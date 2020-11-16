УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6128 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
28 994 297

Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?"

Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО:

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко побачив у посланні президента Володимира Зеленського з Феофанії три меседжі для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Зеленський звертається до мешканців ОРДЛО публічно-демонстративно мовою окупанта. Меседж: Не вчили і не вчіть нашої державної мови, ми вас тут і з їхнім русскім язиком радо вітаємо!

2. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття усіх пунктів пропуску на кордоні з вільною Україною. Меседж: Заходьте без обмежень і перепон геть усі, насамперед ті 80%, які ненавидять Україну, моляться на Путіна і мріють об’єднатися з Росією!

3. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття адміністративних центрів на кордоні, де вони можуть швидко і зручно отримати пенсії й соціальні виплати. Меседж: Державний бюджет України, куди ваші працюючі діти всі ці роки податків не платили й не платять, натомість платили й платять на утримання ворожої армії, він усе витримає - ми вам радо сплатимо українську пенсію і українські соціальні виплати, і це наш вам щедрий подарунок на додаток до вашої російської пенсії! А наші пенсіонери, в тч батьки загиблих і поранених вашими дітьми, якось собі переб‘ються у злиднях, нікуди вони не подінуться", - висловив думку Гриценко.

Читайте також: Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою: "Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы"

Він зазначив, що в цей час ще один президент України Кравчук - "на підтанцьовці/беквокалі Медведчука" - обіцяє мешканцям ОРДЛО на кілька десятиліть "вільну економічну зону", "особий статус", амністію і вже через п’ять місяців - вибори.

Гриценко підсумовує: "Питання: За що їм такий пакет ласощів? За те, що зі зброєю в руках пішли проти нас з Вами? За те, що дружно пішли на "референдум" про приєднання до Росії? За те, що швиденько стали в черги за російським паспортом? За службу в ворожій армії та/або підтримку ворожої армії своїми податками? За люту ненависть до України і всього українського?".

Також читайте: Зеленський опублікував друге відео з Феофанії. ВIДЕО

Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України? 01

Читайте також: Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23697) Кравчук Леонід (546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Ту ракову пухлину, ці всі дирляндії, треба загородити колючим дротом, увести обмеження на пересування, наприклад, не частіше раз на три місяци з обмеженням ваги, щоб не таскали харчі українські. Суворо контролювати контрабанду, бо зараз на кпп наживаються: фурами таскають метал звідти, а туди возять продукти та речі. СБУшніки статки наживають за півроку на пропусках там. Все це легко перевірити та контролювати. Ось коли вони поживуть зовсім самі, а рашці той непотріб не треба зовсім, тоді, можливо, вони заволають заберіть нас додому, причому українською.
показати весь коментар
16.11.2020 22:09
+45
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?" - Цензор.НЕТ 6718
показати весь коментар
16.11.2020 22:06
+41
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?" - Цензор.НЕТ 1889
показати весь коментар
16.11.2020 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Це поперше. А подруге нам ці дебілізовані теріторії Лугандонії і так хочуть запхати без всякого військового шляху. Тільки з особливим статусом широкої автономії, на яку ми впливати не зможемо, але навпаки, вони будуть впливати на нас і тормозити наш розвиток.
Якщо і приєднувати цей Лугандон, то років через 50, коли українофоби повиздихають, а молодь захоче жити у вільному світі. Сьогодні більшого ворога для України, ніж лугандонці, не знайдеш. А покищо Паркан. До Неба.
показати весь коментар
17.11.2020 05:27 Відповісти
"що робити зараз?"- Мозги себе купи. А вторым пунктом иди убирай то лайно,которое ты привел к власти. Грозился снести-иди героически сноси. Твои вопли,,в отставку,, до дупы всем
показати весь коментар
17.11.2020 01:01 Відповісти
И гриценко с собой захвати. Твой коллега по слабоумию.
показати весь коментар
17.11.2020 01:03 Відповісти
Продажний, мародерський троль, не плутайся під ногами
показати весь коментар
17.11.2020 05:18 Відповісти
Дык я вроде за зеленского не агитировал и не голосовал. Уже все поняли,кто настоящий мародер. Все,роме тебя ,слабоумный пользованный вечно переобувающийся дебилоид. Как у тебя в голове уживаются призывы голосовать за бубачку и спасти от этой власти страну,при этом обвиняя других в своих грехах? Спится нормально, таким продажным ,,патриотам,, слабоумия?
показати весь коментар
17.11.2020 13:33 Відповісти
Учитывая твое слабоумие и отсутствие яиц,неуважаемый, ничего не может помешать тебе семимильными шагами идти на три буквы
показати весь коментар
17.11.2020 14:17 Відповісти
надо просто перестать голосовать за колаборантов и украинофобов
показати весь коментар
17.11.2020 03:02 Відповісти
заморить их тварей без воды, электроенергии, пенсий и квпп (продуктовых)
показати весь коментар
17.11.2020 00:20 Відповісти
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 5917

