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Новини Місцеві вибори-2020
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У Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбудуться повторні місцеві вибори, - ЦВК

У Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбудуться повторні місцеві вибори, - ЦВК

У деяких містах на Київщині, Чернігівщині, Вінниччині та Сумщині відбудуться повторні місцеві вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

"Вибори можуть бути визнані як такі, що не відбулися, наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата або посади або якщо виборчий процес було припинено через введення воєнного чи надзвичайного стану. Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська", - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що на 17 січня 2021 року вже призначено вибори міського голови Новгорода-Сіверського Чернігівської області, на 31 січня 2021 року - міського голови Борисполя, на Київщині. Обрані на виборах 25 жовтня мери цих міст померли.

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голосування (484) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177)


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В Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях пройдут повторные местные выборы, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9410
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16.11.2020 19:40 Відповісти
Умерли трое новоизбранных мера. Какова вероятность подобного?

Можна только представить что в реале происходит со смертностью обычных людей.
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16.11.2020 19:40 Відповісти
От болезни или на нее списали..
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16.11.2020 19:50 Відповісти
ЦИК - "Повторные местные выборы пройдут в Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях"

З приводу Вінницької області; у Гройсмана ВВС взяло нещодавно інтерв'ю: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54934233

У Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбудуться повторні місцеві вибори, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3342
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16.11.2020 20:21 Відповісти
 
 