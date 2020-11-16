За поданням СБУ російського актора Трубінера внесено до списку санкцій України, - Мінінформполітики

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури й інформаційної політики здійснює дії з внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МКІП.

У повідомленні зазначається: "26 жовтня 2020 на Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера.

Відповідним наказом МКІП від 16 листопада № 2306 російський актор був включений у перелік.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" в списки МКІП не наділено".

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