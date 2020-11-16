Окружний адмінсуд отримав 3 позови з вимогою скасувати карантин вихідного дня, всі - зі Львова

В Окружний адміністративний суд м. Київ (ОАСК) з оскарженням карантину "вихідного дня" звернулися Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі України та Львівський Кіноцентр.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивачі просять суд скасувати встановлені урядом додаткові карантинні обмеження в період з 00 год. 00 хв. суботи до 00 год. 00 хв. понеділка на території України з 14 по 30 листопада 2020 року", - сказано в повідомленні.

Позивачі вважають, що ці обмеження негативно вплинуть на діяльність закладів культури і приведуть до втрат близько 50% доходів за вихідні дні.

Відповідачем у всіх трьох позовах виступає Кабінет міністрів України.

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На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.