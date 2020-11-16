Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов

Катастрофічно низька явка виборців показова для повторних виборів 15 листопада.

Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для прикладу, в місті Суми загалом на виборчі дільниці прийшло 19% виборців. Це серйозна проблема, тому що саме в умовах такої низької явки дуже легко фальсифікувати результати виборів", - підкреслив він.

Турчинов пов'язує низьку активність виборців із розгубленістю людей через коронакризу, з якою не справляється влада.

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Він нагадав, що кандидати від "ЄС" боротимуться за посади мерів у Львові і Рівному на повторних виборах 22 листопада. Він закликав виборців бути активнішими: "Від вас залежить, пройдуть вибори чесно чи ні. Від вашої позиції залежить майбутнє ваших міст. Низька явка, відмова йти на виборчі дільниці призведе до того, що результати можна буде дуже легко спотворити. І підкуп виборців, і фальсифікація результатів, і використання адмінресурсу призведе до того, що містами керуватимуть ті люди, за яких не голосувала більшість їх жителів".

Нагадаємо, за неофіційними даними ЦВК, явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила в середньому 24%. При цьому найвища явка - 34,29% - зафіксована в Хмельницькій області на виборах Кам'янець-Подільського міського голови. На Київщині обирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли обирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, в Сумах - 19,02%.

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