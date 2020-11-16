Апеляційний суд постановив провести перерахунок голосів у Фастові Київської області на виборах до облради

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду, який раніше зобов'язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів на виборах до Київської облради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Голос"

"Фастівська міська ТВК має найближчим часом провести перерахунок голосів і встановити справжні результати волевиявлення. Протоколи ТВК від 31 жовтня і 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що, на думку суду, може свідчити про внесення перекручених відомостей до протоколів ТВК", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що через такі маніпуляції Партія "Голос" втратила щонайменше 183 голоси.

Нардеп партії Ярослав Железняк назвав Фастів "проблемною точкою, де є питання до встановлення результатів волевиявлення".

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