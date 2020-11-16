У Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбудуться повторні місцеві вибори, - ЦВК

У деяких містах на Київщині, Чернігівщині, Вінниччині та Сумщині відбудуться повторні місцеві вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

"Вибори можуть бути визнані як такі, що не відбулися, наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата або посади або якщо виборчий процес було припинено через введення воєнного чи надзвичайного стану. Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська", - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що на 17 січня 2021 року вже призначено вибори міського голови Новгорода-Сіверського Чернігівської області, на 31 січня 2021 року - міського голови Борисполя, на Київщині. Обрані на виборах 25 жовтня мери цих міст померли.

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