Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недоотримання коштів держбюджетом через скорочення портових зборів, - САП
У Вищому антикорупційному суді України від 16 листопада відбулося підготовче засідання у справі колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, у засіданні брав участь прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у Фейсбуці.
Прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі ексміністра, якого підозрюють у причетності до недоотримання коштів державним бюджетом України.
За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила розгляд справи по суті і фактично його початок. Суд оголосив перерву до 18 листопада, сказано в повідомленні.
Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада. З очікуваних 203,5 млн грн бюджет отримав 173,1 млн грн.
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на более дальнее расстояние его подельники и кураторы не отпустят
Його теж судитимуть ?
Телефонним правом, напевно.
До речі, наказ видано на підставі Постанови Кабміну.
а якшо хтось спас тонущего мальчіка, но потєряв його шапочку, то за потєрю шапочки должен отсидіти ?
Тест на IQ також потрібно. Платники податків мають право знати хоча би середній рівень правозахисників, які живуть їх коштом.