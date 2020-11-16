Садовий і Синютка витратили на виборчі кампанії майже 5 млн грн, - "ОПОРА"
Кандидати в мери Львова Андрій Садовий і Олег Синютка в сумі витратили на свої виборчі кампанії майже 5 млн гривень.
Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони витратили 4 721 692,09 гривень. Іван Василишин взагалі не відкривав рахунки свого виборчого фонду. Кампанії Оксани Юринець, Ігоря Зінкевича фінансувалися з рахунків виборчих фондів політичних партій, від яких балотувалися кандидати. Андрій Садовий і Олег Синютка подадуть остаточні документи після повторного голосування", - сказано в повідомленні "ОПОРИ".
Остаточні фінансові звіти у Львівську міську ТВК подали 12 з 17 кандидатів на посаду міського голови, а саме - Тарас Кльофа, Руслан Кошулинський, Ігор Васюник, Юлія Гвоздович, Ярослав Рущишин, Назарій Брезицький, Ігор Телішевський, Наталя Ван Доеверен, Ігор Кузьмак, Юрій Бунь, Роман Матіс і Остап Стахів.
У першому турі виборів мера Львова Садовий набрав 40,09%, Синютка - 31,1%.
Другий тур виборів відбудеться 22 листопада.
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Де гроші взяли ?
За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів - 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос.Джерело: https://censor.net/ua/n3228100