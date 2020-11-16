Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома"

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" 16 листопада за спробу дати хабар прикордоннику затримали громадянку України, яка прямувала з окупованого Криму на материкову частину України.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, під час проходження паспортного контролю громадянка запропонувала прикордоннику 1000 гривень за безперешкодний пропуск без установки мобільного додатка "Дій вдома".

"Прикордонник від неправомірної винагороди відмовився. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі", військовослужбовці Херсонського прикордонного загону повідомили співробітникам Національної поліції і передали громадянку правоохоронцям", - сказано в повідомленні.

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Коментарів громадянки України з приводу того, що відбулося, немає.

Нагадаємо, з півночі 28 серпня українські пункти пропуску на адмінмежі між Кримом і Херсонщиною працюють у звичайному режимі. Раніше Кабмін тимчасово припиняв роботу КПВВ.

Кабінет міністрів України 9 вересня прийняв рішення про скасування проходження самоізоляції лише для студентів та абітурієнтів при перетині адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю.

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