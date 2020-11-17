У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На площі Свободи в Єревані стартував мітинг 16 політичних сил
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.
Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.
Напередодні, у неділю, політичні сили також скликали мітинг. Такі акції протесту проходять вже кілька днів.
Вони анонсували, що представлять у понеділок оцінку ситуації, що склалася, а потім дорожню карту подальших дій.
Раніше Пашинян заявив, що не має наміру йти у відставку на тлі протестів, що спалахнули після заяви про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає", - підкреслив глава вірменського уряду на пресконференції 16 листопада.
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Да много их там
Ни до обеда не после.
Если будете - то читать их прийдется ВМЕСТО обеда
Этьен Махчупян, главный советник бывшего премьер-министра Давутоглу из правящей партии. https://en.wikipedia.org/wiki/***************
Хайко Джепкин, один самых популярных рок певцов Турции. https://ru.wikipedia.org/wiki/Джепкин,_Хайко
Да вообще много, футболисты, академики, и тд
Оказывается еще и школы армянские есть. В одном только Стамбуле 60 армянских церквей...
2. И у кого техники мало у Армении или у Карабаха?
3. С Украиной вообще вообще ситуация не похожа.
Не похоже это шо Рашка оккупировала чужую территорию, как и Армения?
Не рвутся - вы там протестующих спрашивал? Врывался с ними в гос. здания? И что "взял" то?
Ну еще на недельку мяса хватит, а потом и Ереван отдадут!
2. Главное почему не похоже это что практически гарантированно что на территории самой Армении боевые действия вестись не будут (россия вмешается изза базы и одкб), и сам Азербайджан об этом говорил что рассчитывают воевать исключительно на территории Карабаха. Технически весь Азербайджан простреливается ракетами малой дальности (а значит и ПВО будет эффективно процентов на 90) и при полномасштабном конфликте будут разрушены трубопроводы, объекты инфраструктуры и энергетики. Это сразу будет колоссальный удар по экономике и при том тогда еще непонятно чем все закончится. У Украины нет схожих возможностей так навредить россии.
3. Армянская диаспора очень влиятельная, конечно не израильская но уж точно не украинская.
4. Считаю Алиев очень выгодно и вовремя заключил тут договор взяв территории и высоту где Шуша. При этом избежал полномасштабной войны (см. пункт 2). Считай разменял сегодняшнее преимущество. Война потом думаю всеравно продолжится, и у Армении на тот момент уже будут беспилотники. Стороны будут готовится.
И кто тебе сказал? Путин? Эрдоган? Или ты - т.н. "Ванга"?
На и не говори бреда.
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-1/
там 5 частей - и сказано подробно - че Азербайджан победил(коридор сделали, не нападая собс. на тер. Армении!)
Эрдоган доволен, Путин мол "сохранил рыло", Пашинян на бутылке, Алиев - an Hero.
Чего вы не понял то?
Пашиняна сейчас от власти сковірнуть не удастся. Большитство депутатов в парламенте (а именно 88 из 105 кажись) пашиняновские