Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо "реконструкції" гарему в Ханському палаці

Російська влада Криму визначила єдиного підрядника розробки науково-проєктної документації з "реконструкції" гарему в Ханському палаці Бахчисарая. Вартість робіт становитиме понад 10,6 млн рублів.

Про це йдеться в указі маріонетки Кремля Сергія Аксьонова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Визначити федеральну автономну установу "РосКапСтрой" єдиним виконавцем за державним контрактом, предметом якого є розробка науково-проєктної документації для проведення робіт зі збереження об'єктів культурної спадщини федерального значення "Виконання робіт зі збереження об'єкта культурної спадщини "Ханський палац" (XVI-XIX століття) за адресою Республіка Крим, Бахчисарай, вул. Річкова, 133 в частині об'єкта культурної спадщини "Гарем", - сказано в документі.

Уточнюється, що проєктно-кошторисна документація має бути готова до грудня 2021 року.

За даними видання, президент Росії Володимир Путін, звертаючись до членів Ради Федерації, доручив виділити додаткові кошти на "реставрацію" різних об'єктів культурної спадщини в Росії, до списку увійшли два палаци, що містяться в окупованому Криму - Ханський і Воронцовський.

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Російська влада півострова раніше збиралася відреставрувати п'ять об'єктів Ханського палацу, серед яких Графський корпус і Ханська кухня. Вартість робіт оцінювалася в 265 млн рублів. Сергій Аксьонов розповів, що "реставрацію" Ханського палацу в Бахчисараї завершать у 2021 році.

Нагадуємо, окупаційна російська влада в Криму ініціювала реставрацію Ханського палацу, під час якої сталася необґрунтована заміна черепиці на даху мечеті палацу, а також змінено зовнішні і внутрішні конструкції пам'ятки, що порушує її справжність. За словами експертів, споруджений навколо головного корпусу палацу важкий металевий каркас з навісом може стати причиною просідання ґрунту. Крім того, робітники не встановили захист для надгробків і каліграфічних розписів на стінах храму, а старовинні дерев'яні укріплення залили бетоном.

Бахчисарайський ханський палац - єдина у світі пам'ятка кримськотатарської палацової архітектури. Незадовго до окупації Криму Росією був включений до попереднього списку культурних об'єктів, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.

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