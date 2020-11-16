Припинити розкрадання "коронавірусного фонду" і не закатувати гроші в асфальт, - Порошенко представив cвій план боротьби з СOVID-19
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Порошенко вимагає негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
"Непрофесійність, дилетантизм, повна неспроможність зеленої влади поставили країну та людей на межу національної катастрофи. Багатьох жертв можна було би уникнути, чимало життів – врятувати. Якби влада з відповідальністю і фахово поставилася до захисту від пандемії, а не закатувала ковідні гроші в асфальт за ціною, неначе коштовні метали", – наголошує п’ятий Президент.
"Перша частина антиковідного плану "Європейської Солідарності" – вимога негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані із медичними питаннями. Лише вдумайтеся: з понад тридцяти дев’яти мільярдів, вже спущених з Фонду, більше 20 мільярдів пішли на "Велике крадівництво" на дорогах", – зауважує Порошенко.
"Ми подали законопроєкт, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. На безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно медичних протоколів лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені. А 20 мільярдів вже витрачених не за призначення мають бути повернуті туди звідки їх вилучили весною – місцевому самоврядуванню, як цільова субвенція виключно для протидії ковіду", – акцентував Порошенко.
"Наші життя в першу чергу залежать від медиків. Тож слід гарантувати їм страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою, а не лише у разі смерті від неї. Міністр охорони здоров’я каже, що померли вже 258 медичних працівників. Міністр соціальної політики звітує, однак, що лише 20 спадкоємців загиблих лікарів отримали належну за законом компенсацію. Вимагаємо виплатити кошти сім’ям усіх медиків, які віддали свої життя, захищаючи нас з вами. Наразі йдеться про 238 родин. За страхування медичних працівників ми боремось ще з березня, коли я підписав відповідний законопроєкт", – говорить Порошенко.
Він також закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300-відсоткові доплати медпрацівникам. Влада медиків зневажає і дурить не лише на страхуванні, а й і на обіцяних 300- відсоткових доплатах. Чинуши сидять з секундоміром і похвилинно фіксують, коли лікар зайшов і вийшов з палати. Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни", – наголошує Порошенко.
П’ятий Президент наголосив – важливо забезпечити перепідготовку лікарів і не допустити критичної нестачі медичних кадрів при подальшому зростанні числа хворих. "Ліжка знайти й купити куди простіше, ніж підготувати фахівця, здатного надати дієву допомогу", – говорить Порошенко.
"Вимагаємо відкрити для загального доступу, – незалежно від посади та статусу хворого, – усі відомчі лікарні, хоча би на час ковіду, але зараз. Зокрема МВС, СБУ, "Укрзалізниці", Держуправління справами – знамениту "Феофанію". Керівники цих лікарень мають публічно звітувати про кількість госпіталізованих пацієнтів із числа простих українців. Офіс президента та ДСУ брешуть, коли вони твердять, ніби "Феофанія" зараз доступна для всіх. Хтось ще в березні записав відосик і поклявся, що в нас не буде державних лікарень для обраних під час ковіду, але для себе любимого зробив вийняток. Я, коли хворів, не займав місце в "Феофанії", є люди, яким воно потрібніше і це точно не Зеленський", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
"Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем", – зазначає Петро Порошенко.
Протягом кількох тижнів необхідно провести безкоштовне тотальне тестування для ефективного розривання ланцюжків захворювання – говорить Порошенко.
А заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції, – наголошує п’ятий президент.
"Слід продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну безкоштовну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом. Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вираховувати з бази оподаткування фізичних осіб", – продовжує Порошенко.
За його словами, найближчими днями "Європейська Солідарність" оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.
"Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді", – закликав Порошенко.
"Влада не просто розтринькала кошти, які парламент виділив на боротьбу з ковідом, вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гроші і людей з того світу вже теж не повернути", – додав він.