Этим "гражданам" клоун обещал горы ништяков за счет налогоплательщиков Украины?
показати весь коментар
16.11.2020 22:41 Відповісти
Степан Вікторович Чубенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1997#_blank 1997 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA#_blank Краматорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank Донецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F#_blank 25 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014#_blank 2014 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank Моспинська міська рада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#_blank Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна ) - український школяр і патріот, воротар футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)#_blank «Авангард» (Краматорськ) , катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#_blank ДНР » за проукраїнську позицію, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB#_blank народний Герой України .

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
показати весь коментар
16.11.2020 22:44 Відповісти
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 6422
показати весь коментар
16.11.2020 22:45 Відповісти
Фашіст ГріцЄнкА ні любєть нашіхь русккєхь гряжьданінавь.
показати весь коментар
16.11.2020 22:45 Відповісти
Та він не лише мишебратьєв не любить, а ще, як видно, й одного теле-клована, і любителя тягати чужі шапки, і *********, і чоколядного патріота... Мабуть, ще багатьох персонажів не любить.
Холєра!
показати весь коментар
17.11.2020 20:02 Відповісти
Похоже Зеленский готовит себе электорат. С подобной же целью популисты - леваки навозят мигрантов в ЕС.
показати весь коментар
16.11.2020 22:47 Відповісти
Дайте вже Бобрику пару танків продати, сидить голодний.
показати весь коментар
16.11.2020 22:52 Відповісти
щоб не посилати"зелень" російською відбірною "матершиной", варто це робити культурною українською,"а ось вам"
показати весь коментар
16.11.2020 22:55 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом, сказанным Гриценко....Заискивать перед предателями и продажными мразями? Грабить патриотов в пользу подонков и иуд? Лугандонская гниль должна уничтожаться уже при приближении к линии разграничения....
показати весь коментар
16.11.2020 23:00 Відповісти
Гриценко, если Юля отморозится от следующих президентских выборов, мой голос, впервые за 22 года, будет за тебя...
показати весь коментар
16.11.2020 23:03 Відповісти
так Онотоль же четко сказал после краха на прошлых президентских выборах, что больше в президенты он не пойдет.
показати весь коментар
17.11.2020 00:19 Відповісти
Надейся что он нас *********.. петечку, тем более после вовочки, УКРАИНА больше не выдержит..
показати весь коментар
17.11.2020 00:28 Відповісти
кто же тогда будет голосовать за ********? )) лично мне уже трудно будет за него голосовать.
показати весь коментар
17.11.2020 00:53 Відповісти
для адекватных людей всего лишь этот один ролик должен вычеркнуть жулю из списка кандидатов, за которых можно бы было проголосвать на выборах. https://www.youtube.com/watch?v=AV2PrxgS6l4&t=8s
показати весь коментар
17.11.2020 00:57 Відповісти
А ты адекватный по видосикам выступаешь?? А головой думать, а не дупой - пробовал??
показати весь коментар
17.11.2020 01:28 Відповісти
то есть тебе покуй, что уля так цинично врала про свою семью во времена Голодомора?
показати весь коментар
17.11.2020 01:46 Відповісти
а коли та зубожіла вОна не брехала?
показати весь коментар
17.11.2020 16:02 Відповісти
так отож. проте багато хто ще ведеться на це.
показати весь коментар
17.11.2020 18:19 Відповісти
та й тут упоротих вистачає
показати весь коментар
17.11.2020 20:11 Відповісти
он спи***дел
показати весь коментар
17.11.2020 03:04 Відповісти
не важно уже. если спи***дел, то за пиз**нов уже уличенных не гоже голосовать.
показати весь коментар
17.11.2020 15:04 Відповісти
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?"
Что случилось с Онотоле??? Что там в лесу сдохло???
показати весь коментар
16.11.2020 23:06 Відповісти
він згадав, що давно нічого не говорив, то виліз і сказав, те, що й всі так бачать.
показати весь коментар
17.11.2020 16:25 Відповісти
А чего здесь спрашивать, ведь понятно же всё. Зеленский и его, блин, зе-команда - это уже российская оккупационная власть в Украине. До кого ещё не дошло?
показати весь коментар
16.11.2020 23:12 Відповісти
Ой, как же прав Гриценко, как прав! Только тем, кто сейчас без меры ужирается возле государственной кормушки, эта правда ни к чему. Да и некогда им. Надо жирок наращивать, да потолще, а то неровен час пнут под зад коленкой и останутся "горемыки" без накоплений!
показати весь коментар
16.11.2020 23:13 Відповісти
Тогда нужно таки решить, а нужно ли нам возвращать те территории?
Вроде нужно. А что делать с теми людьми, которые там живут и ненавидят Украину? Выгнать их? Цивилизованный мир нас не поймёт, мы ж в ЕС идём, а они такое точно осудят.
показати весь коментар
16.11.2020 23:16 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
Как нибудь их и рашинское "осуждамс" переживем!
показати весь коментар
17.11.2020 11:57 Відповісти
Ф чом дела? Это же нашолюдя!

Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 7260
показати весь коментар
16.11.2020 23:21 Відповісти
Согласен с Анатолием Степановичем на все 100%.
показати весь коментар
16.11.2020 23:21 Відповісти
Провел встречу с Зеленским - он не сдаст Украину Путину, - Гриценко

(ЦензорНет 06.04.19 22:30)
показати весь коментар
16.11.2020 23:38 Відповісти
іііхіхііі
показати весь коментар
16.11.2020 23:53 Відповісти
100% правий Гриценко.
показати весь коментар
16.11.2020 23:49 Відповісти
отказ от собственного мнения всегда дурно пахнет...
показати весь коментар
16.11.2020 23:54 Відповісти
Собственное мнение - не неподвижная скала, оно изменяется под влиянием множества факторов. Кто может сказать, что в 50 лет думает и поступает так же, как в 25 ? А после кражи в квартире резко уменьшается гуманное отношение к преступному миру. После изнасилования, говорят девушки, очень долго нет веры мужс. полу. После Зели, надеюсь, люди научатся отличать серьёзных профессионалов от ряженых.
показати весь коментар
21.11.2020 02:31 Відповісти
так наши власти хотят гражданской войны , мы не выдержим такого унижения перед коллаборантами они же безнаказаны и еще будут поощрены , сядут нам на голову и будут смеяться. Это соблазн для других "республик".
показати весь коментар
17.11.2020 00:16 Відповісти
Для каких таких "других республик"? А ну быстро колитесь.
показати весь коментар
17.11.2020 01:10 Відповісти
Хабароська республіка, Якутська республіка, Чукотська республіка, Уральська республіка...
показати весь коментар
17.11.2020 05:31 Відповісти
ні Капітельманша може тільки Одеську, Харківську і так далі
показати весь коментар
17.11.2020 21:04 Відповісти
Наприклад, "Харківська", "Одеська", "Миколаївська", "Херсонська"...
показати весь коментар
17.11.2020 06:26 Відповісти
Онотоле, тебе сколько лет? Двенадцать? Все с твоим Вавой было ясно с самого начала. Ты этого не видел?
показати весь коментар
17.11.2020 01:41 Відповісти
Вот жеж ерунду Гриц написал, аж неудобно за него.
показати весь коментар
17.11.2020 02:47 Відповісти
Зеленский и Кравчук лишь выполняют указания Ермака-Козыря.
показати весь коментар
17.11.2020 03:14 Відповісти
не любитель самого Грицацуева но тут он просто полностью прав, надо это признать...
показати весь коментар
17.11.2020 03:32 Відповісти
Прямо в точку попал. Это зло надо не подкармливать, а искоренять разными способами. Сейчас: это полный запрет на все виды контактов, жесткие меры и карантины к сепаратистам из-за поребрика. Это будет мобилизировать всю здоровую часть Украины и уберегать ее от дальнейшего сползания в хаос, при нынешних пропутинских зелепуках при власти.
показати весь коментар
17.11.2020 03:59 Відповісти
Відмовляти лугандонам у підтримці буде помилкою. Але і засипати їх багатотисячними шахтарськими пенсіями і регресними теж буде не правильно. Замість пенсій - продуктовий набір на місяць. Один мішок. Суворо по регістрації. На переході лугандона потрапляє на розголужений кластер, де зможе вивести бліх, поритись у секонді, підкрутити пару гвинтів в голові, громко проволати Слава Україні! Героям Слава!, - і шурувати до себе в Лугандон. Або за його бажання йти у фільтраційний табір, де з лугандоною вже будуть працювати більш уважніше, щоб адаптувати лугандону до життя в Україні. Або відмовити йому безвіз в Україну. Власне лугандони всі різні і не можна їх під один гребінь.
показати весь коментар
17.11.2020 05:51 Відповісти
Ви їх хоч медом намастіть, а вони вже чужі і ворожі.
показати весь коментар
17.11.2020 06:33 Відповісти
Так там жеш їхні люди,малоросси,а вони ******* солоденьке 😁
показати весь коментар
17.11.2020 06:37 Відповісти
К сожалению народ донбаса стал НАСЕЛЕНИЕМ без интенсификации себя как УКРАИНЦЫ !!!

