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За поданням СБУ російського актора Трубінера внесено до списку санкцій України, - Мінінформполітики

За поданням СБУ російського актора Трубінера внесено до списку санкцій України, - Мінінформполітики

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури й інформаційної політики здійснює дії з внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МКІП.

У повідомленні зазначається: "26 жовтня 2020 на Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера.

Відповідним наказом МКІП від 16 листопада № 2306 російський актор був включений у перелік.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" в списки МКІП не наділено".

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Автор: 

актор (142) росія (64946) Мінінформполітики (197)


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Топ коментарі
+15
Оспади, кто это?
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16.11.2020 20:22
+8
И в какую трубу этот потц натрубил?
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16.11.2020 20:26
+8
видимо Байден уже начал работать.. вот и СБУ расдуплилось..
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 169
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16.11.2020 20:28
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Оспади, кто это?
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16.11.2020 20:22 Відповісти
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 8458

.
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16.11.2020 20:25 Відповісти
та так.. наверное в сериалах для дам бальзаковского возвраста снимается...
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16.11.2020 20:25 Відповісти
я помню только в сериале "Остров ненужных людей", киллер Коклюш
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16.11.2020 20:42 Відповісти
И в какую трубу этот потц натрубил?
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16.11.2020 20:26 Відповісти
З "Кварталом" не домовився.
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16.11.2020 21:40 Відповісти
Що за поц?
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16.11.2020 20:23 Відповісти
Широко известный поц... в очень узких кругах..😃
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16.11.2020 20:52 Відповісти
А шо це за "братнавєк" і чому про нього тут згадується?
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16.11.2020 20:24 Відповісти
Ух ты! И сколько эта титаническая работа стоила налогоплательщикам?
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16.11.2020 20:25 Відповісти
видимо Байден уже начал работать.. вот и СБУ расдуплилось..
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 169
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16.11.2020 20:28 Відповісти
ПроХвесора Шапошніковіча реабілітують, а замість нього якогось Трубадура підставили....🤣 клоуни зелені....
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16.11.2020 20:54 Відповісти
Коли припиниться ця маячня?
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16.11.2020 21:16 Відповісти
да шож это такое ****?!!
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16.11.2020 21:33 Відповісти
Ну сдуреть с такой фамилией! А вдруг на зону? Даже по мелочи там на 3-4 года. Та капец сразу!
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16.11.2020 21:47 Відповісти
В бандитско -полицейских сериалах снимается,как россияне друг друга из-за денег убивают.А российской полиции все по барабану,лишь бы бабло срубить.Таких поощрять надо а не запрещать
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17.11.2020 09:54 Відповісти
 
 