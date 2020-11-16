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Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії

Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії

Велика Британія розчарована, що нові контрольні пункти в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті на Донбасі працюють тільки з одного боку - українського.

Про це йдеться в Twitter посольства Сполученого королівства в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому і Щасті поки не працюють повноцінно, попри їх відкриття з боку України. РФ має виконати свої зобов'язання і закликати своїх ставлеників негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидві сторони лінії розмежування", - заявили в посольстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців

Росія має виконати свої зобовязання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії 01

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64946) Донбас (22354) пункт пропуску (799) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+3
Зачем?
Чем хуже ведут себя на Донбасе кацапы, тем выгоднее это Украине.
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16.11.2020 18:34
+3
Простой вопрос - нафига нам эти блокпосты нужны. Сепарских пенсов кормить за наш счет? Засчитайте им еще в трудовой стаж службу в бандформированиях. К этому абсурду ведет банда гнусавого ушлепка.
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16.11.2020 19:17
+1
Маленький гундосый наполеончик , трусился и блеял в своих видосиках , что-то невразумительное
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16.11.2020 18:42
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Зачем?
Чем хуже ведут себя на Донбасе кацапы, тем выгоднее это Украине.
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16.11.2020 18:34 Відповісти
Маячня. Через деякий час через ці КПВВ ходить буде нікому. Звісно, крем розвідників та деверсантів. Старі люди в окупації потихенку мрут, молодь тікає.
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16.11.2020 18:47 Відповісти
Маленький гундосый наполеончик , трусился и блеял в своих видосиках , что-то невразумительное
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16.11.2020 18:42 Відповісти
И это, млять, все!? Т.е. граждане сепары , откройте, пожалуйста, калитку в свой лепрозорий, а мы за это еще на 20 км линию фронта передвинем, а то и вообще сольемся в экстазе единого государства с вами и дорогой расеей? Это суть договоренностей? Нах нам эти калитки нужны, чтоб всякие даунбасяне ползали туду-сюда за второй пенсией и вирус разносили?
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16.11.2020 18:57 Відповісти
Формируется европейское мнение о недоговороспособности рашки.
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16.11.2020 19:02 Відповісти
Та ни хрена там не формируется! 7 лет обеспокоенности!
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16.11.2020 19:33 Відповісти
Простой вопрос - нафига нам эти блокпосты нужны. Сепарских пенсов кормить за наш счет? Засчитайте им еще в трудовой стаж службу в бандформированиях. К этому абсурду ведет банда гнусавого ушлепка.
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16.11.2020 19:17 Відповісти
Великобритания должна обеспечить целостность территории Украины а не разочаровываться , что новые контрольные пункты закрыты .Источник: https://censor.net/ru/n3231396
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16.11.2020 19:17 Відповісти
Получіть від параші дулю,панове англичани.,як у 1936-39 роках і глибоко забезтуєжуйтеся долею Європи.Ви,пановє,глибоко скорбували про долі Австрії,Чехословаччині,Польші,Франції.Забийте свої скорботи собі глибоко в задниці і дайте нам спокій розібратися самим із блатною рашеордою,обійдемося без вас,глибокостурбованиїх.
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16.11.2020 19:58 Відповісти
Е-е-е , воно нам не треба . Добре робить шо не відкриває . Нема чого до хунти по їжу шастати . Задовбали вже тою ватою .
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16.11.2020 23:04 Відповісти
 
 