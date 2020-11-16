Степанов про можливу відставку: у мене нормальні робочі відносини з Зеленським

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відповідь на запитання про можливу відставку розповів про нормальні робочі відносини з президентом Володимиром Зеленським.

На це запитання Степанов відповідав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з президентом країни, сьогодні був селектор, який проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку", - відповів Степанов на запитання щодо інформації про можливу відставку з посади глави МОЗ.

Раніше про заплановану відставку Степанова розповіла волонтер Оксана Сухорукова. Вона разом з іншими волонтерами наприкінці минулого тижня побувала в Офісі президента. На зустрічі обговорювали протидію COVID-19. "До того часу, коли ми були в ОП, рішення про звільнення Степанова вже було прийнято", - написала Сухорукова.

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