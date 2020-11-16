Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США
Вакцина від коронавірусу COVID-19 від американської компанії Moderna на перших етапах буде надходити на американський ринок, а небагатим країнам вона може взагалі виявитися не по кишені.
Про це пише в понеділок британська газета The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Видання пояснює, що на розробку цієї вакцини адміністрація США виділяла федеральне фінансування. "До кінця року компанія націлена на те, щоб передати на американський ринок 20 млн доз вакцини", - наголошується в матеріалі.
Ще один важливий момент - скільки в підсумку буде коштувати вакцина. "Вона - дуже дорога. Влітку Moderna націлювалась на $ 37 за одну дозу, що дорожче, ніж у Johnson & Johnson ($ 10) і Pfizer ($ 20)", - пише газета. Вона прогнозує, що в разі покупок великих партій Moderna, ймовірно, погодиться знизити ціну. "Однак у будь-якому випадку це - комерційна компанія, і вона чітко пояснила, що націлена на отримання доходу", - зазначає The Guardian.
"З огляду на ціну і зв'язки з американською адміністрацією, решті світу доведеться почекати. А країни з низьким рівнем доходу населення, ймовірно, повинні будуть зайнятися пошуком альтернативних вакцин", - наголошує видання.
Західні ЗМІ констатують, що у вакцини від Moderna є істотні сильні сторони. Наприклад, вона годиться, зокрема, для людей старше 65 років. Побічні ефекти від препарату - нетривалі і несильні. Зокрема, в деяких випадках у учасників випробування після уколу були зафіксовані болі в руці, а також - втома.
Вакцину, за словами розробників, можна зберігати місяць при температурі від двох до восьми градусів за Цельсієм. Це вигідно відрізняє її від вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яку необхідно зберігати при температурі від -70 до -80 градусів за Цельсієм. Таку вакцину непросто транспортувати, а у найбільш бідних країн просто немає необхідного обладнання.
Раніше в понеділок стало відомо, що ефективність потенційної вакцини від коронавірусу від компанії Moderna становить понад 94%.
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с бутылками в отверстиях для клизмы.
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отдаст ли бабушка-пенсионерка 3000 гривень за дозу ?
сомневаюсь
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Pfizer & BioNTech і Moderna замовчують той факт, що їхні творіння це не зовсім вакцини, а більш схожі на сезонні щеплення з 0,5 річною періодичністю.
ну і якщо творіння Moderna ще не зовсім досліджене,
а от від творіння Pfizer & BioNTech після 3 щеплення точно будуть білі тапки.
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А щодо вакцин від COVID будь яких спутник чи то Moderna чи то ... майбутніх на ближче десятиліття - Скажу так, ні одна з них не є і не буде дієвою, а навпаки багато люду наблизить до неминучої смерті.
Тоді ти ризикуєш не дожити до півночі