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Новини Убивство Шеремета
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Судів у справі Шеремета в листопаді не буде: суддя захворіла, - соцмережі

Судів у справі Шеремета в листопаді не буде: суддя захворіла, - соцмережі
Фото: СЕНС Україна

Головуюча суддя у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Оксана Голуб захворіла. Тому в листопаді судових засідань у цій справі не буде.

Про це повідомляється на сторінці Free Riff в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявляється, що суддя Голуб захворіла. І засідання у справі в листопаді місяці (призначені на 17 і 24) не відбудуться", - сказано в повідомленні.

Останнє засідання у цій справі відбулося 21 жовтня.

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Далі суд повинен був засідати 1 раз на 2 тижні.

"Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають що було на попередньому, а допит 263 свідків триватиме роками. Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні, досі пір не розглянуто", - сказано на сторінці Free Riff.

Судів у справі Шеремета в листопаді не буде: суддя захворіла, - соцмережі 01

Автор: 

суд (11659) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+11
Это сейчас единственный выход,когда тупик.Вся зеленая верхушка убралась на самоизоляцию,потому что куда не взгляни одни тупики. Надо отсидеться,а вдруг рассосется.
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16.11.2020 21:21
+7
т.е. если она сдохнет, дело закрыто?
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16.11.2020 21:01
+5
"Тянут резину за хвост в долгий ящик" (с)
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16.11.2020 21:15
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т.е. если она сдохнет, дело закрыто?
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16.11.2020 21:01 Відповісти
Пусть сдохнут ушлепки , сфабриковавшие 🎒🤡🤢 аферу
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16.11.2020 21:47 Відповісти
"Тянут резину за хвост в долгий ящик" (с)
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16.11.2020 21:15 Відповісти
Это сейчас единственный выход,когда тупик.Вся зеленая верхушка убралась на самоизоляцию,потому что куда не взгляни одни тупики. Надо отсидеться,а вдруг рассосется.
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16.11.2020 21:21 Відповісти
Не спешат судьи.Не сегодня-завтра ЗЕ скинут,а им отвечать.😂
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16.11.2020 21:41 Відповісти
зеленский - скот и подонок
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16.11.2020 21:51 Відповісти
лучшее, что смогла придумать...
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16.11.2020 23:45 Відповісти
В дальнейшем возможен и "мор" прокуроров. Это дело будут "жевать" как попа ветошь.
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17.11.2020 06:39 Відповісти
 
 