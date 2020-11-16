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Новини Місцеві вибори-2020
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21 і 22 листопада в Рівному оголосили робочими днями через протести підприємців і місцеві вибори, - мер Хомко

21 і 22 листопада в Рівному оголосили робочими днями через протести підприємців і місцеві вибори, - мер Хомко

Влада Рівного оголосила найближчі суботу і неділю (21 і 22 листопада) робочими днями, попри "карантин вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 16 листопада повідомив чинний мер Володимир Хомко, а відповідне відео опублікувало місцеве видання "7 днів".

Хомко зазначив, що на прийняття рішення вплинули протести підприємців, які проходили біля будівлі мерії, а також загроза зриву другого туру виборів міського голови через них.

Після цих вихідних буде прийнято рішення про подальші карантинні обмеження.

Читайте також: Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: "Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати". ФОТОрепортаж

У Рівному за крісло мера змагатимуться кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян (19,84%) і Олександр Третяк (16,93%), якого висунула "Європейська солідарність". Чинний мер міста Хомко не балотувався на новий термін.

Читайте також: У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі, - міськрада

Автор: 

місцеві вибори (1366) Рівне (572)


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Ну и хрен с вами
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16.11.2020 22:11 Відповісти
Ну а бабусі які загинуть від вірусу, ну і пофіг на них, головне щоб мєлкіє бариги свої 20 сєсєбриників заробили! Справедливість по Хомко!
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16.11.2020 22:14 Відповісти
Нет карантина выходного дня. Есть карантин с 00.00 субботы по 00.00 понедельника.
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17.11.2020 11:28 Відповісти
 
 