После шести лет русификации вернуть их можно как территорию, а не украинское гражданское общество. Такова правда жизни и я хотел бы ошибиться!!! НО...
показати весь коментар
17.11.2020 07:20 Відповісти
Очень похоже на то время, когда шахтеры стучали касками при Кучме и в итоге владельцы шахт получили дотирование зарплат и регрессов шахтерам из бюджета. За всем этим просматриваются не только пацакские рога, но и наглая рыжая морда, которая гудела в Донецке, а не выступила против оккупации.
показати весь коментар
17.11.2020 07:51 Відповісти
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 976
показати весь коментар
17.11.2020 08:43 Відповісти
Точка зрения Анатолій Гриценко зависит от его точки нахождения. Позиция "Не знаю как, но не так" -навеки закреплена за оппозиционерами - критиканами. Так уже было при т. Сталине - те, кто по его же, Сталина, вине оказался на оккупированной территории во время Второй мировой войны или попал в плен были отнесены в предатели... Смешивание виновных и жертв не соответствует ни международному праву ни ... здравому смыслу... Поступать так, как советовал бы Анатолій Гриценко еще больше разжигает вражду к Украине той части населения, которая оказалась на оккупированной территории... Нельзя ли уже сменить ... пластинку ?
показати весь коментар
17.11.2020 08:49 Відповісти
ТАКИЕ, КАК ГРИЦЕНКО, СНАЧАЛА ВЫРАЩИВАЮТ ТАКИХ *ГОЛЕМОВ*, А ПОТОМ ВОЛАЮТЬ, НАДО СПАСАТЬ ДЕРЖАВУ!!!!
показати весь коментар
17.11.2020 08:57 Відповісти
Всегда удивлялся, откуда у нашего народа такое самоуничтожительное желание сделать все с точность наоборот, а не так как следовало бы, не так как поступали бы развитые государства, которые в первую очередь думают О СВОИХ интересах и не вредят сами себе.
Может менталитет такой... Очень печально.
показати весь коментар
17.11.2020 09:11 Відповісти
Гриценко, тупыми радикальными высказываниями по отношению к жителям ОРДЛО, раскалывает Украину и способствует опасности территориальной целостности страны. Эти высказывания настроены на самопиар среди жителей отдельных регионов.

