Припинити розкрадання "коронавірусного фонду" і не закатувати гроші в асфальт, - Порошенко представив cвій план боротьби з СOVID-19

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Порошенко вимагає негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Непрофесійність, дилетантизм, повна неспроможність зеленої влади поставили країну та людей на межу національної катастрофи. Багатьох жертв можна було би уникнути, чимало життів – врятувати. Якби влада з відповідальністю і фахово поставилася до захисту від пандемії, а не закатувала ковідні гроші в асфальт за ціною, неначе коштовні метали", – наголошує п’ятий Президент.

"Перша частина антиковідного плану "Європейської Солідарності" – вимога негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані із медичними питаннями. Лише вдумайтеся: з понад тридцяти дев’яти мільярдів, вже спущених з Фонду, більше 20 мільярдів пішли на "Велике крадівництво" на дорогах", – зауважує Порошенко.

"Ми подали законопроєкт, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. На безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно медичних протоколів лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені. А 20 мільярдів вже витрачених не за призначення мають бути повернуті туди звідки їх вилучили весною – місцевому самоврядуванню, як цільова субвенція виключно для протидії ковіду", – акцентував Порошенко.

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"Наші життя в першу чергу залежать від медиків. Тож слід гарантувати їм страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою, а не лише у разі смерті від неї. Міністр охорони здоров’я каже, що померли вже 258 медичних працівників. Міністр соціальної політики звітує, однак, що лише 20 спадкоємців загиблих лікарів отримали належну за законом компенсацію. Вимагаємо виплатити кошти сім’ям усіх медиків, які віддали свої життя, захищаючи нас з вами. Наразі йдеться про 238 родин. За страхування медичних працівників ми боремось ще з березня, коли я підписав відповідний законопроєкт", – говорить Порошенко.

Він також закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300-відсоткові доплати медпрацівникам. Влада медиків зневажає і дурить не лише на страхуванні, а й і на обіцяних 300- відсоткових доплатах. Чинуши сидять з секундоміром і похвилинно фіксують, коли лікар зайшов і вийшов з палати. Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни", – наголошує Порошенко.

П’ятий Президент наголосив – важливо забезпечити перепідготовку лікарів і не допустити критичної нестачі медичних кадрів при подальшому зростанні числа хворих. "Ліжка знайти й купити куди простіше, ніж підготувати фахівця, здатного надати дієву допомогу", – говорить Порошенко.

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"Вимагаємо відкрити для загального доступу, – незалежно від посади та статусу хворого, – усі відомчі лікарні, хоча би на час ковіду, але зараз. Зокрема МВС, СБУ, "Укрзалізниці", Держуправління справами – знамениту "Феофанію". Керівники цих лікарень мають публічно звітувати про кількість госпіталізованих пацієнтів із числа простих українців. Офіс президента та ДСУ брешуть, коли вони твердять, ніби "Феофанія" зараз доступна для всіх. Хтось ще в березні записав відосик і поклявся, що в нас не буде державних лікарень для обраних під час ковіду, але для себе любимого зробив вийняток. Я, коли хворів, не займав місце в "Феофанії", є люди, яким воно потрібніше і це точно не Зеленський", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем", – зазначає Петро Порошенко.

Протягом кількох тижнів необхідно провести безкоштовне тотальне тестування для ефективного розривання ланцюжків захворювання – говорить Порошенко.

А заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції, – наголошує п’ятий президент.

"Слід продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну безкоштовну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом. Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вираховувати з бази оподаткування фізичних осіб", – продовжує Порошенко.

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За його словами, найближчими днями "Європейська Солідарність" оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.

"Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді", – закликав Порошенко.

"Влада не просто розтринькала кошти, які парламент виділив на боротьбу з ковідом, вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гроші і людей з того світу вже теж не повернути", – додав він.

П’ятий Президент звернувся до Володимира Зеленського: "Ось вам готовий план. Не придумали свого – беріть та робіть чуже. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з вас її ніхто ще не зняв, якось несіть цю непосильну для вас ношу. Зійдіть з екранів і моніторів на грішну землю і рятуйте людей. Нам усім треба протриматися до вакцини, щодо випробувань якої є оптимістичні новини".