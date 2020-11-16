Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії
Велика Британія розчарована, що нові контрольні пункти в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті на Донбасі працюють тільки з одного боку - українського.
Про це йдеться в Twitter посольства Сполученого королівства в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому і Щасті поки не працюють повноцінно, попри їх відкриття з боку України. РФ має виконати свої зобов'язання і закликати своїх ставлеників негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидві сторони лінії розмежування", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.
Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.
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Чем хуже ведут себя на Донбасе кацапы, тем выгоднее это Украине.