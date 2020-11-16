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Новини
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Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недоотримання коштів держбюджетом через скорочення портових зборів, - САП

Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недоотримання коштів держбюджетом через скорочення портових зборів, - САП

У Вищому антикорупційному суді України від 16 листопада відбулося підготовче засідання у справі колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, у засіданні брав участь прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у Фейсбуці.

Прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі ексміністра, якого підозрюють у причетності до недоотримання коштів державним бюджетом України.

За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила розгляд справи по суті і фактично його початок. Суд оголосив перерву до 18 листопада, сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП

Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада. З очікуваних 203,5 млн грн бюджет отримав 173,1 млн грн.

Читайте також: Омелян: Мені пропонували високооплачувану посаду та обіцяли перестати переслідувати, якщо я перестану критикувати Зеленського

Автор: 

порт (2039) збір (332) Омелян Володимир (1350)


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Топ коментарі
+24
идиоты
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16.11.2020 19:46
+16
Та ні, не ідіоти, то виродки.
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16.11.2020 19:52
+15
заказ бенедіктової і бубочки
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16.11.2020 19:53
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идиоты
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16.11.2020 19:46 Відповісти
Та ні, не ідіоти, то виродки.
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16.11.2020 19:52 Відповісти
поєднання
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16.11.2020 20:05 Відповісти
Клоуны это КАТАСТРОФА !
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16.11.2020 20:11 Відповісти
КАТАСТРОФА - это живущие рядом с нами совковые дебилы
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16.11.2020 21:08 Відповісти
заказ бенедіктової і бубочки
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16.11.2020 19:53 Відповісти
вглубь планеты метра на полтора-два.

на более дальнее расстояние его подельники и кураторы не отпустят
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16.11.2020 20:07 Відповісти
А я от подам в суд, що при Зе наш бюджет не доотримав 10 млрд доларів.
Його теж судитимуть ?
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16.11.2020 19:59 Відповісти
Ну якшо Зе як Омелян видав якийсь указ, який прямо зменшив надходження до бюджету - то ласкаво прошу до суду.
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16.11.2020 20:05 Відповісти
Сигаретний магнат мав заплатити 20 млрд грн штрафу, але ЗЕ їх відмазав.
Телефонним правом, напевно.
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16.11.2020 20:07 Відповісти
Дякуючи знижці бюджет отримав 173,1 млн грн., а без знижки були б доходи менші через конкуренцію з іноземними портами.
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16.11.2020 20:10 Відповісти
для цього потрібно порівняти всі надходження до бюджету. Всі-всі-всі причетні. Не лише від портового збору.

До речі, наказ видано на підставі Постанови Кабміну.
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16.11.2020 20:43 Відповісти
Ну якшо Зе як Омелян видав якийсь указ, який прямо зменшив надходження до бюджету - то ласкаво прошу до суду.

а якшо хтось спас тонущего мальчіка, но потєряв його шапочку, то за потєрю шапочки должен отсидіти ?
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16.11.2020 22:03 Відповісти
блаЗЄнські виродки всі держпідприємства зробили збитковими за один рік, а судять Омеляна.
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16.11.2020 20:04 Відповісти
"Із заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація. "
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16.11.2020 20:04 Відповісти
А если гиперуп докажет в суде что благодаря снижению ставок портового збора бюджет получил больше за счет увеличения грузоперевалки, венедиктову и следоков посадють или разницу отдадут обвиняемому?...Мля, как все запущено...
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16.11.2020 20:05 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/16/novost/politika/zelenskij-naznachil-21-sudyu Зеленский назначил 21 судью , 22 судья не прошёл по конкурсу ,так как пришёл со свистком
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16.11.2020 20:19 Відповісти
вместо наличмана, говорит он уже заплатил ....
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16.11.2020 21:29 Відповісти
Терміново відправити усіх прокуроків і суддів на штудування "Економікс" Поля Семюельсона, з обовязковим здаванням заліку.
Тест на IQ також потрібно. Платники податків мають право знати хоча би середній рівень правозахисників, які живуть їх коштом.
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16.11.2020 20:23 Відповісти
Железная судейская логика- чтоб коровы давали больше дешевого молока, их надо чаще доить и реже кормить. Так шо ж вы медлите, зебилы, поднимите портовые зборы в 1000 раз и заживем! Все ж просто... как для идиотов... А конкуренция? Не, не читали...
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16.11.2020 20:26 Відповісти
Дебилы судят умных. Недоучки руководят страной.
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16.11.2020 20:38 Відповісти
И так в наши порты не хотят заходить суда, так нет нужно увеличить поборы! Когда в порты будут только заходить бенины и медвейчука яхты, тогда ввидут сбор с чаек, за то, что срут на пирс и срыбаков за то, что бычка ловят.
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16.11.2020 21:30 Відповісти
судьи хотят жрать
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16.11.2020 21:30 Відповісти
Страну оккупировали дебилы с помощью дебилов.
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16.11.2020 21:51 Відповісти
зебілів, шановний добродію, дебіли на вибори не ходять - їх просто пхають до влади.
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17.11.2020 00:42 Відповісти
А була б та кількість суднозаходів, якщо би не знижено було тарифи??? Отримали б хоча 173 мільйони??? Тре ще пам'ятати, що Чорне море є закритим - судну тре пройти Босфор з Дарданелами, в обидва боки, оплативши ще там збори...
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16.11.2020 22:13 Відповісти
 
 