Гриценко, который очень давно в политике, который выслуживался перед юлькой за депутатский мандат, даже тогда когда она подписала катастрофический для Украины контракт по газу 2009, должен исчезнуть из политики.
показати весь коментар
17.11.2020 09:13 Відповісти
Наталья, а жители луганды разве украинцы? территория да украинская , ее иинадо возвращать, а жители ************* промацковские и они нам не упали......я когда в АТО был то с жителями и на нашей территории наговорился и с теми кто за пенсиями ,всякими соцвыплатами закордонными паспортами и другими ништяками из луганды приходили, высновок один - они не украинцы и нет в них никакой гордости за Украину. они бы и к зимбабве присоеденились лишь бы побагатому..... так что дело совсем не в личности Гриценко а в его словах о ништяках луганде и её жителям которые уже 6 лет как сами раскололи нашу страну. я так очень против чтобы за счет меня и пенсий моих отца и матери кормили уродов и предателей!!!! так что как не крути прав Гриц кругом!
показати весь коментар
17.11.2020 12:21 Відповісти
Они граждане Украины. Поэтому из слов глупого Гриценко, подыгрывающего Московии следует, что на Донбассе гражданская война. А вы ему и Московии подыгрываете.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская.
показати весь коментар
18.11.2020 10:27 Відповісти
я так понял Наталья что вы сами из того чудесного края кормильцев? ну могу только посочувствовать. может некоторые под дулами автоматов гиркина и бабая и голосовали но их было немного. основная масса предателей хотела побагатому.... жадные алчные люди готовые за 200-300 гр. делать все что скажут. помню приезды этих "шахтарей-кормильцев всея Украины" в Киев на поддержку вашего землячка зэка....это еще задолго до войны.... чего приезжали? силу показать? так не было её... поорать побухать рассказать как они страну кормят? ну вот это было. помню с какой ненавистью и злобой плевались в солдат и лезли в драку твои землячки когда пленных солдат всу по донецку водили... фашисты блин. у меня сейчас на предприятии такой коллега переселенец есть, когда трезвый -нормальный мужик, как выпьет тут его и прорывает, начинается - рассказы как на домбасе "пацаны за правду стоят" какие западенцы гады, как нам надо с рашкой дружить и т.д. короче что у трезвого на уме у пьяного на языке. уже и рыло ему чистили и викомпании не берут а всеравно периодически выступает, директор сказал еще раз и на йух, вот ждем.... Наталья а как же там наши украинцы с рашкиными паспортами их тоже заставляют получать или как???? и какую вы "нашу концепцию" выдумали наша это чья? ваша лугандоновская? у меня родственник сгорел в Ил76 2 товарища калеки(один без ноги), 2 погибших.... как я по вашему должен относится к лугандону и его жителям?
показати весь коментар
18.11.2020 11:00 Відповісти
Странно что вы решили, что я из того края, тогда как нет никаких оснований таких решений.
А не из ольгинских ли вы троллей, потому что из ваших утверждений явно следует, что война гражданская? Что война между Украиной и жителями ОРДЛО, которые ненавидят Украину. То есть вы подыгрываете Хутинской пропаганде.
показати весь коментар
18.11.2020 11:59 Відповісти
да уж больно рьяно вы защищаете тамошних жителей!меня вот ничего (кроме года в АТО) с бамбасом не связует поэтому я и не парюсь хотя то что есть мне хватило с головой чтобы ненавидеть прорашистских лугандочан. я про гражданскую войну никогда ничего не говорил.... этоивойна несомненно с рашистами, которые развязали войну учавствуют в ней и руководят этим сбродом пошедшим с оружием в руках против своей родины и ее населения!!! уж больно много их колобрантов готовых за путлера в драку кидаться.... вот вам и ольгинские тролли. а вы я так понял на все согласны и на особый статус лугандона и на амнистию колоборантов и на всеобщее прощение лугандоновских предателей? тогда вы из каких троллей? из медведчуковских?
показати весь коментар
18.11.2020 17:53 Відповісти
и второе Наталья - была бы моя воля я бы отрезал на фиг этот бамбас с его жителями и построил стену и ров сберокодилами. пусть бы жили сами пока не одумаются....знаете прчему? а потому как мы 6 год без них нормально живем и ничего без этого чудного края кормильцев плохого вмУкраине не происходит, как жили так и живём. а полностью заморозивши все связи мы не только своих парней сбережем а еще и деньги съэкономим. ну это конечно просто мысли вслух.
показати весь коментар
18.11.2020 18:02 Відповісти
Одна из самых важных ценностей для каждой страны это ее территориальная целостность. Кто говорит, что отрезание части территории это благо для страны, тот сознательный или несознательный предатель.
