В Україні 238 тис. лікарняних ліжок, віддавати під COVID-19 відомчі клініки немає необхідності, Микичак

Ліжковий фонд українських клінік без урахування відомчих лікарень і клінік системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ) становить 238 тис. ліжок, віддавати під COVID-19 відомчі клініки немає необхідності, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Про це вона сказала під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо в Україні на 1 листопада 238 тис. ліжок у стаціонарах, окрім того, є ліжкова мережа у відомчих медзакладах і медзакладах системи НАМНУ", - повідомила Микичак

Заступниця міністра повідомила, що МОЗ працює над розгортанням ліжкової мережі для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 і забезпечення всього обсягу невідкладної та планової медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями "в повному консенсусі з відомчими медичними закладами та медичними закладами НАМНУ".

За словами Микичак, МОЗ спільно з керівництвом НАМНУ та медзакладів, що входять до її системи, ухвалили рішення, що "вся ліжкова мережа НАМНУ, що розміщується в Києві, працюватиме на надання невідкладної ургентної медичної допомоги жителям Києва та Київської області, а також для деяких видів планової медичної допомоги для жителів всієї України".

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Водночас клініки системи НАМНУ, що розташовуються в Харкові, будуть орієнтовані на надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19.

Микичак також повідомила, що МОЗ домовилося з "Укрзалізницею", що вісім її відомчих клінік будуть підключені до надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19, зокрема лікарня "Укрзалізниці" в Харкові вже приймає таких пацієнтів.

При цьому Микичак наголосила, що Міністерство охорони здоров'я не вважає за необхідне передання клінік силових відомств для надання медичної допомоги при COVID-19 цивільному населенню. "Ми не вважаємо за необхідне орієнтувати їх на цивільне населення, тому що вони вже надають величезний обсяг медичної допомоги тим пацієнтам із COVID-19, які до них стосуються", - сказала вона.

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Микичак також зазначила, що під час вирішення питань передання відомчого ліжкового фонду для лікування COVID-19 необхідно вирішити проблему фінансування.

Вона також вважає, що "не у всіх відомчих лікарень у нас є такий високий рівень надання медичної допомоги".

"Тому ми продовжуємо роботу із забезпечення киснем і кисневими концентраторами комунальних медзакладів. Субвенцію передано на території", - сказала Микичак.

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