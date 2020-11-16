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Новини Коронавірус і карантин
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Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США

Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США

Вакцина від коронавірусу COVID-19 від американської компанії Moderna на перших етапах буде надходити на американський ринок, а небагатим країнам вона може взагалі виявитися не по кишені.

Про це пише в понеділок британська газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Видання пояснює, що на розробку цієї вакцини адміністрація США виділяла федеральне фінансування. "До кінця року компанія націлена на те, щоб передати на американський ринок 20 млн доз вакцини", - наголошується в матеріалі.

Ще один важливий момент - скільки в підсумку буде коштувати вакцина. "Вона - дуже дорога. Влітку Moderna націлювалась на $ 37 за одну дозу, що дорожче, ніж у Johnson & Johnson ($ 10) і Pfizer ($ 20)", - пише газета. Вона прогнозує, що в разі покупок великих партій Moderna, ймовірно, погодиться знизити ціну. "Однак у будь-якому випадку це - комерційна компанія, і вона чітко пояснила, що націлена на отримання доходу", - зазначає The Guardian.

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"З огляду на ціну і зв'язки з американською адміністрацією, решті світу доведеться почекати. А країни з низьким рівнем доходу населення, ймовірно, повинні будуть зайнятися пошуком альтернативних вакцин", - наголошує видання.

Західні ЗМІ констатують, що у вакцини від Moderna є істотні сильні сторони. Наприклад, вона годиться, зокрема, для людей старше 65 років. Побічні ефекти від препарату - нетривалі і несильні. Зокрема, в деяких випадках у учасників випробування після уколу були зафіксовані болі в руці, а також - втома.

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Вакцину, за словами розробників, можна зберігати місяць при температурі від двох до восьми градусів за Цельсієм. Це вигідно відрізняє її від вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яку необхідно зберігати при температурі від -70 до -80 градусів за Цельсієм. Таку вакцину непросто транспортувати, а у найбільш бідних країн просто немає необхідного обладнання.

Раніше в понеділок стало відомо, що ефективність потенційної вакцини від коронавірусу від компанії Moderna становить понад 94%.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 4322
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16.11.2020 21:57
+21
Русофобы!
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 5665
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16.11.2020 21:54
+10
Пусть за всё платят Китайцы они уже за@бали человечество своими пандемиями !Исковые суды на миллиарды и пусть платят гады.
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16.11.2020 22:07
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Русофобы!
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 5665
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16.11.2020 21:54 Відповісти
та они там потеряются после ка дыркиной набутылки
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16.11.2020 22:03 Відповісти
на параше проще и скрепнее наладить выпуск бутылок в виде ректальных свечек )))
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16.11.2020 22:20 Відповісти
Кацапы - это организмы
с бутылками в отверстиях для клизмы.
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16.11.2020 22:22 Відповісти
Враг не пройдет!
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16.11.2020 22:05 Відповісти
А они освященные?
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16.11.2020 22:13 Відповісти
Тю ******, у нас тесты делают за две штуки, а то вакцина за штуку. Правда она пока сюда доедет, могут нолики дорисовать
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16.11.2020 22:37 Відповісти
Только выглядят они на самом деле немножко не так, а вот так:
.
Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США - Цензор.НЕТ 7543
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16.11.2020 22:25 Відповісти
Є ще така модифікація Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США - Цензор.НЕТ 717
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17.11.2020 07:29 Відповісти
спеціально для москворотих їх роблять із колючого дроту, аби пам'ятали про вялічіє.
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17.11.2020 07:26 Відповісти
Я б заплатил, только у нас все фальшифка.
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16.11.2020 21:57 Відповісти
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 4322
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16.11.2020 21:57 Відповісти
зови на испытание, чувствую в тебя получится.
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16.11.2020 22:38 Відповісти
🤣
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17.11.2020 00:01 Відповісти
Человечество особенно фарм компании достойны вечно гореть в аду.
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16.11.2020 21:58 Відповісти
Когда помреш - увидишь, что твой котел будут топить Луи Пастером
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16.11.2020 22:14 Відповісти
мда, с ЗЕльоными накрутками и откатками эти вакцины у нас будут стоить минимум по 100 баксов

