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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 238 тис. лікарняних ліжок, віддавати під COVID-19 відомчі клініки немає необхідності, Микичак

В Україні 238 тис. лікарняних ліжок, віддавати під COVID-19 відомчі клініки немає необхідності, Микичак

Ліжковий фонд українських клінік без урахування відомчих лікарень і клінік системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ) становить 238 тис. ліжок, віддавати під COVID-19 відомчі клініки немає необхідності, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Про це вона сказала під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо в Україні на 1 листопада 238 тис. ліжок у стаціонарах, окрім того, є ліжкова мережа у відомчих медзакладах і медзакладах системи НАМНУ", - повідомила Микичак

Заступниця міністра повідомила, що МОЗ працює над розгортанням ліжкової мережі для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 і забезпечення всього обсягу невідкладної та планової медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями "в повному консенсусі з відомчими медичними закладами та медичними закладами НАМНУ".

За словами Микичак, МОЗ спільно з керівництвом НАМНУ та медзакладів, що входять до її системи, ухвалили рішення, що "вся ліжкова мережа НАМНУ, що розміщується в Києві, працюватиме на надання невідкладної ургентної медичної допомоги жителям Києва та Київської області, а також для деяких видів планової медичної допомоги для жителів всієї України".

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Водночас клініки системи НАМНУ, що розташовуються в Харкові, будуть орієнтовані на надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19.

Микичак також повідомила, що МОЗ домовилося з "Укрзалізницею", що вісім її відомчих клінік будуть підключені до надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19, зокрема лікарня "Укрзалізниці" в Харкові вже приймає таких пацієнтів.

При цьому Микичак наголосила, що Міністерство охорони здоров'я не вважає за необхідне передання клінік силових відомств для надання медичної допомоги при COVID-19 цивільному населенню. "Ми не вважаємо за необхідне орієнтувати їх на цивільне населення, тому що вони вже надають величезний обсяг медичної допомоги тим пацієнтам із COVID-19, які до них стосуються", - сказала вона.

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Микичак також зазначила, що під час вирішення питань передання відомчого ліжкового фонду для лікування COVID-19 необхідно вирішити проблему фінансування.

Вона також вважає, що "не у всіх відомчих лікарень у нас є такий високий рівень надання медичної допомоги".

"Тому ми продовжуємо роботу із забезпечення киснем і кисневими концентраторами комунальних медзакладів. Субвенцію передано на території", - сказала Микичак.

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Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Феофания может расслабится
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16.11.2020 18:38
+7
Да щас!
Власть совкодрочеров никогда и не при каких обстоятельствах не откажется от служебных автомобилей, ведомственных дач, квартир, клиник, санаториев, охотничьих угодий, халявных обедов в столовой ВР.
Они даже от бесплатного проезда в городском транспорте не откажуться!
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16.11.2020 18:46
+6
Может министерство здравоохранения определится уже коек хватает для ковид больных или нет? все равно эти элитные феофании полупусты, перепрофилируйте в конце концов, если в стране вводятся ограничения для предпринимателей, то и элитные врачи могут спустится с небес и начать заниматься тем, чем положено в пандемию
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16.11.2020 18:42
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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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16.11.2020 18:34 Відповісти
В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 2193
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16.11.2020 18:56 Відповісти
То пару дней назад, Степанов верещал, что скоро некуда будет ложить больных на короновирус, даже все коридоры и лестничные площадки в больницах будут забиты...
То через два дня заместитель Степанова говорит, что всё нормально, хватает и коек в больницах и самих больниц...
Кто из них врёт?
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16.11.2020 18:36 Відповісти
Оба. Каждый за свои деньги.
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16.11.2020 18:55 Відповісти
зам дал знать, что количество взросло за счет новых коек, установленных в коридорах, на лестницах и даже теплых чердаках...
пока что проблема снята
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16.11.2020 19:06 Відповісти
А Степашка своє вже відбарабанив?
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16.11.2020 18:37 Відповісти
И 291 000 больных.
А все остальные больчки отменяются до особого распоряжения...
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16.11.2020 18:37 Відповісти
болячки
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16.11.2020 18:47 Відповісти
Феофания может расслабится
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16.11.2020 18:38 Відповісти
Таки да

В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 8558
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16.11.2020 18:54 Відповісти
Может министерство здравоохранения определится уже коек хватает для ковид больных или нет? все равно эти элитные феофании полупусты, перепрофилируйте в конце концов, если в стране вводятся ограничения для предпринимателей, то и элитные врачи могут спустится с небес и начать заниматься тем, чем положено в пандемию
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16.11.2020 18:42 Відповісти
Да щас!
Власть совкодрочеров никогда и не при каких обстоятельствах не откажется от служебных автомобилей, ведомственных дач, квартир, клиник, санаториев, охотничьих угодий, халявных обедов в столовой ВР.
Они даже от бесплатного проезда в городском транспорте не откажуться!
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16.11.2020 18:46 Відповісти
Ну так,ми ж не європейці щоб наші урядовці лікувалися разом із простими громадянами в районній лікарні Святого Томаса як прем'єр-міністра Великої Британії...
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16.11.2020 18:45 Відповісти
Какраз мелкие чиновники в обычные или частные больнички обращаются. Речь больше о больницах системы МВД, Укрзализныци, министерских и т.д.
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16.11.2020 19:14 Відповісти
Шло бы ты домой, одноклеточное. А лаптеногие лишнехромосомные? Мрут молча с величайшего позволения *****?
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16.11.2020 18:59 Відповісти
Когда придет ковид вам будет не до болячек
Вот мне интересно инсульт у которых подверджденный ковид.. Это от ковид? Или ковид от инсульта?
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16.11.2020 19:20 Відповісти
у меня сосед умер от инсульта...и никого не заинтересовало,ковидный или нет
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16.11.2020 19:37 Відповісти
УРЯД ЗАКУПИВ КАРТИНИ З БУРШТИНУ, ЩОБ РАДУВАЛИ ШМИГАЛЯ .Кабінет Міністрів, купив 20 картин з бурштину для прикраси приміщень під час заходів і офіційних прийомів за участю прем'єр-міністра.
Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro
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16.11.2020 19:27 Відповісти
ну надо ж как то бурштынокопачив поддержать...

https://twitter.com/TekilaUa

https://twitter.com/TekilaUa T E Q U I L A

У добычи янтаря карантин выходного дня!?

В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 5957
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16.11.2020 19:39 Відповісти
гнида-Зеленский передаёт привет лохам избирателям
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16.11.2020 21:18 Відповісти
микичак, бажаю тебе отам на тих койках полежати місяці з три без ліків, кисню та належного догляду
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17.11.2020 01:35 Відповісти
Ликвидировать на хрен все эти Ведомственные клиники и больницы и передать их в общий фонд МОЗ!! А заодно и Феофанию и Ахмадит и тысячи прочих злачных мест!! Президент!! Где твои обещания и выполнения!!??
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17.11.2020 11:07 Відповісти
 
 