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Новини Коронавірус і карантин
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Окружний адмінсуд отримав 3 позови з вимогою скасувати карантин вихідного дня, всі - зі Львова

Окружний адмінсуд отримав 3 позови з вимогою скасувати карантин вихідного дня, всі - зі Львова

В Окружний адміністративний суд м. Київ (ОАСК) з оскарженням карантину "вихідного дня" звернулися Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі України та Львівський Кіноцентр.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивачі просять суд скасувати встановлені урядом додаткові карантинні обмеження в період з 00 год. 00 хв. суботи до 00 год. 00 хв. понеділка на території України з 14 по 30 листопада 2020 року", - сказано в повідомленні.

Позивачі вважають, що ці обмеження негативно вплинуть на діяльність закладів культури і приведуть до втрат близько 50% доходів за вихідні дні.

Відповідачем у всіх трьох позовах виступає Кабінет міністрів України.

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На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Автор: 

позов (492) карантин (18172) Львів (3066) Окружний адмінсуд Києва (538) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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16.11.2020 19:00
+3
ст,19. 43 . 44 , 64.Нарушены, идет узурпация которая закончится старинной украинской забавой анархией.
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16.11.2020 19:12
+3
Сегодня в Киеве резко похолодало, мне надо купить ботинки. В магазинах дорого, поеду на рынок в субботу... Стоп! Рынки в сб и вск закрыты на дурантин. Обьясни, как не мажору купить обувь если рынок закрыт?!
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16.11.2020 19:22
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Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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16.11.2020 19:00 Відповісти
ст,19. 43 . 44 , 64.Нарушены, идет узурпация которая закончится старинной украинской забавой анархией.
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16.11.2020 19:12 Відповісти
В Украине никогда небыло анархии. Это ты нас с кем-то путаешь. У нас очень часто были идиоты у власти: типа юрася хмельницкого либо вовки зеленского, которые не были в состоянии управлять страной
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16.11.2020 19:25 Відповісти
Непуганные идиоты!
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16.11.2020 19:15 Відповісти
Они требуют делать все по закону "О защите населения от воздействия ..." (в народе закон о ЧС и ЧП) и по Конституции Украины. В Законе все четко и однозначно прописано. И основания, и порядок, и ответственность, и финансирование, и финансовые компенсаторы.
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16.11.2020 19:18 Відповісти
А чем они должны быть напуганы? Тем, что представление в театре вечером пятницы, при соблюдении карантинных норм абсолютно безопасно, а в субботу становится смертельно опасным мероприятием?
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16.11.2020 19:49 Відповісти
Ну да. По зеленому -- сегодня первый самый безопасный от ковида день недели -- понедельник.
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16.11.2020 21:23 Відповісти
Тут совпали интересы рестораторов и мажористых любителей пошляться на выходных по таким заведениям. Добавьте сюда так называемую чиновничью элиту и некоторых мэров, которые пиарятся на рестораторах. Получается много cовсем не нужного шума вокруг правильного решения минздрава.
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16.11.2020 19:19 Відповісти
Сегодня в Киеве резко похолодало, мне надо купить ботинки. В магазинах дорого, поеду на рынок в субботу... Стоп! Рынки в сб и вск закрыты на дурантин. Обьясни, как не мажору купить обувь если рынок закрыт?!
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16.11.2020 19:22 Відповісти
Если бы только рынки. А всевозможные виды сервисов, в которые просто нет возможности попасть в рабочее время.
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16.11.2020 19:25 Відповісти
Другой выход - полный лок., сидим неделями дома.
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16.11.2020 20:01 Відповісти
єто не другой выход, єто единственный выход. Профанация карантина "карантином по выходным" не даст никакого еффекта. Так же как не давало еффекта "ограничение роботы" пивбара после 22.00. Или вводите полный лохдаун, или не задрачивайте.https://censor.net/ru/n3231414
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16.11.2020 20:07 Відповісти
Самое ужастное, что у преЗЕрвативов вообще нет и небыло стратегии по разрулению короновирусной ситации все эти 9 месяцев. Их убогие сегодняшние потуги спасти свой падающий рейтинг на фоне колосального роста заболевших, ведет к катастрофе целого государства. Нет доказательств, того что дурантин выходного дня спасет ситацию, но есть неоспоримые факты того, что зеленый дурантин лишит сотни тысяч людей возмножности прокормить свои семьи, я уже молчу про налоговые поступления. Вобщем люмпены навыбирали мародеров, теперь расплата за выборы по-приколу будет очень дорогой.
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16.11.2020 19:19 Відповісти
Карантин выходного дня даст меньше заболеваемости. Люди будут меньше шляться и меньшеньше заряжаться. Хотя я б закрыла школы.. В одном учебном заведении все на дистанционно.. Преподаватели болеют. И у каждого по разному. У одной темп под 40
Она бегает. А другая вышла упала и стала зАдыхаться. Скорая забрала.. Ну зачем вам об этом знать? Вы ж бессмертные...
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16.11.2020 19:41 Відповісти
Просто люди будут шлятся не по торговым центрам и кинотеатрам, где все в масках и социальной дистанцией, а по гостям. Где все без масок и без дистанций. Ведь Колян и Машаня - свои, они точно не заразные, несмотря на кашель, недосоленное пюре и пере перченное мясо.
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16.11.2020 22:11 Відповісти
 
 