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Судів у справі Шеремета в листопаді не буде: суддя захворіла, - соцмережі
Головуюча суддя у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Оксана Голуб захворіла. Тому в листопаді судових засідань у цій справі не буде.
Про це повідомляється на сторінці Free Riff в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Виявляється, що суддя Голуб захворіла. І засідання у справі в листопаді місяці (призначені на 17 і 24) не відбудуться", - сказано в повідомленні.
Останнє засідання у цій справі відбулося 21 жовтня.
Далі суд повинен був засідати 1 раз на 2 тижні.
"Через це присяжні на наступному засіданні вже не пам'ятають що було на попередньому, а допит 263 свідків триватиме роками. Важливі термінові клопотання, подані захистом Антоненка у вересні, досі пір не розглянуто", - сказано на сторінці Free Riff.
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