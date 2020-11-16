Ми розраховуємо на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, - Степанов про карантин вихідного дня
Мета "карантину вихідного дня" - зупинити швидкий темп поширення коронавірусу в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він підкреслив, що це єдиний захід, здатний стримати зростання захворюваності на COVID-19, який є альтернативою повного локдауну.
"У нас одна мета - зупинити ураганні темпи зростання хвороби, тобто зупинитися на тих цифрах, на яких ми зараз перебуваємо, це 11-11,5 тис. хворих за добу. Це перше. По-друге, ми розраховуємо, виходячи з розрахунків наших епідеміологів і міжнародного досвіду, на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, оскільки 14 днів - середній інкубаційний період", - зазначив Степанов.
За словами міністра, найкращим протиепідемічним заходом міг би стати суворий карантин мінімум на три тижні, але в нинішніх економічних умовах Кабмін не може на це піти.
"Ми знаходимо варіант, як саме нам розірвати ланцюг передачі хвороби ... За цим рішенням стоять виключно поради епідеміологів, людей, які розуміють, як перемагати відповідні хвороби", - додав Степанов.
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а степашка-это просто погоняло
ну реально сил нет терпеть этого ушлепка...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
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Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
Они голодают.. Им нечего есть? Не смешите меня..
Я уже писала как знакомая лечила ковид в больнице. И у нее была депрессия.. Я спросила что много умирают.. Она сказала страшно когда люди сходят с ума.. Гипоксия.. На твоих глазах.. И плачет каждый день.. У нее умерла тетя