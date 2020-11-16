"ЄС" закликає терміново провести в Україні масове безкоштовне тестування на COVID-19, - Порошенко

Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Масове тестування – це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу, який пропонує "Європейська Солідарність".

Для цього фракція "ЄС" у парламенті подала законопроект, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.

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"Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця", – переконаний Порошенко.

"Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання", – пояснює п’ятий президент.

Нагадаємо, у Словаччині з 8:00 п'ятниці, 23 жовтня, почалося загальне безкоштовне тестування населення на коронавірус. Воно тривало до 8 листопада. Брати участь в акції можна було за своїм бажанням. Проте тим, хто відмовився здати аналізи, довелося піти на 10-денний карантин. До організації тестування залучено вісім тисяч військових. Влада також закликає медиків і студентів допомогти в проведенні заходів. Глава МОЗ Марек Крайчий заявив, що приєднається до однієї з бригад.

Уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на наявність коронавірусу. Аргументуючи такий задум уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада впродовж двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйонного населення і відправила на карантин десятки тисяч громадян.