Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії

Велика Британія розчарована, що нові контрольні пункти в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті на Донбасі працюють тільки з одного боку - українського.

Про це йдеться в Twitter посольства Сполученого королівства в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому і Щасті поки не працюють повноцінно, попри їх відкриття з боку України. РФ має виконати свої зобов'язання і закликати своїх ставлеників негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидві сторони лінії розмежування", - заявили в посольстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.