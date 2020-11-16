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Новини Місцеві вибори-2020
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Садовий і Синютка витратили на виборчі кампанії майже 5 млн грн, - "ОПОРА"

Садовий і Синютка витратили на виборчі кампанії майже 5 млн грн, -

Кандидати в мери Львова Андрій Садовий і Олег Синютка в сумі витратили на свої виборчі кампанії майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони витратили 4 721 692,09 гривень. Іван Василишин взагалі не відкривав рахунки свого виборчого фонду. Кампанії Оксани Юринець, Ігоря Зінкевича фінансувалися з рахунків виборчих фондів політичних партій, від яких балотувалися кандидати. Андрій Садовий і Олег Синютка подадуть остаточні документи після повторного голосування", - сказано в повідомленні "ОПОРИ".

Також читайте: Садовий про другий тур із Синюткою: резерв виборців доволі великий

Остаточні фінансові звіти у Львівську міську ТВК подали 12 з 17 кандидатів на посаду міського голови, а саме - Тарас Кльофа, Руслан Кошулинський, Ігор Васюник, Юлія Гвоздович, Ярослав Рущишин, Назарій Брезицький, Ігор Телішевський, Наталя Ван Доеверен, Ігор Кузьмак, Юрій Бунь, Роман Матіс і Остап Стахів.

У першому турі виборів мера Львова Садовий набрав 40,09%, Синютка - 31,1%.

Другий тур виборів відбудеться 22 листопада.

Читайте також: Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата"

Автор: 

Львів (3066) місцеві вибори (1366) Садовий Андрій (535) Синютка Олег (56) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+7
Уявіть скільки витратив ЗЕ на кампанію.
Вся Україна була в зелених бігмордах.
Де гроші взяли ?
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16.11.2020 20:01
+3
Танунах, - по 5 миллионов долларов сша, это более реально. Но Львов туристическая мекка Украины. За пару месяцев мерства отобьют и заработают на лохах в разы больше!
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16.11.2020 20:12
+2
Для них це не великі суми.
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16.11.2020 20:00
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Для них це не великі суми.
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16.11.2020 20:00 Відповісти
Уявіть скільки витратив ЗЕ на кампанію.
Вся Україна була в зелених бігмордах.
Де гроші взяли ?
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16.11.2020 20:01 Відповісти
То папаКарла на абетку дала...
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16.11.2020 20:09 Відповісти
те Зе саме йшло по статті витрати. У бородатої бабушки,
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16.11.2020 20:10 Відповісти
Это только официально 5 лямов, реально же уходит в разы больше.
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16.11.2020 20:01 Відповісти
рассчитывают отбить. причем быстро. какую-нибудь площадь брусчаткой замостить - уже и в плюсе.
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16.11.2020 20:03 Відповісти
А Трампа никак нельзя избрать? Он все равно без работы остался?
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16.11.2020 20:06 Відповісти
плакать будете комуняки
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16.11.2020 20:12 Відповісти
Танунах, - по 5 миллионов долларов сша, это более реально. Но Львов туристическая мекка Украины. За пару месяцев мерства отобьют и заработают на лохах в разы больше!
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16.11.2020 20:12 Відповісти
Які це 40,09 у Садового?
За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів - 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос.Джерело: https://censor.net/ua/n3228100
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16.11.2020 20:15 Відповісти
а нормального сміттєвого заводу так і не буде...
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16.11.2020 20:17 Відповісти
Нічого. У Садового великий досвід боротьби зі сміттям.
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16.11.2020 20:22 Відповісти
 
 