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Новини Коронавірус і карантин
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За два дні "карантину вихідного дня" мобільність населення скоротилася на 18-27%, - Ляшко

За два дні

За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення скоротилася на 18-27%

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в понеділок.

За його словами, зокрема в першу "карантинну" суботу мобільність населення знизилася на 18%, в неділю - на 27%.

Він зазначив, що, "в разі, якщо у нас повноцінно виконувалися б запропоновані карантинні обмеження", мобільність населення під час карантину вихідного дня знизилася б ще більше.

"Ми і сподіваємося, що наша спільна комунікація протягом цього тижня приведе до того, що наступного тижня мобільність населення зменшиться ще вдвічі - до 50%", - сказав він.

Ляшко вважає, що "таке зменшення мобільності населення приведе до зменшення соціальних контактів і контактів з інфікованими особами", що, у свою чергу, в результаті знизить кількість госпіталізованих із COVID-19.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я не підтримує ініціативи стосовно зобов'язання Кабміну попереджати про запровадження карантинних обмежень, зокрема на роботу розважальних і торговельних об'єктів, а також закладів громадського харчування, не раніше ніж за сім днів, оскільки рішення про запровадження обмежень ухвалюють в оперативному порядку.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Такого показателя вообще не существует ))))

Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?

Трускавецкая академическая школа для дебилов
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16.11.2020 18:47
+6
"Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для залякування людей і появи у них відчуття небезпеки" - заявив Ляшко, 10 травня 2020 р.
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16.11.2020 18:44
+5
А шо такое єта "мобильность населения" ?

И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
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16.11.2020 18:38
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Среднепотолочно
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16.11.2020 18:34 Відповісти
Такого показателя вообще не существует ))))

Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?

Трускавецкая академическая школа для дебилов
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16.11.2020 18:47 Відповісти
А шо такое єта "мобильность населения" ?

И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
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16.11.2020 18:38 Відповісти
Так 28, чи 27? Чи хрен його знає? Згадпвся анекдот:
- Куме, яка вірогідність того, що ви у лісі зустрінете динозавра?
- 50 відсотків!
- Це як???
- Або зустрічну, або не зустрічну!
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16.11.2020 18:38 Відповісти
в этом примере присутствует логика,

а какая логика в сокращении несуществующего показателя в субботу на 18 , а в воскресенье на 27 процентов ? )))
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16.11.2020 19:13 Відповісти
Думаете если кум из того анекдота сходит два-три раза в лес, обязательно встретит динозавра?)
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16.11.2020 19:21 Відповісти
а вот не надо сюда приплетать теорию вероятностей, математическое моделирование, математический анализ и математическую статистику.

случай разовый.

В кино "Легенда о Нараями" встретили с первого раза.
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16.11.2020 20:02 Відповісти
ну ок )))
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16.11.2020 22:26 Відповісти
Ви захотіли побачити логіку у алогічних зебілів? Зебіли і логіка - два різні всесвіти, які якщо і перетнуться, то ймовірно десь у безкінечності. Але ми цього точно не побачимо.
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16.11.2020 20:21 Відповісти
На кладбище вообще мобильность лежащих в гробах - нулевая.
Этого добивается дятел Ляшко?
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16.11.2020 18:39 Відповісти
водафон и киевстар сливают информацию о наших перемещениях государственным органам, по номеру мобильного телефона
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16.11.2020 18:40 Відповісти
даже если так, то как они считали этот "показатель" ?

типа раньше было перемещение миллиона тонн людей на 20 км,

а теперь стало перемещение 800 тонн людей на 18 км ?
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16.11.2020 19:05 Відповісти
"Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для залякування людей і появи у них відчуття небезпеки" - заявив Ляшко, 10 травня 2020 р.
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16.11.2020 18:44 Відповісти
и уже не верим
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Народец бухал на кухнях...выручка с алкоголя в ашанах ..атб и прочих выросла в разы..
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16.11.2020 18:51 Відповісти
Есть ложь, а есть наглая ложь, которую несут нам преЗЕрвативы о дурантине выходного дня лишь бы оправдать свою беспомощность на фоне беспрецендентного разворовывания короновирусного фонда ними.
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16.11.2020 18:54 Відповісти
Ляшко не врахував мою мобільність. Я кожної неділі долаю в приміській зоні, по полях і лісах 15 км прискореним кроком. Не можна допускати застійних явищ в легенях(після 75 р). Не беру з собою навіть звонілки.
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16.11.2020 19:01 Відповісти
Звонілку лучче брати
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16.11.2020 19:05 Відповісти
От нєкоторі на прізвище Антоненко і Кузьменко не пользувались пару суток мобілками і результат наліцо - длітєльне прєдварітєльне заключєніє.
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16.11.2020 19:15 Відповісти
Мої мій маршрут знають. Контрольний час 2 год +- 5 хв. Далі музичний інструмент і квадроцикл. Стараюсь до цього не допустити. Мене по трасі всі знають. Зайці і лисиці навіть не втікають.
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16.11.2020 20:00 Відповісти
этому санитарному врачу только еще осталось в атодоре работать с его "мобильностью"
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16.11.2020 19:06 Відповісти
Так нам надо мобильность населения снизить или заболеваемость населения?
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16.11.2020 19:13 Відповісти
им надо, шоб построенные дороги не изнашивались
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16.11.2020 19:16 Відповісти
Яким же чином все таки вираховується мобільність наша? Можливо в гуглі або в Яндекс картах чи в наших картах є така функція,через спутнік фіксується наша метушливість, як у броунівських часточок, а може заміряна десь кількість вуглекислого газу, що кожен видихує, коли прискорено копошиться, як же все-таки, за якою ж формулою?
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16.11.2020 19:33 Відповісти
Спорное снижение мобильности, когда многие вышли на акции против введения ограничений.
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16.11.2020 19:54 Відповісти
А как сей опус понять? И как он определен, да еще так быстро? Эта карикатура на имитацию бурной деятельности по борьбе с вирусом можно охарактеризовать как всю неделю с понедельника по пятницу таскаешься по бл"дям , на в субботу и воскресенье только с презервативом! И как оказалось, что мастера спорта по борьбе с ковид оказались не готовы? Видать в порыве укладки асфальта забылись?
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16.11.2020 20:17 Відповісти
кабмину срочно нужно ввести должность " министр мобильный счетчик " должность сан врача упразднить к ,,,ям
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16.11.2020 20:22 Відповісти
Опять чучело безмозглое выпустили
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16.11.2020 20:28 Відповісти
 
 