показати весь коментар
20.11.2020 05:46 Відповісти
Да Наталья, я согласен что территориальная целостность штука очень важная..... ну так давайте будем ё возвращать эту целостность. Может вы больше чего то знаете чем я, тогда расскажите мне как эту целостность в настоящее время возвращает наш президент? Какие кардинальные шаги о для этого второй год предпринимает? почему так называемое перемирие и режим тишины приноси каждый день то убитого то раненого то контуженого то искалеченного молодого украинца? когда я был в АТО - все было предельно ясно - командир сказал -наступаем, командир сказал - сидим в обороне ну и т.д. что происходит сейчас мне вообще гепонятно? не воюем но людей теряем, у самих ж.па но подкармлюем предателей... воевать гарант боится (хотя это самы действенный способ восстановления территориальной целостности, если у вас есть примеры миного восстановления из истории то приведите мне а то я таких не знаю). надеется решить вопрос секретными еврейскими договорняками? так с путлером это не проходит. план "Б" (полная заморозка всех отношений с лугандой) который он сам аноснсировал в начале этого года, он тоже вводить остерегаеться.... так что делать? знаете в управленческих вузах нашей страны учат, что самое страшное дело в управленческой деятельности руководителя это отсутствие решения. вот у нас сейчас именно таая ситация.... так что вы обижаетесь? всетаки думаю что вас с лугандой что то связует а вы кокетничаете....
показати весь коментар
20.11.2020 11:12 Відповісти
Народы в борьбе за свою землю миллионами гибли. А вы ищите причины чтобы сбросить территории. Кроме того сбросить тех не удастся. Они потребуют весь Донбасс, в том числе и то что сейчас подконтрольно Украине. Кроме того они так и останутся замороженным хутинским плацдармом агрессии против Украины. Будут учить свое население, что скоро надо будет воевать за новороссию.
А то что говорите, что не воюем, а теряем, то и те теряют. Пусть лучше ОНИ требуют самозванных властей о прекращении противостояния.
А воевать сейчас нельзя. Московия не даст нам победить.
Надо чтобы там население захотело вернуться под контроль Украины и подняли там майдан. А для этого в Украине необходима власть умных патриотов, а не отпетых воров олигархов. Еще в добавок закон о дерибане земли, из-за которого то население точно не захочет возврата под контроль Украины. То что мы потеряли контроль над Крымом и частью донбасса, виноваты не только московские воши, но и наши гниды. Притом, что несложно понимать, что они далеко не совсем наши.
А то что вы считаете что меня что-то связывает с лугандой, то это какие-то фантазиями ни на чем не обоснованы. И чего это мне обижаться? Мало чего кто себе вообразит ни с того ни с сего. И на обиженных воду возят. Обижаются слабые, закомплексованные люди.
показати весь коментар
20.11.2020 19:47 Відповісти
они (лугандоновцы)!могут требовать все что угодно, хоть звезды с неба и планету Юпитер в придачу, разве это значит что мы должны выполнять все их хотелки? народы гибли миллионами за свои территории? вы сами хотите погибнуть за лугандон и за его народ? а ваши сыновья, братья, оте дед и т.д.? вот и я совсем не хочу, мне хватило АТО и общения с "нашимилюдьми" как вы их называете. еще раз повторю - они не украинцы, рашистской пропагандой они отравлены с 90-х гг. (а может еще и раньше). я не хочу напрягаться и преубеждать их о том что в моей Украине лучше.... я думаю что многие из них сейчас уже поняли куда вляпались, но их т.н. упрямая дебильная гордость и неспособность признаватьсятсебе в том что обкакались с рашкой заставляет их кричать о том как им хорошо и комфортно в любимой луганде. во-вторых конечно страшно боятся, что укры будут мстить и придется тикать в хабаровский край или амурскую область. поэтому я за заморозку отношений и демлитаризованую полосу без всяких переходов и всяких кпвв до тех пор пока они сами внутри не начнут действовать. расширить полосу отчуждения чтобы не могли доставать из стрелкового, заминировать, поставить противотанковые заграждения, построить доты и вышки , на каждый чих артиллерии отвечать в двойне или втройне. примеры есть - зона между Кореями или бывшая берлинская стена между фрг и гдр... не мы первые и не мы последние. в чем я не прав?
показати весь коментар
20.11.2020 20:25 Відповісти
Работа такая . раньше волал против Порошенка, сейчас - на Зеленского, потом на кого-то другого, не на себя же волать.
показати весь коментар
17.11.2020 09:18 Відповісти
