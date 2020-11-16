Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недоотримання коштів держбюджетом через скорочення портових зборів, - САП

У Вищому антикорупційному суді України від 16 листопада відбулося підготовче засідання у справі колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, у засіданні брав участь прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у Фейсбуці.

Прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі ексміністра, якого підозрюють у причетності до недоотримання коштів державним бюджетом України.

За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила розгляд справи по суті і фактично його початок. Суд оголосив перерву до 18 листопада, сказано в повідомленні.

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Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016-го по серпень 2019 року. Ексміністра підозрюють у причетності до ненадходження до держбюджету України у 2018 році 30,4 млн грн. Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів - адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету, тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада. З очікуваних 203,5 млн грн бюджет отримав 173,1 млн грн.

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