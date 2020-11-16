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Новини Окуповані території
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Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо "реконструкції" гарему в Ханському палаці

Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо

Російська влада Криму визначила єдиного підрядника розробки науково-проєктної документації з "реконструкції" гарему в Ханському палаці Бахчисарая. Вартість робіт становитиме понад 10,6 млн рублів.

Про це йдеться в указі маріонетки Кремля Сергія Аксьонова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Визначити федеральну автономну установу "РосКапСтрой" єдиним виконавцем за державним контрактом, предметом якого є розробка науково-проєктної документації для проведення робіт зі збереження об'єктів культурної спадщини федерального значення "Виконання робіт зі збереження об'єкта культурної спадщини "Ханський палац" (XVI-XIX століття) за адресою Республіка Крим, Бахчисарай, вул. Річкова, 133 в частині об'єкта культурної спадщини "Гарем", - сказано в документі.

Уточнюється, що проєктно-кошторисна документація має бути готова до грудня 2021 року.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін, звертаючись до членів Ради Федерації, доручив виділити додаткові кошти на "реставрацію" різних об'єктів культурної спадщини в Росії, до списку увійшли два палаци, що містяться в окупованому Криму - Ханський і Воронцовський.

Читайте також: Україна чекає від ЮНЕСКО напрямків моніторингової місії, яка перевірить стан Ханського палацу в окупованому Криму, - Нищук

Російська влада півострова раніше збиралася відреставрувати п'ять об'єктів Ханського палацу, серед яких Графський корпус і Ханська кухня. Вартість робіт оцінювалася в 265 млн рублів. Сергій Аксьонов розповів, що "реставрацію" Ханського палацу в Бахчисараї завершать у 2021 році.

Нагадуємо, окупаційна російська влада в Криму ініціювала реставрацію Ханського палацу, під час якої сталася необґрунтована заміна черепиці на даху мечеті палацу, а також змінено зовнішні і внутрішні конструкції пам'ятки, що порушує її справжність. За словами експертів, споруджений навколо головного корпусу палацу важкий металевий каркас з навісом може стати причиною просідання ґрунту. Крім того, робітники не встановили захист для надгробків і каліграфічних розписів на стінах храму, а старовинні дерев'яні укріплення залили бетоном.

Бахчисарайський ханський палац - єдина у світі пам'ятка кримськотатарської палацової архітектури. Незадовго до окупації Криму Росією був включений до попереднього списку культурних об'єктів, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти під виглядом так званої реставрації знищують Ханський палац у Бахчисараї, - Нищук

Автор: 

Крим (14133) реконструкція (331) Бахчисарай (52)


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Топ коментарі
+5
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 697
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16.11.2020 21:10
+3
Кацапы фанерных женщин там порасставляют и геройски "возьмут", аки фанерный рейхстг. Ибо нет покоя 3,14здоватым.
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16.11.2020 21:01
+3
И почему из всего, за что берутся рукожопые кацапские "мастера", получается Ж*ПА?
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16.11.2020 21:23
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Кацапы фанерных женщин там порасставляют и геройски "возьмут", аки фанерный рейхстг. Ибо нет покоя 3,14здоватым.
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16.11.2020 21:01 Відповісти
Да хоть миллиард.
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16.11.2020 21:05 Відповісти
ну уж кого кого , а предателей- проституток в свой гарем окупанты найдут с избытком.... наташка поклонская первая претендентка, сам хан ***** из мацквы будет приезжать развлекаться....
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16.11.2020 21:06 Відповісти
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 697
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16.11.2020 21:10 Відповісти
правильно..а чем жеж там ешшо заниматься? хоть под баян...или балалайку?? ))))
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16.11.2020 21:25 Відповісти
Ну вылитый Менделеев---дайте ему в руки таблицу умножения!
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16.11.2020 22:05 Відповісти
знаем мы их реконструкции. Уникальные артефакты стырят, а вместо них новодел ширпотребовский поставят. В 2018 г. "при "реконструкции" аутентичные балки из цельного дерева решили заменить клеенными досками - потому что это дешевле, а уникальную черепицу "татарку", сделанную вручную больше 500 лет назад, хотят заменить фабричной черепицей из Италии"
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 8987
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16.11.2020 21:14 Відповісти
И почему из всего, за что берутся рукожопые кацапские "мастера", получается Ж*ПА?
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16.11.2020 21:23 Відповісти
мац-ква...Бог Меркурий... (оригинал...и две рукожопые реконструкции...)))))
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 516

.
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 2765

...
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16.11.2020 21:29 Відповісти
апасля боярыни ляпили
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16.11.2020 21:40 Відповісти
культяпками в лаптях )))))
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16.11.2020 21:41 Відповісти
Ключница водку делала... (с)
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16.11.2020 22:15 Відповісти
З 1921 по 1991 рік вся Україна була окупована росіянами. У 1991 році Україна стала незалежною. А куди поділися російські окупанти?...
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16.11.2020 21:37 Відповісти
Та шлюх с побережья с учётом не сезона словить всех и в ханский дворец. И на цепку красивую посадить по тогдашним правилам мусульманским---а по теперешним что б не сбёгли профурсетки торохканные! ото и вся реконструкия---та и возможная экономия---или сопрут бабло!
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16.11.2020 22:01 Відповісти
Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо "реконструкції" гарему в Ханському палаці - Цензор.НЕТ 9336
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16.11.2020 23:58 Відповісти
 
 