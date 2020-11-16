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Степанов про можливу відставку: у мене нормальні робочі відносини з Зеленським

Степанов про можливу відставку: у мене нормальні робочі відносини з Зеленським

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відповідь на запитання про можливу відставку розповів про нормальні робочі відносини з президентом Володимиром Зеленським.

На це запитання Степанов відповідав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з президентом країни, сьогодні був селектор, який проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку", - відповів Степанов на запитання щодо інформації про можливу відставку з посади глави МОЗ.

Раніше про заплановану відставку Степанова розповіла волонтер Оксана Сухорукова. Вона разом з іншими волонтерами наприкінці минулого тижня побувала в Офісі президента. На зустрічі обговорювали протидію COVID-19. "До того часу, коли ми були в ОП, рішення про звільнення Степанова вже було прийнято", - написала Сухорукова.

Дивіться також: "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) МОЗ (5390) відставка (1459) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+11
Бачите як- щоб втриматися на посаді потрібно не кваліфікованість, а вміння вилизувати дупцю Зеленському.
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16.11.2020 20:40
+8
шоптыздох!!!
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16.11.2020 20:37
+8
Нас ваши отношения меньше всего волнуют, вы хоть в сраку друг друга имейте,в рабочем порядке или по селекторной связи,хватит людям лапшу в карантин выходного дня вешать.
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16.11.2020 20:44
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шоптыздох!!!
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16.11.2020 20:37 Відповісти
Сатана Степанов думает, что если он с Зеленским не бьется и не кусается, то и увольнять его не за что. Подумаешь, медицину развалил, людей тысячами угробил, геноцид устроил ...это разве причина?
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16.11.2020 21:22 Відповісти
Уровень квалификации министров определяется исключительно по отношениям с бубачкой.
Других критериев деятельности нема.
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16.11.2020 21:32 Відповісти
Да нет,очевидно,*дорожки*у них одинаковы.
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16.11.2020 20:40 Відповісти
Так Вофка ще працює? Я думав що воно лише відпочиває...
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16.11.2020 20:38 Відповісти
дурачек ишшо не понял шо он теперь аиноват во всем)

а от бубочка нивчом невинуват.
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16.11.2020 20:39 Відповісти
Бачите як- щоб втриматися на посаді потрібно не кваліфікованість, а вміння вилизувати дупцю Зеленському.
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16.11.2020 20:40 Відповісти
шариков - иди гуляй со своим зеленским..
народ от вас - ворюг-дилетантов - устал..
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16.11.2020 20:43 Відповісти
Нас ваши отношения меньше всего волнуют, вы хоть в сраку друг друга имейте,в рабочем порядке или по селекторной связи,хватит людям лапшу в карантин выходного дня вешать.
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16.11.2020 20:44 Відповісти
Степанов уходи!
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16.11.2020 20:44 Відповісти
это очень уважительная причина ))))
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16.11.2020 20:45 Відповісти
Это выражение "у меня нормальные рабочие отношения с зеленским ", верный признак скорого увольнения и появления очередного козла отпущения.
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16.11.2020 20:46 Відповісти
Ковидное кубло
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16.11.2020 20:50 Відповісти
Tак це - обтяжуючі обставини, придурок!
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16.11.2020 20:50 Відповісти
Степанов, ты служишь народу, а не президенту!
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16.11.2020 20:51 Відповісти
Это он должен служить народу...а служит таки презЕденту...вернее прислуживает...
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16.11.2020 20:56 Відповісти
Вот это честно. Министр даже не понимает, что он работает не на президента, а на народ Украины.
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16.11.2020 20:51 Відповісти
Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским - Цензор.НЕТ 5566
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16.11.2020 20:52 Відповісти
У всех нынешних казнокрадов такие отношения с преЗЕдентом...
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16.11.2020 20:53 Відповісти
Министров назначает и снимает рада...а не презЕдент...
Так что с ослом ты там можешь хоть в десна целоваться...но для зеленого монобольшинсва осел похоже уже никто..
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16.11.2020 20:55 Відповісти
Нельзя же так откровенно семйные тайны выдавать.
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16.11.2020 20:59 Відповісти
Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским - Цензор.НЕТ 837

Министр здравоохранения Максим Степанов (который приболел коронавирусом) завязал на руке красную нить. Талисман министра вызвал недоумение в сети )))Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским - Цензор.НЕТ 3116

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Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским - Цензор.НЕТ 352

..
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16.11.2020 21:00 Відповісти
Степанов типичная, примитивная креатура шута, причем настолько тупая, что не соображает, какую чушь он несет.
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16.11.2020 21:01 Відповісти
видимо немало завёз зеленскому, что б тот оставил его на своём посту за откаты с разворованивая короновирусного фонда
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16.11.2020 21:16 Відповісти
Одна шайка-лейка...
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16.11.2020 21:18 Відповісти
Звільніть краще Зелю. Всі пртблеми через нього.
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16.11.2020 21:18 Відповісти
мне не ясно, это что, зеЛох два в одном, президент+премьер вместе - офигеть, выбрали вы себе идиотов вот и наслаждайтесь. Кстати, напомните мне, было ли когда Порох вмешивалься в дела министров?
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16.11.2020 21:23 Відповісти
ну, да - ну, да:
тиха украИнская ночь,
но сало надо перепрятать...)
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16.11.2020 21:27 Відповісти
Геть!...негайно...на фронт санитаром!
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16.11.2020 21:34 Відповісти
Всього за дев'ять місяців 2020 року померло 378 315 осіб, при чому летальність від коронавірусу складає 0,6% від всіх зафіксованих смертей, повідомляє сайт Держстату.

