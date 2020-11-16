Ми розраховуємо на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, - Степанов про карантин вихідного дня

Мета "карантину вихідного дня" - зупинити швидкий темп поширення коронавірусу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він підкреслив, що це єдиний захід, здатний стримати зростання захворюваності на COVID-19, який є альтернативою повного локдауну.

"У нас одна мета - зупинити ураганні темпи зростання хвороби, тобто зупинитися на тих цифрах, на яких ми зараз перебуваємо, це 11-11,5 тис. хворих за добу. Це перше. По-друге, ми розраховуємо, виходячи з розрахунків наших епідеміологів і міжнародного досвіду, на зниження добового рівня захворюваності від 15% до 20% через 14 днів, оскільки 14 днів - середній інкубаційний період", - зазначив Степанов.

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За словами міністра, найкращим протиепідемічним заходом міг би стати суворий карантин мінімум на три тижні, але в нинішніх економічних умовах Кабмін не може на це піти.

"Ми знаходимо варіант, як саме нам розірвати ланцюг передачі хвороби ... За цим рішенням стоять виключно поради епідеміологів, людей, які розуміють, як перемагати відповідні хвороби", - додав Степанов.

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