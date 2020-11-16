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Новини Боротьба з корупцією
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Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома"

Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" 16 листопада за спробу дати хабар прикордоннику затримали громадянку України, яка прямувала з окупованого Криму на материкову частину України.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, під час проходження паспортного контролю громадянка запропонувала прикордоннику 1000 гривень за безперешкодний пропуск без установки мобільного додатка "Дій вдома".

"Прикордонник від неправомірної винагороди відмовився. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі", військовослужбовці Херсонського прикордонного загону повідомили співробітникам Національної поліції і передали громадянку правоохоронцям", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Цього року модернізують КПВВ на Чонгарі, - Резніков

Коментарів громадянки України з приводу того, що відбулося, немає.

Нагадаємо, з півночі 28 серпня українські пункти пропуску на адмінмежі між Кримом і Херсонщиною працюють у звичайному режимі. Раніше Кабмін тимчасово припиняв роботу КПВВ.

Кабінет міністрів України 9 вересня прийняв рішення про скасування проходження самоізоляції лише для студентів та абітурієнтів при перетині адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю.

Також читайте: Співробітника поліції Одеської області затримали на хабарі 50 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Автор: 

хабар (4694) Держприкордонслужба ДПСУ (5939) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+2
эээ...а если у меня нокиа-3310 что делать?
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16.11.2020 22:46
+1
Значит, программа все-таки работает, раз тетка 1000₴ не пожалела.
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16.11.2020 22:45
+1
Не гони чушь, нифига не работает. Знакомый приехал и забил хрен на ту "ДИЮ". Никто к нему так и не приехал.
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16.11.2020 22:57
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подписалась бы на видосики зели и пропустили бы...
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16.11.2020 22:40 Відповісти
Значит, программа все-таки работает, раз тетка 1000₴ не пожалела.
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16.11.2020 22:45 Відповісти
Не гони чушь, нифига не работает. Знакомый приехал и забил хрен на ту "ДИЮ". Никто к нему так и не приехал.
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16.11.2020 22:57 Відповісти
При отсутствии чувства юмора даже Дія не поможет.
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17.11.2020 01:06 Відповісти
эээ...а если у меня нокиа-3310 что делать?
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16.11.2020 22:46 Відповісти
Эээ...
Сиди дома.
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16.11.2020 22:58 Відповісти
так без установлки приложения не пускают домой
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16.11.2020 22:59 Відповісти
А если вообще нет мобильного? Законом не возбраняется.
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17.11.2020 01:07 Відповісти
Посылают нах. Лично был свидетелем.
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17.11.2020 07:10 Відповісти
В Китаї рівень твого карантину показує програма WeChat, якщо ти проходив десь недалеко від хворого, колір стає червоний - сидиш вдома. Вийдеш з дому - тобі п**ц.
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16.11.2020 22:50 Відповісти
Сцук, напоминает анекдот Из дневника школьницы
"Вася предложил мне минет в рекриации.
Надо спросить у бабушки - что такое рекриация?"
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16.11.2020 22:51 Відповісти
500грн.на границе
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16.11.2020 22:55 Відповісти
Цю, шолі?
Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 3059
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16.11.2020 22:57 Відповісти
Надо было установить ей переадресацию - гноись на раССейском крыму..
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16.11.2020 22:58 Відповісти
Борьба с коррупцией Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576 Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576 Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576
Поймали городскую сумасшедшую на 1000грн...
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16.11.2020 23:01 Відповісти
Зеленые диджитализаторы опять впереди всей планеты. Разработали приложение за которое нужно платить чтобы его НЕ устанавливали. App Store и Play Market курят в сторонке.
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16.11.2020 23:51 Відповісти
 
 