За січень-вересень найбільше українців померли від хвороб системи кровообігу - 256 474 українців, з яких:
- 177 397 осіб - від ішемічної хвороби серця;
- 50 019 осіб - від цереброваскулярних хвороб;
- 2 380 осіб - від алкогольної кардіоміопатії.
На другому місці за смертністю громадян - летальні випадки через новоутворення - 51 817 осіб, 51 353 з яких - пішли з життя через злоякісні новоутворення в організмі.
Від хвороб органів травлення за 9 місяців в Україні померли 15 259 людей, 1 212 з яких страждали від алкогольної хвороби печінки. Від ураження органів дихання померли 7 444 громадянина, 4026 з них пішли з життя, хворіючи на грип або пневмонію.
Від інфекційних і паразитарних хвороб померли 4 761 особа: 2 052 - від туберкульозу, 2019 - від ВІЛ. Хвороби крові й кровотворних органів або ж окремі порушення із залученням імунного механізму забрали життя 135 українців.
Від ендокринних хвороб, розладів харчування та порушення обміну речовин за січень-вересень померли 1 487 громадян, з них 1 337 - від цукрового діабету. Також за цей період померло 662 людини, які страждали від розладів психіки та поведінки, 498 з них пішли з життя через наслідки вживання алкоголю.
Від хвороб нервової системи померли 2 837 людини.
Через зовнішні обставини за 9 місяців стали жертвами 18 455 українців:
- транспортні нещасні випадки - 2 346;
- випадкове утоплення та занурення у воду - 1 147;
- нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я - 689;
- випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) - 1 029;
- випадкове отруєння та дія алкоголю - 1 383;
- навмисне самоушкодження - 4 236;
- наслідки нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження - 880.
За даними Держстату за 9 місяців від інших хвороб померли:
- від хвороб шкіри та підшкірної клітковини померла 341 людина;
- від хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини - 290 осіб;
- вагітність, пологи та післяпологовий період - 24 жінки;
- від хвороби сечостатевої системи - 1731 людина;
- внаслідок природжених вад розвитку, деформації та хромосомні аномалії - 657 осіб;
- симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 12 582 людей;
- окремі стани, що виникають у перинатальному періоді - 774 особи.
Незважаючи на те, що щодня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків захворювання коронавірусів, смертність в 2020 році залишається нижчою за минулорічну.
Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими пандемія коронавирусу на статистику поки не вплинула. З початку року в нашій країні померло 378 315 українців. Це на 16 304 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року - в 2019 році за січень-вересень померло 394 619 осіб.
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолют
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16.11.2020 22:32 Відповісти
Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими пандемія коронавирусу на статистику поки не вплинула. З початку року в нашій країні померло 378 315 українців. Це на 16 304 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року - в 2019 році за січень-вересень померло 394 619 осіб.
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолютна більшість смертей реєструється, на відміну від кількості захворюваності.А тепер спитаємо у степанова та інших дерибанщиків бюджетних коштів: якби не ковідна істерія, то чи можна було б так нагло красти?
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16.11.2020 22:35 Відповісти
Еще один дебил не читал Конституцию... В правительстве только 2 министра подчиняются Президенту - обороны и иностранных дел. И то, их, как и всех других министров, назначает и снимает Верховная Рада. При чем здесь хорошие отношения с ЗЕ? Завтра ВРУ при желании может его снять и ей глубоко плевать будет какие у него отношения с ЗЕ или кем бы то ни было другим... Или он намекал на ЗЕмонобольшинство, которое подчиняется ЗЕ? Так его давно нет!
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17.11.2020 00:45 Відповісти
Мне что-то не понятно! А причем здесь отношения с Зеленским? По идее должны быть хорошие отношения с Кабинетом Министров и со Шмыгалем! Если у нас всем распоряжается ЗЕ , то после срока президенства- отсидка у ЗЕ будет приличная, лет так на 15-20! Дай БОГ!
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17.11.2020 09:39 Відповісти
Согласен со всеми!! Оказывается, чтобы удержаться в министерском кресле МОЗ достатачно быть на короткой ноге с Зеленским!! А то, что медицину Украины Степанов и В. Ляшко , за восемь месяцев положили на лопатки, о том что люди сотнями мрут. в больницах и не только от коронавируса, о том что для лечения нет медикаментов, нет простого кислорода и кислородных масок, нет ШВЛов и оборудования , это всё херня!! Это чистейшей воды геноцид украинского народа этим недоумком зеленским и его дебильной бандой!!
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17.11.2020 09:42 Відповісти
«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы».© Отто фон Бисмарк
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17.11.2020 11:12 Відповісти
 
 