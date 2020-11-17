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У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

На площі Свободи в Єревані стартував мітинг 16 політичних сил

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Напередодні, у неділю, політичні сили також скликали мітинг. Такі акції протесту проходять вже кілька днів.

Вони анонсували, що представлять у понеділок оцінку ситуації, що склалася, а потім дорожню карту подальших дій.

Читайте також: Тристороння заява щодо Карабаху - документ про припинення воєнних дій, а не політичного врегулювання, - Пашинян

Раніше Пашинян заявив, що не має наміру йти у відставку на тлі протестів, що спалахнули після заяви про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає", - підкреслив глава вірменського уряду на пресконференції 16 листопада.

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Топ коментарі
+10
А это каа правило митингуют те, кого на фронт и силком не могли затянуть. Ну вот, как у нас Егорка Соболев, Серожа Лещенко и прочая мразота.
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16.11.2020 18:57
+7
Армяшки еще не навоевались?
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16.11.2020 18:54
+4
Армяни в Турции? Были до 1915 года.
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16.11.2020 19:05
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Армяшки еще не навоевались?
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16.11.2020 18:54 Відповісти
А это каа правило митингуют те, кого на фронт и силком не могли затянуть. Ну вот, как у нас Егорка Соболев, Серожа Лещенко и прочая мразота.
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16.11.2020 18:57 Відповісти
Однозначно
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16.11.2020 19:56 Відповісти
это митингуют те, которые с кремлевской руки кормятся. путлер хочет убрать Пашиняна, чтобы окончательно превратить Армению в своих вассалов.
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17.11.2020 00:13 Відповісти
Какая отставка? Загоните его в ссылку. На гору Арарат. Правда это Турция, но там армяне живут лучше чем в Армении.
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Армяни в Турции? Были до 1915 года.
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16.11.2020 19:05 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
Да много их там
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16.11.2020 19:21 Відповісти
И сейчас их там хватает. Прошлым живёте, батенька, прошлым.
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16.11.2020 19:44 Відповісти
Никогда не читайте кацапских газет
Ни до обеда не после.
Если будете - то читать их прийдется ВМЕСТО обеда
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16.11.2020 19:58 Відповісти
Пропаганда из московских болот. В Турции живут, как минимум миллион армян, все целые. Многие известные лица, например:
Этьен Махчупян, главный советник бывшего премьер-министра Давутоглу из правящей партии. https://en.wikipedia.org/wiki/***************
Хайко Джепкин, один самых популярных рок певцов Турции. https://ru.wikipedia.org/wiki/Джепкин,_Хайко
Да вообще много, футболисты, академики, и тд
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16.11.2020 21:17 Відповісти
И кстати из вики страницы рок певца "Родился в 1978 году в армянской христианской семье. После окончания армянской средней школы «Гетронаган»," https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянская_средняя_школа_«Гетронаган»
Оказывается еще и школы армянские есть. В одном только Стамбуле 60 армянских церквей...
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16.11.2020 21:31 Відповісти
О, уже "стабильность" в речах появилась. "Не буду хвататься за власть посиневшими пальцами" и "если не путин, то кто", верный ученик получается В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна за подписание им соглашения по Карабаху - Цензор.НЕТ 4225
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16.11.2020 18:57 Відповісти
Потеряли столько солдат за сорок дней сколько мы за ... скажем так, немного больше, и это при в 15 раз меньшем населении и рвутся воевать дальше? У нас вышвыривают главу шоб войну закончить, а там - шоб наоборот. И это при том шо техники мало осталось вообще?? О_О
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16.11.2020 18:58 Відповісти
1. Та никуда они не рвутся. Это все политическая требуха создать и возглавить протестное движение а потом на выборах взять власть.
2. И у кого техники мало у Армении или у Карабаха?
3. С Украиной вообще вообще ситуация не похожа.
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16.11.2020 19:07 Відповісти
Это как спросить у кого мало техники - у Рашки, или у боевиков(а это не одно и то же?)
Не похоже это шо Рашка оккупировала чужую территорию, как и Армения?
Не рвутся - вы там протестующих спрашивал? Врывался с ними в гос. здания? И что "взял" то?
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16.11.2020 19:12 Відповісти
Таких протестующих добровольцев, айзера щёлкают как семечки!
Ну еще на недельку мяса хватит, а потом и Ереван отдадут!
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16.11.2020 19:27 Відповісти
см. сразу нижё
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16.11.2020 19:52 Відповісти
1. Так тыж сам пишешь техники мало осталось.
2. Главное почему не похоже это что практически гарантированно что на территории самой Армении боевые действия вестись не будут (россия вмешается изза базы и одкб), и сам Азербайджан об этом говорил что рассчитывают воевать исключительно на территории Карабаха. Технически весь Азербайджан простреливается ракетами малой дальности (а значит и ПВО будет эффективно процентов на 90) и при полномасштабном конфликте будут разрушены трубопроводы, объекты инфраструктуры и энергетики. Это сразу будет колоссальный удар по экономике и при том тогда еще непонятно чем все закончится. У Украины нет схожих возможностей так навредить россии.
