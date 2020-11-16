21 і 22 листопада в Рівному оголосили робочими днями через протести підприємців і місцеві вибори, - мер Хомко

Влада Рівного оголосила найближчі суботу і неділю (21 і 22 листопада) робочими днями, попри "карантин вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 16 листопада повідомив чинний мер Володимир Хомко, а відповідне відео опублікувало місцеве видання "7 днів".

Хомко зазначив, що на прийняття рішення вплинули протести підприємців, які проходили біля будівлі мерії, а також загроза зриву другого туру виборів міського голови через них.

Після цих вихідних буде прийнято рішення про подальші карантинні обмеження.

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У Рівному за крісло мера змагатимуться кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян (19,84%) і Олександр Третяк (16,93%), якого висунула "Європейська солідарність". Чинний мер міста Хомко не балотувався на новий термін.

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