динозавра?
- 50 відсотків!
- Це як???
- Або зустрічну, або не зустрічну!
а какая логика в сокращении несуществующего показателя в субботу на 18 , а в воскресенье на 27 процентов ? )))
случай разовый.
В кино "Легенда о Нараями" встретили с первого раза.
Этого добивается дятел Ляшко?
типа раньше было перемещение миллиона тонн людей на 20 км,
а теперь стало перемещение 800 тонн людей на 18 км ?