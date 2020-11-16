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Новини Місцеві вибори-2020
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Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов

Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов

Катастрофічно низька явка виборців показова для повторних виборів 15 листопада.

Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для прикладу, в місті Суми загалом на виборчі дільниці прийшло 19% виборців. Це серйозна проблема, тому що саме в умовах такої низької явки дуже легко фальсифікувати результати виборів", - підкреслив він.

Турчинов пов'язує низьку активність виборців із розгубленістю людей через коронакризу, з якою не справляється влада.

Читайте також: Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов. ВIДЕО

Він нагадав, що кандидати від "ЄС" боротимуться за посади мерів у Львові і Рівному на повторних виборах 22 листопада. Він закликав виборців бути активнішими: "Від вас залежить, пройдуть вибори чесно чи ні. Від вашої позиції залежить майбутнє ваших міст. Низька явка, відмова йти на виборчі дільниці призведе до того, що результати можна буде дуже легко спотворити. І підкуп виборців, і фальсифікація результатів, і використання адмінресурсу призведе до того, що містами керуватимуть ті люди, за яких не голосувала більшість їх жителів".

Нагадаємо, за неофіційними даними ЦВК, явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила в середньому 24%. При цьому найвища явка - 34,29% - зафіксована в Хмельницькій області на виборах Кам'янець-Подільського міського голови. На Київщині обирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли обирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, в Сумах - 19,02%.

Читайте також: Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"

Автор: 

місцеві вибори (1366) Турчинов Олександр (1135) явка (69) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+3
Просто цифри.У III кварталі 2020 року реальний ВВП України зменшився на 3,5% порівняно з III кварталом 2019 року,джерело-Держстат.
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16.11.2020 18:58
+3
С учетом того, что в магазины сейчас ходит отнюдь не 19% людей, которые ходили год назад, можно с уверенностью сказать, что причина низкой явки, это нежелание оторвать зад от дивана.
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16.11.2020 19:00
+3
Самолайкер.
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16.11.2020 19:07
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Просто цифри.У III кварталі 2020 року реальний ВВП України зменшився на 3,5% порівняно з III кварталом 2019 року,джерело-Держстат.
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16.11.2020 18:58 Відповісти
С учетом того, что в магазины сейчас ходит отнюдь не 19% людей, которые ходили год назад, можно с уверенностью сказать, что причина низкой явки, это нежелание оторвать зад от дивана.
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16.11.2020 19:00 Відповісти
У меня это не желание быть в людных местах, пандемия, знаете ли) но с учетом сказанного автором пожтому их и проводили...
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16.11.2020 23:52 Відповісти
Самолайкер.
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16.11.2020 19:07 Відповісти
Україні життєво необхідний закон,виборці виключно платники податків. Ні які зекі,пенси та інший мотлох не може обирати владу.
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16.11.2020 19:15 Відповісти
Ты это, геноцыд рускагаварящих тут замутить желаиш!? ))
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16.11.2020 19:19 Відповісти
А в Израиле никакие пейсатые -- так ?!
Пенсы - пейсаты ... очень созвучно !

Вообще - токо диктатура меня любимого . Собирается коммисиия и решает , кому можно голосовать , а кому нет . Кому незя - того ещё и кастрировать , шобы не разбмножался .

Потом и газовые печи подтянутся !
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16.11.2020 19:20 Відповісти
В світі існують вдалі країни,які мають такого закону, сплачуєш податки,обираєш.
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16.11.2020 20:55 Відповісти
У світі (СА) йще кілька десятиріч тому існувало на державнцицькому рівні рабовласництво .
Те ж років тисяч кілька ... Топто теж вдала країна .
Коли більшовики прийли до влади , то правячий клас складав тоді 1% населення імперії . Вони (більшовики) сказали сьобі -- якого фуя нам рахуватися с такою меньшостю . Давайте її ліквідуємо ... Наслідки ми бачимо . Наслідки сортування суспільства .
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17.11.2020 01:33 Відповісти
Знаєте , я реально вважаю , що 99.9% виборців ШАСу , виборців "Симхат Тора" -- розумово нерозвинуті , а деякі просто дегенерати з 12 століття . Виборці арабского списку -- вороги Ізраїлу . Але будь яке обмежання цього лекторату в його правах автоматично перетворює Ізраїль в Саудію .
Не соромно з Ізраїлю таке пропонувати ?!
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17.11.2020 01:41 Відповісти
Араби припинили сплачувати податки,чи додли пішли працювати? Вже не смішно.
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17.11.2020 06:24 Відповісти
Бажано щоб не лояльна частина населення країни,була трохи уражена у своїх правах. І наче країні буде *****. Це звичайний світовий регулятор,всі так роблять.
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17.11.2020 06:27 Відповісти
Живу в относительной глубинке. 100 км от Киева. У нас не то, чтобы пенсионеры, у нас -
40-летние плохо понимают, что происходит в мире и в стране. Голосуют за "брат, кум, сват". Все остальное пох.

