"ЄС" закликає терміново провести в Україні масове безкоштовне тестування на COVID-19, - Порошенко
Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Масове тестування – це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу, який пропонує "Європейська Солідарність".
Для цього фракція "ЄС" у парламенті подала законопроект, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.
"Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця", – переконаний Порошенко.
"Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання", – пояснює п’ятий президент.
Нагадаємо, у Словаччині з 8:00 п'ятниці, 23 жовтня, почалося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Воно тривало до 8 листопада. Брати участь в акції можна було за своїм бажанням. Проте тим, хто відмовився здати аналізи, довелося піти на 10-денний карантин. До організації тестування залучено вісім тисяч військових. Влада також закликає медиків і студентів допомогти в проведенні заходів. Глава МОЗ Марек Крайчий заявив, що приєднається до однієї з бригад.
Уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на наявність коронавірусу. Аргументуючи такий задум уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада впродовж двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйонного населення і відправила на карантин десятки тисяч громадян.
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Первая часть антиковидного плана "Европейской солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами,партия уже подала законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. В частности, на бесплатное тотальное тестирование, на бесплатные лекарства в соответствии с медицинскими протоколами лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману.
-Требуем выплатить деньги семьям всех медиков, которые отдали свои жизни, защищая нас с вами. Сейчас речь идет о 238 семьях. По страхованию медицинских работников мы боремся еще с марта,обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. "Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас.
-Кроме того, "ЕС" требует открыть для общего доступа, - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами - "Феофанию".
Партия также требует обеспечить доступ каждого к кровати кислорода, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом.
-Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом.
"Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из базы налогообложения физических лиц", - добавляет Порошенко.
По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.