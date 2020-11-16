Судів у справі Шеремета в листопаді не буде: суддя захворіла, - соцмережі

Головуюча суддя у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Оксана Голуб захворіла. Тому в листопаді судових засідань у цій справі не буде.

Про це повідомляється на сторінці Free Riff в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявляється, що суддя Голуб захворіла. І засідання у справі в листопаді місяці (призначені на 17 і 24) не відбудуться", - сказано в повідомленні.

Останнє засідання у цій справі відбулося 21 жовтня.

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Далі суд повинен був засідати 1 раз на 2 тижні.

"Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають що було на попередньому, а допит 263 свідків триватиме роками. Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні, досі пір не розглянуто", - сказано на сторінці Free Riff.