3. Армянская диаспора очень влиятельная, конечно не израильская но уж точно не украинская.
4. Считаю Алиев очень выгодно и вовремя заключил тут договор взяв территории и высоту где Шуша. При этом избежал полномасштабной войны (см. пункт 2). Считай разменял сегодняшнее преимущество. Война потом думаю всеравно продолжится, и у Армении на тот момент уже будут беспилотники. Стороны будут готовится.
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16.11.2020 19:46 Відповісти
Езжайте кричать в москвабад,теперь в том городе будет всегда решаться судьба Армении и армян.
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16.11.2020 18:59 Відповісти
Швидше в Анкару, вітаємо НАТО ще в одній бувшій республиці СРСР.
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16.11.2020 19:02 Відповісти
Таки у Азеррбайджана победу с Карабахом украли....с помощью той расеи!
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16.11.2020 19:00 Відповісти
Даааа????
И кто тебе сказал? Путин? Эрдоган? Или ты - т.н. "Ванга"?
На и не говори бреда.
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-1/
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16.11.2020 19:14 Відповісти
Прочитал.И шо? Бла блабла...
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17.11.2020 00:13 Відповісти
чего бла-бла?
там 5 частей - и сказано подробно - че Азербайджан победил(коридор сделали, не нападая собс. на тер. Армении!)
Эрдоган доволен, Путин мол "сохранил рыло", Пашинян на бутылке, Алиев - an Hero.
Чего вы не понял то?
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17.11.2020 09:15 Відповісти
майданить на думали? В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна за подписание им соглашения по Карабаху - Цензор.НЕТ 2801
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16.11.2020 19:02 Відповісти
Что-то не слышно было о длинных очередях ар в военкоматы или огромных сумм пожертвований от них. Уроды.
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16.11.2020 19:02 Відповісти
армяне хитрые и наглые, примерно как цигане которые приняли христианство!
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16.11.2020 19:29 Відповісти
кацапам дохнуть доведеться
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16.11.2020 19:30 Відповісти
путин не простит пашиняну способ его прихода к власти.
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16.11.2020 19:11 Відповісти
Мало ли что там плешивая тварь хочет
Пашиняна сейчас от власти сковірнуть не удастся. Большитство депутатов в парламенте (а именно 88 из 105 кажись) пашиняновские
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16.11.2020 20:02 Відповісти
кацапи зайшли... тепер хєрої
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16.11.2020 19:29 Відповісти
Это те что в окопах сидеть точно не будут .походу базарные армяне))
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16.11.2020 19:33 Відповісти
Сейчас толпа вместе с путлером уничтожает пашиняна, путлер конечно воспользуется таким поларком и умоет руки.
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16.11.2020 19:33 Відповісти
У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна за підписання ним угоди щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9260
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16.11.2020 19:36 Відповісти
Ну, что Пашинянку, помогли тебе твои ляхи?
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16.11.2020 19:43 Відповісти
Кацапи
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16.11.2020 19:56 Відповісти
У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна за підписання ним угоди щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9274
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16.11.2020 20:02 Відповісти
Митингуют те, кто воевал или Рафик и Тофик с Центрального рынка?
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16.11.2020 19:45 Відповісти
А что им армия не показатель, которая говорит, что воевать не хочет, да и нечем? Ну что они предлагают - просто Пашиняна долой или отказ от соглашений и новую войну, а может официально объявить войну Азербайджану от имени Армении, ведь до сих пор это была гибридная война, типа только между армянами Карабаха и Азербайджаном. Армия - это показатель. Если бы армянская армия могла реально сейчас воевать и хотела этого, послали бы Пашиняна далеко и подальше и продолжали бы воевать.
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16.11.2020 19:57 Відповісти
Всі хто вважає що кацапи НЕ ВКРАЛИ перемогу у азербайджану суть ...без уму!
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16.11.2020 19:57 Відповісти
Пуйлу только этого и надо. Поставят прокацапскую марионетку, типа Додона.
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16.11.2020 20:00 Відповісти
Кацапы сбитым вертолетом повязали азеров кровью, как турков когда-то.
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16.11.2020 20:31 Відповісти
"Неожиданно" сбитый вертолет ( как раз в нужное время) это как взрывы в городах РФ перед второй чеченской войной.. А если из истории то "нападение" Финляндии на СССР ,Польши на Германию, Грузии на российских " миротворцев".
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16.11.2020 22:13 Відповісти
Отстранение Пащиняна и его команды ( пришедших к власти в результате революции) и была одной из задач Раши ( если не основной) не вмешательства в войну последних месяцев. И Алиев об этом знал.. даже точнее сказать возможно даже был предупрежден ( почему то предыдущие 29 лет от не начинал активных военных действий когда во главе Армении стоял "карабахский клан" российских слуг не проводил.. ( А теперь в виде второго бонуса Раша размещает свои войска и в этом регионе бывшего СССР, теперь уже во всех без исключения)) Так что все идет по ранее утвержденному плану. И постоянные заявления Алиева что Пашинян слуга Запада и Сороса только это подтверждает.
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16.11.2020 22:10 Відповісти
 
 