Убежден: право голосовать и право быть избранным надо заслужить. А вот по каким критериям отбирать - тема отдельного разговора.

Всеобщее избирательное право - редчайшая глупость. Только цензами/ситами должны быть не расовая, половая принадлежность и т.д., но способность думать головой. Что-то типа теста/экзамена. Сдал - иди голосуй. Сдал на отлично - получи право быть избранным.
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16.11.2020 23:04 Відповісти
А я вважаю , що дихати повітрям -- це право на яке требо заслуслужити ?!

Давайте визначимся -- що коїтся в світі , то на відносно невульгарному рівні знають десь 0.001% в будь який країні . За таким визначенням в США взагалі можуть голосувати тільки тисяч 15-20 . В основному професійні політологи й історики . Юристи не усі . Інженери -- майже ніхто . Вузька спеціалізація . Що коїться в країні знає на кілька порядків більше .
Мій досвіт каже , що тоді дозволити голосувати можливо лише студентам з тих кому нема 30 років . Серед молоді в рази меньше розуміння політики, ніж серед тих кому 40...50 ... 60 років .
Бо молоді крім студенства -- усе похер !
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17.11.2020 01:52 Відповісти
Право дихати, їсти, розмножуватися; право на початкову освіту, право на невідкладну медичну допомогу... Одним словом: право на реалізацію базових потреб правильна держава повинна своєму населенню забезпечувати безкоштовно "по умолчанию". Як це зробити? І чи можливо взагалі? Тема іншої довгої розмови.

Маю глибоке внутрішнє переконання, що в країнах, які є світові лідери, вибори - це докорація і спосіб тримати нарід у покорі. Вам не подобаєтся влада? Ніяких бунтів. Через п'ять вибирете того, кто подобається.

А через п'ять років... "не важливо як голосують, важливо як рахують".

Я не жив в Америці, однак міркую, що у демократів і республіканців - господарі одні. Американські вибори - це просто грандіозне шоу. Але без нього контролювати мільйони тих, хто звик жити за рахунок держдопомоги, буде украй важко.

Ще раз повторюю: право обирати і право бути обранним, треба заслужити. Нікого не дивує те, що потрапити у збірну країни, приміром, по футболу необхідно бути кращим? Чи отримати право массажувати ноги футболістів треба теж пройти відбір серед тисяч бажаючих?
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17.11.2020 11:37 Відповісти
Коли на вибори не пустити пенсіонерів, то явка буде 1-2%. Коли я з чоловіком прийшла на дільницю, там було лише двоє пенсіонерів і нам 49 і 53 роки.
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16.11.2020 19:21 Відповісти
И запретить голосовать госслужащим и бюджетникам.
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16.11.2020 19:22 Відповісти
Тут с "кровавым обояшкой" редко но , не соглашусь категорически !

Низкая явка , шо проще назвать неявка на выборы многих -- это единственный демократический способ отлучить хотя бы пассивное быдло от принятия решений .
Ну если кому-то похер , шо в его стране делается , если он настолько туп , что не понимает , что как раз выборы хоть что-то могут изменить , то и слава Богу шо не ходють ?!

А шо лучше , шобы за Дарта Ведера проголосовали б эти ?!
Или па-приколу за Грызлова с ****** ?!
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16.11.2020 19:17 Відповісти
Мда. Вертели избиратели. Вас и прочих клоунов. КАТАСТРОФААААА!!!
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16.11.2020 19:23 Відповісти
Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов - Цензор.НЕТ 835
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16.11.2020 19:55 Відповісти
Так вирус же, все мои знакомые не пошли на выборы именно из-за него.
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16.11.2020 20:07 Відповісти
Solomon, твоих знакомых убьет не вирус, а их долбое...изм.
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16.11.2020 20:15 Відповісти
Пропорційна виборча система є не прийнятною для держави через відсутність і непритаманність партійної структурованості для українського суспільства. Така виборча система сприяє поширенню та укоріненню корупції в органах держаної влади, занепаду парламентаризму та демократії, депутати списочники, в результаті партійного відбору, апріорі виявляються гіршими представниками українського суспільства, зазвичай не представляють інтересів виборців, а лише інтереси олігархічних кланів - засновників таких партій. Патріотичних партій у державі немає, усі українські партії насправді обслуговують лише свої меркантильно-корупційні інтереси, що доведено історією існування та діяльності таких партій. Організація, проведення та підрахунок результатів виборів в державі відбуваються де факто представниками цих партій, що є зацікавленими у результатах виборів на свою користь особами. За таких умов сподіватися на демократичні чесні та справедливі вибори є неможливим. Не дивно, що виборці не захотіли йти на вибори і голосувати.
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16.11.2020 21:27 Відповісти
Молодь чекає на вибори в смартфоні , через додаток "Дія" . Перестаньте волочити мішки з макулатурою з усієї України в Київ . Будьте цивілізованими . Бо буде і далі так , що " В бій ідуть одні пенсіонери" , ті кому 60+
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16.11.2020 22:59 Відповісти
 
 