Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності
"Рух опору капітуляції" анонсував на 21 листопада акцію протесту біля палати президента Володимира Зеленського в лікарні в Феофанії. Учасників просять брати з собою шини і шматки асфальту.
Анонс акції розміщено на сторінці руху в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо всіх 21 листопада о 14:00 зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо у Феофанію, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі. Якщо президент до того моменту звідти втече - поїдемо шукати його додому, на дачу, в ОП, якщо поїде в іншу область - наші активісти знайдуть його і там", - сказано в анонсі акції.
Організатори просять учасників приїжджати на автомобілях і "брати шини і шматки асфальту: ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків і апаратів ШВЛ".
Активісти планують оголосити широкий перелік вимог до влади. Серед них - ліквідація Окружного адмінсуду Києва, звільнення фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, реформування Служби безпеки та інші.
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