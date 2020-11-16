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Новини Євромайдан
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Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності

Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності

"Рух опору капітуляції" анонсував на 21 листопада акцію протесту біля палати президента Володимира Зеленського в лікарні в Феофанії. Учасників просять брати з собою шини і шматки асфальту.

Анонс акції розміщено на сторінці руху в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі. Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, в ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там", - сказано в анонсі акції.

Організатори просять учасників приїжджати на автомобілях і "брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ".

Активісти планують оголосити широкий перелік вимог до влади. Серед них - ліквідація Окружного адмінсуду Києва, звільнення фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, реформування Служби безпеки та інші.

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Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності 01
Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності 02
Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) протест (2397) Феофанія (55) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+30
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 3409
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16.11.2020 22:28
+27
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 7236
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16.11.2020 22:30
+25
За полтора года Зеленский сделал:
Мову
Армию
Бизнес
Медицину
Экономику
Образование
Арест Януковича
Декоммунизацию
Борьбу с коррупцией
Энергетический рынок
Международную поддержку
Управление госпредприятиями

Остались дефолт и федерализация
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16.11.2020 22:29
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Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6121.
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16.11.2020 23:29 Відповісти
Соловьев -скот, но впервые высказался правдиво.
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17.11.2020 06:52 Відповісти
Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1235.
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16.11.2020 23:31 Відповісти
Да нет его там
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16.11.2020 23:47 Відповісти
Планировал человек отпраздновать с шаурмой, Поляковой и шоу трансвеститов и тут тебе на!
Беда подкралась незаметно...
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16.11.2020 23:54 Відповісти
ГНАТЬ ЗЕЛЕНУЮ ПАДАЛЬ ДО РОСТОВА
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17.11.2020 07:36 Відповісти
ещё и яростно уничтожает средний и малый бизнес..
ФОПы сегодня уже разбили палаточный городок и сейчас ночуют возле ВР
утром сегодня сьезжаются со всех регионов ещё тысячи ФОПов!
Киев, подтягивайся!
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17.11.2020 00:30 Відповісти
Хворі люди.
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17.11.2020 00:31 Відповісти
возьмите все, что поможет вздёрнуть осла оманского
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17.11.2020 01:22 Відповісти
завтра там будет половина свино-бото-фермы.
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17.11.2020 02:28 Відповісти
Все 2 пацана?
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17.11.2020 09:34 Відповісти
Долой ЗеРыгБанду!
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17.11.2020 03:11 Відповісти
Время не ждет. Надо что-то делать с этим зеленым писюном.
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17.11.2020 03:51 Відповісти
Неужто лечение не помогает?
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17.11.2020 06:56 Відповісти
https://www.cbsnews.com/news/thousands-line-up-in-dallas-texas-to-receive-food-ahead-of-thanksgiving-food-bank-donation/?ftag=CNM-00-10aab6a&linkId=104644209&fbclid=IwAR2J5zjF4B5QWcOQpi7ek3vWmX-d_Vtc4hU6qLznAhnJNmYetO1yf6iRavw

Фото, переклад інформації . Як організовано процес - безкоштовна роздача продовольства.
Волонтери складають в багажники авто продукти.
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17.11.2020 04:08 Відповісти
Зачем же афишировать. Теперь для оцепления и охраны территории могут и воинские части с фронта снять и перекрыть все выезды из Киева. Больному же может "поплохеть", нельзя беспокоить.
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17.11.2020 06:45 Відповісти
И "дарагая", видимо, не знает куда миленок улетел.
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17.11.2020 06:54 Відповісти
Только маски не надевайте и держитесь поближе друг к другу.
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17.11.2020 07:02 Відповісти
Дочекався Володя. Вже і тобі шини несуть. Зви на допомогу даунбасят на расейській мові. Для цього ти і відкрив купу КПВП?
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17.11.2020 10:56 Відповісти
Дістали вже ці активісти зі своїми шинама , може ще сім років будуть бігать під заборами , працювать треба !!
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Иди соси путлеру, придурок.
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19.11.2020 18:48 Відповісти
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