Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов
Катастрофічно низька явка виборців показова для повторних виборів 15 листопада.
Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.
"Для прикладу, в місті Суми загалом на виборчі дільниці прийшло 19% виборців. Це серйозна проблема, тому що саме в умовах такої низької явки дуже легко фальсифікувати результати виборів", - підкреслив він.
Турчинов пов'язує низьку активність виборців із розгубленістю людей через коронакризу, з якою не справляється влада.
Він нагадав, що кандидати від "ЄС" боротимуться за посади мерів у Львові і Рівному на повторних виборах 22 листопада. Він закликав виборців бути активнішими: "Від вас залежить, пройдуть вибори чесно чи ні. Від вашої позиції залежить майбутнє ваших міст. Низька явка, відмова йти на виборчі дільниці призведе до того, що результати можна буде дуже легко спотворити. І підкуп виборців, і фальсифікація результатів, і використання адмінресурсу призведе до того, що містами керуватимуть ті люди, за яких не голосувала більшість їх жителів".
Нагадаємо, за неофіційними даними ЦВК, явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила в середньому 24%. При цьому найвища явка - 34,29% - зафіксована в Хмельницькій області на виборах Кам'янець-Подільського міського голови. На Київщині обирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли обирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, в Сумах - 19,02%.
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Пенсы - пейсаты ... очень созвучно !
Вообще - токо диктатура меня любимого . Собирается коммисиия и решает , кому можно голосовать , а кому нет . Кому незя - того ещё и кастрировать , шобы не разбмножался .
Потом и газовые печи подтянутся !
Те ж років тисяч кілька ... Топто теж вдала країна .
Коли більшовики прийли до влади , то правячий клас складав тоді 1% населення імперії . Вони (більшовики) сказали сьобі -- якого фуя нам рахуватися с такою меньшостю . Давайте її ліквідуємо ... Наслідки ми бачимо . Наслідки сортування суспільства .
Не соромно з Ізраїлю таке пропонувати ?!
40-летние плохо понимают, что происходит в мире и в стране. Голосуют за "брат, кум, сват". Все остальное пох.
Убежден: право голосовать и право быть избранным надо заслужить. А вот по каким критериям отбирать - тема отдельного разговора.
Всеобщее избирательное право - редчайшая глупость. Только цензами/ситами должны быть не расовая, половая принадлежность и т.д., но способность думать головой. Что-то типа теста/экзамена. Сдал - иди голосуй. Сдал на отлично - получи право быть избранным.
Давайте визначимся -- що коїтся в світі , то на відносно невульгарному рівні знають десь 0.001% в будь який країні . За таким визначенням в США взагалі можуть голосувати тільки тисяч 15-20 . В основному професійні політологи й історики . Юристи не усі . Інженери -- майже ніхто . Вузька спеціалізація . Що коїться в країні знає на кілька порядків більше .
Мій досвіт каже , що тоді дозволити голосувати можливо лише студентам з тих кому нема 30 років . Серед молоді в рази меньше розуміння політики, ніж серед тих кому 40...50 ... 60 років .
Бо молоді крім студенства -- усе похер !
Маю глибоке внутрішнє переконання, що в країнах, які є світові лідери, вибори - це докорація і спосіб тримати нарід у покорі. Вам не подобаєтся влада? Ніяких бунтів. Через п'ять вибирете того, кто подобається.
А через п'ять років... "не важливо як голосують, важливо як рахують".
Я не жив в Америці, однак міркую, що у демократів і республіканців - господарі одні. Американські вибори - це просто грандіозне шоу. Але без нього контролювати мільйони тих, хто звик жити за рахунок держдопомоги, буде украй важко.
Ще раз повторюю: право обирати і право бути обранним, треба заслужити. Нікого не дивує те, що потрапити у збірну країни, приміром, по футболу необхідно бути кращим? Чи отримати право массажувати ноги футболістів треба теж пройти відбір серед тисяч бажаючих?
Низкая явка , шо проще назвать неявка на выборы многих -- это единственный демократический способ отлучить хотя бы пассивное быдло от принятия решений .
Ну если кому-то похер , шо в его стране делается , если он настолько туп , что не понимает , что как раз выборы хоть что-то могут изменить , то и слава Богу шо не ходють ?!
А шо лучше , шобы за Дарта Ведера проголосовали б эти ?!
Или па-приколу за Грызлова с ****** ?!