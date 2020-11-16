Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?"
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко побачив у посланні президента Володимира Зеленського з Феофанії три меседжі для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"1. Зеленський звертається до мешканців ОРДЛО публічно-демонстративно мовою окупанта. Меседж: Не вчили і не вчіть нашої державної мови, ми вас тут і з їхнім русскім язиком радо вітаємо!
2. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття усіх пунктів пропуску на кордоні з вільною Україною. Меседж: Заходьте без обмежень і перепон геть усі, насамперед ті 80%, які ненавидять Україну, моляться на Путіна і мріють об’єднатися з Росією!
3. Зеленський оголошує мешканцям ОРДЛО про відкриття адміністративних центрів на кордоні, де вони можуть швидко і зручно отримати пенсії й соціальні виплати. Меседж: Державний бюджет України, куди ваші працюючі діти всі ці роки податків не платили й не платять, натомість платили й платять на утримання ворожої армії, він усе витримає - ми вам радо сплатимо українську пенсію і українські соціальні виплати, і це наш вам щедрий подарунок на додаток до вашої російської пенсії! А наші пенсіонери, в тч батьки загиблих і поранених вашими дітьми, якось собі переб‘ються у злиднях, нікуди вони не подінуться", - висловив думку Гриценко.
Він зазначив, що в цей час ще один президент України Кравчук - "на підтанцьовці/беквокалі Медведчука" - обіцяє мешканцям ОРДЛО на кілька десятиліть "вільну економічну зону", "особий статус", амністію і вже через п’ять місяців - вибори.
Гриценко підсумовує: "Питання: За що їм такий пакет ласощів? За те, що зі зброєю в руках пішли проти нас з Вами? За те, що дружно пішли на "референдум" про приєднання до Росії? За те, що швиденько стали в черги за російським паспортом? За службу в ворожій армії та/або підтримку ворожої армії своїми податками? За люту ненависть до України і всього українського?".
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Якщо і приєднувати цей Лугандон, то років через 50, коли українофоби повиздихають, а молодь захоче жити у вільному світі. Сьогодні більшого ворога для України, ніж лугандонці, не знайдеш. А покищо Паркан. До Неба.
Этим "гражданам" клоун обещал горы ништяков за счет налогоплательщиков Украины?
У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
Холєра!
Что случилось с Онотоле??? Что там в лесу сдохло???
Вроде нужно. А что делать с теми людьми, которые там живут и ненавидят Украину? Выгнать их? Цивилизованный мир нас не поймёт, мы ж в ЕС идём, а они такое точно осудят.
Как нибудь их и рашинское "осуждамс" переживем!
(ЦензорНет 06.04.19 22:30)
После шести лет русификации вернуть их можно как территорию, а не украинское гражданское общество. Такова правда жизни и я хотел бы ошибиться!!! НО...
Может менталитет такой... Очень печально.
Гриценко, который очень давно в политике, который выслуживался перед юлькой за депутатский мандат, даже тогда когда она подписала катастрофический для Украины контракт по газу 2009, должен исчезнуть из политики.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская.
А не из ольгинских ли вы троллей, потому что из ваших утверждений явно следует, что война гражданская? Что война между Украиной и жителями ОРДЛО, которые ненавидят Украину. То есть вы подыгрываете Хутинской пропаганде.
А то что говорите, что не воюем, а теряем, то и те теряют. Пусть лучше ОНИ требуют самозванных властей о прекращении противостояния.
А воевать сейчас нельзя. Московия не даст нам победить.
Надо чтобы там население захотело вернуться под контроль Украины и подняли там майдан. А для этого в Украине необходима власть умных патриотов, а не отпетых воров олигархов. Еще в добавок закон о дерибане земли, из-за которого то население точно не захочет возврата под контроль Украины. То что мы потеряли контроль над Крымом и частью донбасса, виноваты не только московские воши, но и наши гниды. Притом, что несложно понимать, что они далеко не совсем наши.
А то что вы считаете что меня что-то связывает с лугандой, то это какие-то фантазиями ни на чем не обоснованы. И чего это мне обижаться? Мало чего кто себе вообразит ни с того ни с сего. И на обиженных воду возят. Обижаются слабые, закомплексованные люди.
Воно два роки тому поливало помиями людей які ще тоді казали що так і буде.
А тепер коли так і вийшло корчить з себе незайману целку.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская. Что здесь непонятно.