П’ятий Президент звернувся до Володимира Зеленського: "Ось вам готовий план. Не придумали свого – беріть та робіть чуже. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з вас її ніхто ще не зняв, якось несіть цю непосильну для вас ношу. Зійдіть з екранів і моніторів на грішну землю і рятуйте людей. Нам усім треба протриматися до вакцини, щодо випробувань якої є оптимістичні новини".
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Служба автомобильных дорог Одесской области решила обзавестись элитным внедорожником
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Фирме, которая выиграла тендер, заплатят за машину 1 млн 378 тысяч грн. Вторым участником конкурса было ООО «Восток Автомир», захотевшее за такую же «Тойоту» на 2 тысячи гривен больше.
Согласно тендерной документации, автодоровцы приобрели внедорожник белого цвета, полнорамный, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, 80-литровым баком, кожаным салоном, освещением зоны порогов, климат-контролем, аудиосистемой и прочим «фаршем».
Зачем дорожникам понадобился столь крутой автомобиль, непонятно. Возможно, другая машина по некоторым дорогам нашего региона просто не проедет.
5 см))
4,5 % у ВР + 20 троляк на Цензорі + підтяжка рийки.
лиш штани обмочить цей лузер.
Как говорится "гав абы нэ мовчкы"
https://www.youtube.com/watch?v=T8AUsb0MYrc
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолютна більшість смертей реєструється, на відміну від кількості захворюваності.
Всього за дев'ять місяців 2020 року померло 378 315 осіб, при чому летальність від коронавірусу складає 0,6% від всіх зафіксованих смертей, повідомляє сайт Держстату.
https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html
Це - відкриті дані. Тобто порошенко з командою мають можливість ознайомитись. Але, як і зелена влада, порошенківська опозиція насправді якась дивна опозиція - трохи опозиція, а більше підтримує зелених у ковідній істерії. Хоча критикувати окрім карантинів та інших недолугих дій зелених є ще багато за що.
Дуже мало в світі політиків, що мають свою власну думку, а не йдуть на повідку у міжнародної фармамафії. І експертів серйозних вистачає, аби прислухатися до незалежного погляду на ці речі. Але ж тоді станеш нерукопожатним у меркель, макрона чи ще якого бідена. Очевидне намагання догодити світовому співтовариству. А на людей що?
Але витрачати ці гроші на показуху, на діяльність заради діяльності - не підтримую:
Тотальне тестування показало свою неефективність порівняно з відслідковуванням контактів вже виявлених хворих і тестуванням цих контактів, як робили в Південній Кореї, в Німеччині та Ізраїлі.
Для чого брати приклад з Австрії чи Словаччини? У цих країн що, найкращі результати?
Треба зібрати і проаналізувати статистику результатів (це вже зроблено в багатьох варіантах, зокрема таку статистику збирав і аналізував https://twitter.com/anillarionov Андрій Ілларіонов ), а потім з'ясувати, які стратегії протидії були використані в тих країнах, де є найкращі результати.
Крім того, коли вакцини з'являться, то їх потрібно буде виробити або закупити в достатньо великій кількості - на це теж ************ значні суми грошей. Тому, вочевидь, бажано не витрачати всі гроші з протиковідного фонду прямо зараз (особливо на такі засоби чи заходи, коли ефективність цих витрат низька), а відкласти, хоча би, частину цих грошей на закупівлю вакцин у найближчому майбутньому, коли з'являться декілька вакцин і статистика про те, які з них найбільш ефективні (щоб закупити саме найбільш ефективні вакцини).
Отоді вакцинацію можна було би зробити дійсно загальною (масовою, і доступною якнайбільшій кількості людей), адже вакцинація - це справді, один із найбільш ефективних способів захисту від хвороб.
скоро "Януковича-геть!" мабуть скаже.
А взагалі все просто: невдаха намагається встигнути за бабою Юлею ))
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин какой-то, у меня рвотный рефлекс наместе - столько дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.