отдаст ли бабушка-пенсионерка 3000 гривень за дозу ?
сомневаюсь
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16.11.2020 21:58 Відповісти
Будет война фарм-мафий с миллиардными откатами и взятками. Самая коррумпированная отрасль где все основано на лжи и мошенничестве.
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16.11.2020 22:01 Відповісти
Может наконец то Путин уколется нормальной вакциной? С бункера вылезет...
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16.11.2020 23:41 Відповісти
Дорого?? У нас на дороги спустили столько что мы могли бы себе купить 20 млн вакцин....
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16.11.2020 22:01 Відповісти
100 баксов это ничто по сравнению с затратами на лечение ковида и его последствий. Будет иметь миллионный спрос в Украине. Везите уже.
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16.11.2020 22:03 Відповісти
Пусть за всё платят Китайцы они уже за@бали человечество своими пандемиями !Исковые суды на миллиарды и пусть платят гады.
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16.11.2020 22:07 Відповісти
Губу закатайте.
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17.11.2020 09:56 Відповісти
Эту не повезут. Ее разработку оплачивало правительство США. Они же и купят. Зато идиот Степанов уже заявил, что ведет переговоры и с Пфайзер, и Модерна. Вот только где оно собиралось хранить вакцину от Pfizer, которой нужна температура не выше -70 градусов?
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16.11.2020 22:31 Відповісти
А на закупке таких холодильников знаете как можно хорошо заработать?
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16.11.2020 23:33 Відповісти
Так на это и похоже. Там можно так прибарахлиться, что и внукам хватит (с), как говорил кто-то из слуг. Самый смешной вариант будет, если холодильники купят, а вакцину нет. Производитель пообещал произвести 500 млн доз. 300 млн предзаказал ЕС(по крайней мере разговоры об этом были пару дней назад), что-то закажет ВБ, что-то США. Вряд ли мы есть в той схеме.
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17.11.2020 01:07 Відповісти
разрабатывали вакцину- получился вирус... теперь будут от него продавать вакцину...
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16.11.2020 22:06 Відповісти
Як завжди. Меду на всіх не вистачить. Декому прийдеться смоктати лапу. )
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16.11.2020 22:25 Відповісти
Ну вот и нашлась замена угасающей нефти. А так ценилось в гиперлупы, подводные города, полёты на Марс... Выкусите!!! Драться будете за дозу. Даже если не хотите. Будущее стучиться в двери.
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16.11.2020 22:26 Відповісти
Верилось
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16.11.2020 22:38 Відповісти
Привет первому Deus Ex
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16.11.2020 23:16 Відповісти
+
+
+
Pfizer & BioNTech і Moderna замовчують той факт, що їхні творіння це не зовсім вакцини, а більш схожі на сезонні щеплення з 0,5 річною періодичністю.
ну і якщо творіння Moderna ще не зовсім досліджене,
а от від творіння Pfizer & BioNTech після 3 щеплення точно будуть білі тапки.
-
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16.11.2020 22:34 Відповісти
Закинься спутником и закажи себе холмик обязательно из камней
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16.11.2020 22:47 Відповісти
Вам відомо, що Зло руйнує з середини, і що люди, які сіють зло, не довго існують?

А щодо вакцин від COVID будь яких спутник чи то Moderna чи то ... майбутніх на ближче десятиліття - Скажу так, ні одна з них не є і не буде дієвою, а навпаки багато люду наблизить до неминучої смерті.
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16.11.2020 23:06 Відповісти
Ужас. Ещё и эти вышки 5G
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16.11.2020 23:23 Відповісти
В Китае уже 7G ...
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16.11.2020 23:38 Відповісти
Вам відомо, що Зло руйнує з середини, і що люди, які сіють зло, не довго існують?

Тоді ти ризикуєш не дожити до півночі
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16.11.2020 23:51 Відповісти
Відійди + Зникни!
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17.11.2020 01:28 Відповісти
Тебе более конкретно - пшелна
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17.11.2020 09:35 Відповісти
 
 