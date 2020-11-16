УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 517 27

Ми розраховуємо на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, - Степанов про карантин вихідного дня

Ми розраховуємо на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, - Степанов про карантин вихідного дня

Мета "карантину вихідного дня" - зупинити швидкий темп поширення коронавірусу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він підкреслив, що це єдиний захід, здатний стримати зростання захворюваності на COVID-19, який є альтернативою повного локдауну.

"У нас одна мета - зупинити ураганні темпи зростання хвороби, тобто зупинитися на тих цифрах, на яких ми зараз перебуваємо, це 11-11,5 тис. хворих за добу. Це перше. По-друге, ми розраховуємо, виходячи з розрахунків наших епідеміологів і міжнародного досвіду, на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, оскільки 14 днів - середній інкубаційний період", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО

За словами міністра, найкращим протиепідемічним заходом міг би стати суворий карантин мінімум на три тижні, але в нинішніх економічних умовах Кабмін не може на це піти.

"Ми знаходимо варіант, як саме нам розірвати ланцюг передачі хвороби ... За цим рішенням стоять виключно поради епідеміологів, людей, які розуміють, як перемагати відповідні хвороби", - додав Степанов.

Читайте також: Карантин вихідного дня в Ізраїлі знизив захворюваність на COVID-19 на 20%, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Запомните этот твит. (с)
показати весь коментар
16.11.2020 22:20
+8
Степанов спрыгнул на больничный, как запахло жаренным с его увольнением...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
показати весь коментар
16.11.2020 22:31
+6
Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

----------------------------------------------------------------------
Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
показати весь коментар
16.11.2020 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запомните этот твит. (с)
показати весь коментар
16.11.2020 22:20 Відповісти
Школи зачиняйте, діти заражаються в тісних класах та несуть ковід додому. Через два тижні буде майже 20 тисяч
показати весь коментар
16.11.2020 22:26 Відповісти
Задолбали вы своими школами, у нас детсады с мая работают, или там дети не такие?
показати весь коментар
16.11.2020 22:37 Відповісти
там вообще все без симптомные...
показати весь коментар
16.11.2020 23:10 Відповісти
расчет на то, что зебилы по старому обычаю всё забудут через недельку
показати весь коментар
16.11.2020 22:53 Відповісти
Оно что, в церковь сходило? Попросило у боженьки что-то. На большее не способно
показати весь коментар
16.11.2020 22:20 Відповісти
У экспресс-теста и есть достоверность 50%. При этом вероятность получения ложноположительного результата минимальна. И для постановки диагноза экспресс-тесты никто не использует. Зачем писал столько текста?
показати весь коментар
16.11.2020 22:35 Відповісти
Нет не идут. Положительный экспресс-тест является основанием для теста ПЦР или ИФА. Но никто не использует их для постановки диагноза.
показати весь коментар
17.11.2020 00:56 Відповісти
Не ссы, Стёпа. Ты ж главный счетовод. Нужно было бабло освоить - много насчитал, нужно будет реагировать на повальное неповиновение граждан - ну убыль пойдёт злой вирусяка.
показати весь коментар
16.11.2020 22:23 Відповісти
он максим...ну который х... с ним .
а степашка-это просто погоняло
показати весь коментар
16.11.2020 22:26 Відповісти
Степашку вже пішли, а він намагається ще керувати.
показати весь коментар
16.11.2020 22:24 Відповісти
Степанов цап- відбувайло.
показати весь коментар
17.11.2020 00:28 Відповісти
расчёт не верный )) за бугор пусть заглянет. похожий трюк не прошёл. даже при куда более дисциплинированных бюргерах был только рост. почему и пошли ужесточения.
показати весь коментар
16.11.2020 22:24 Відповісти
так его уволили или нет?
ну реально сил нет терпеть этого ушлепка...
показати весь коментар
16.11.2020 22:26 Відповісти
Степанов спрыгнул на больничный, как запахло жаренным с его увольнением...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
показати весь коментар
16.11.2020 22:31 Відповісти
Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

----------------------------------------------------------------------
Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
показати весь коментар
16.11.2020 22:27 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
показати весь коментар
16.11.2020 22:28 Відповісти
А вот интересно, как можно оставить одного дома ребёнка лет пяти, шести, семи или даже восьми?
показати весь коментар
16.11.2020 22:35 Відповісти
Сколько нужно сколько и нарисуют. Во Франции кричали о 80 тысячах, а потом 30-40. Статистика як дишло.
показати весь коментар
16.11.2020 22:35 Відповісти
За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", - добавил Степанов. - 8 мь месяцев жизни с вирусом указывают на то. что советы дает стадо баранов,которые не имеют малейшего понятия как победить болезнь ,,,и возможно ли победить ту болезнь,которая расчитана на болезнь мозгов?
показати весь коментар
16.11.2020 23:01 Відповісти
А на что рассчитывает ковид?? И на что он вас л0хов разведёт?? И нас, с вами - терпилами..
показати весь коментар
16.11.2020 23:10 Відповісти
а какое снижение доходов у людей ожидается он не посчитал случайно?..
показати весь коментар
16.11.2020 23:12 Відповісти
Знаете мертвым доходы не нужны.. Увы
Они голодают.. Им нечего есть? Не смешите меня..
Я уже писала как знакомая лечила ковид в больнице. И у нее была депрессия.. Я спросила что много умирают.. Она сказала страшно когда люди сходят с ума.. Гипоксия.. На твоих глазах.. И плачет каждый день.. У нее умерла тетя
показати весь коментар
16.11.2020 23:33 Відповісти
 
 