а чо ты так возбудился? он уже много лет никто и ничего не решает.... я даже удивился когда увидел что его опубликовал бутусов. но Гриц прав - хватит нам кормить предателей ништяками за счет зарплат наших роботяг и пенсий наших пенсионеров-стариков! разве я не прав?
показати весь коментар
17.11.2020 21:36 Відповісти
Да тут и взбелениться можно. Как только политик окажеться за бортом, так и начинает критиковать власть и причем по делу. А стоит оказаться возле руля, так куда и девается весь апломб. Такие "борцуны" уже ( далее матёрные слова в три этажа).
показати весь коментар
17.11.2020 21:52 Відповісти
А как же говорил с зеленским,Украину не сдаст? Хуже не будет ,это не ты говорил? К чему сейчас ,твои восклицания и к кому обращения?
показати весь коментар
17.11.2020 10:00 Відповісти
Предлагаю формулу хермайера!Взять и депортировать туда жопаблоки,за жиддя,медвечука,бойка...,и конечно ахметова вернуть в ботанический сад.Забрать-у нас награбленное,пусть построят там Арабские Эмираты на минах,и ненавидят нас!Эсли хотят пусть забирают с собой жабыня.А вообще вопрос к националистам,патриотам-что делает тут рашапараша с уркаганами?По честному мы будем ждать 300лет.
показати весь коментар
17.11.2020 11:28 Відповісти
згоден.
показати весь коментар
17.11.2020 11:47 Відповісти
За що такий пакет?Це схоже на пакет країни яка програла війну,ще лишилося додати один пункт який хоче росія і все Зе може цілуватися з ****** "по-брежневски"..
показати весь коментар
17.11.2020 13:19 Відповісти
Піди дупу поцілуй пасинку разумкову,балабол.
показати весь коментар
17.11.2020 14:25 Відповісти
Пане Анатолію, ви цю мерзоту, у другому турі підтримали. Тому вам краще помовчати.
показати весь коментар
17.11.2020 16:14 Відповісти
Анатолию - респект! Политик он сильный, европейского уровня.
показати весь коментар
17.11.2020 16:32 Відповісти
гриценко одна з найвонючіших гнид української політики.
Воно два роки тому поливало помиями людей які ще тоді казали що так і буде.
А тепер коли так і вийшло корчить з себе незайману целку.
показати весь коментар
17.11.2020 16:40 Відповісти
ну если бы ты его выбрал презом а не зеленого, оно может быть "так бы и не вышло", а теперь чего киздеть за зря "по вонючих гнид"! ты ведь зельца в гаранты выбрал ну вот и не кашляй. не там ты этих гнид ищешь андрюша. и последнее - 2 роки тому Гриц уже лет 6 как был никем и ничего не решал , так что твой выхлоп холостой!
показати весь коментар
17.11.2020 21:31 Відповісти
Наконец-то Гриценко выразился как настоящий полковник.
показати весь коментар
17.11.2020 18:58 Відповісти
Они граждане Украины. Поэтому из слов глупого Гриценко, подыгрывающего Московии следует, что на Донбассе гражданская война.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская. Что здесь непонятно.
показати весь коментар
18.11.2020 10:32 Відповісти
Хотя сейчас сложности. За несколько лет жители ОРДЛО подверглись сильной идеологической обработке. То есть они просто жертвы.
показати весь коментар
18.11.2020 10:38 Відповісти
И еще относительно Гриценко. Он явно не годится быть политиком и даже не заслуживает быть полковником.
показати весь коментар
18.11.2020 11:44 Відповісти
успокойтесь пани, он полковник в отставке, а полковника еще в советской армии получил. так что кто чего заслуживает не вам решать. наверное вы годитесь политиком быть? ну тогда чего сидим за клавой? вперед? зажопа ждет таких членов.... будете с сивухой о ангельских лугандоновцах нам рассказывать......
показати весь коментар
18.11.2020 18:07 Відповісти
Ваша манипулятивная "логика" такова, что кому не нравится ваш глупый Гриценко, тот за Сивух, лугандоновцев, опзж.
показати весь коментар
20.11.2020 05:12 Відповісти
логика моя такова девушка - те кто декларирует особый статус бамбаса, амнистию его жителей, восстановление гражданских прав и свобод колабрантам - тот за дружбу с рузьким миром, топит за сивух, лугандоновцев , за опзж , рыгов и януковича.... а глупый Гриценко (как вы его нарекаете, вы то надеюсь не глупая?) тут совсем не причем, он высказал свое мнение , а вы все (подозреваю , что выходцы из бамбаса , имеющие там родителей, родственников и знакомых колобрантов) сильно возбудились и возмущаетесь во всё горло. Вы то сами как предлагаете восстанавливать территориальную целостность? или у вас тоже решения нет, а так просто про Грица повозмущаться?
показати весь коментар
20.11.2020 11:41 Відповісти
Не все так просто как вы думаете. Кое что я написала в ответе https://censor.net/ru/comments/locate/3231433/019214a0-c75e-717e-8041-419340e8b7e9 на другой ваш комментарий
показати весь коментар
20.11.2020 19:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 