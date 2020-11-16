Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?"

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко побачив у посланні президента Володимира Зеленського з Феофанії три меседжі для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Зеленський звертається до мешканців ОРДЛО публічно-демонстративно мовою окупанта. Меседж: Не вчили і не вчіть нашої державної мови, ми вас тут і з їхнім русскім язиком радо вітаємо!

2. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття усіх пунктів пропуску на кордоні з вільною Україною. Меседж: Заходьте без обмежень і перепон геть усі, насамперед ті 80%, які ненавидять Україну, моляться на Путіна і мріють об’єднатися з Росією!

3. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття адміністративних центрів на кордоні, де вони можуть швидко і зручно отримати пенсії й соціальні виплати. Меседж: Державний бюджет України, куди ваші працюючі діти всі ці роки податків не платили й не платять, натомість платили й платять на утримання ворожої армії, він усе витримає - ми вам радо сплатимо українську пенсію і українські соціальні виплати, і це наш вам щедрий подарунок на додаток до вашої російської пенсії! А наші пенсіонери, в тч батьки загиблих і поранених вашими дітьми, якось собі переб‘ються у злиднях, нікуди вони не подінуться", - висловив думку Гриценко.

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Він зазначив, що в цей час ще один президент України Кравчук - "на підтанцьовці/беквокалі Медведчука" - обіцяє мешканцям ОРДЛО на кілька десятиліть "вільну економічну зону", "особий статус", амністію і вже через п’ять місяців - вибори.

Гриценко підсумовує: "Питання: За що їм такий пакет ласощів? За те, що зі зброєю в руках пішли проти нас з Вами? За те, що дружно пішли на "референдум" про приєднання до Росії? За те, що швиденько стали в черги за російським паспортом? За службу в ворожій армії та/або підтримку ворожої армії своїми податками? За люту ненависть до України і всього українського?".

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