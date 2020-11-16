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Новини Конституційна криза
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Рада планує розробити три базові законопроєкти, які допоможуть вирішити конституційну кризу, - Кондратюк

Рада планує розробити три базові законопроєкти, які допоможуть вирішити конституційну кризу, - Кондратюк

Керівники всіх фракцій у Верховній Раді увійшли в робочу групу, яка працюватиме з метою вирішення конституційної кризи в Україні.

Про це повідомила виконуюча обов'язки голови парламенту Олена Кондратюк в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.

"Хочемо розробити три базові законопроєкту, які стосуватимуться повернення е-декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та змін всієї системи діяльності Конституційного суду України", - сказала Кондратюк.

Вона також прокоментувала вже подані законопроєкти: "На жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який законопроєкт, який би стосувався виправлення рішення КСУ".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) КС (1427) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+2
не выйдет.
Во-первых, он приверженец демократических методов
Во-вторых, 73% манкуртов никуда не делись, будут скрываться и мимикрировать под патриотов
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17.11.2020 00:11
+1
Петро Олексійович, коли станете президентом - гоніть цю свору зеленого бидла з прокурорами, суддями, аваковими, генералами-зрадниками до самого Ростова. Не треба ніяких судів. В трусах хай тікають і в товарному вагоні.
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17.11.2020 00:03
+1
Жестко. Бескомпромиссно. Конструктивно. Профессионально. Руководствуясь исключительно интересами народа. Так можно охарактеризовать эмоциональное выступление в понедельник лидера реальной оппозиции и главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которым она, чуть ли не пинками, задала вектор работы Рады на сессионную неделю.
Важно отметить, что, в отличие от других наших «оппозиционеров», просто болтающих языком, Тимошенко всегда предлагает конкретную программу действий.

Во-первых, Тимошенко подчеркнула, что Кабмин Шмыгаля несет прямую ответственность за увеличение количества заболевших, поскольку не выполнил постановление Рады (написанное Тимошенко), в котором чётко прописан алгоритм действий по борьбе с ковидом.
Это и тестирование людей дома, чтобы они не заражали остальных, пока вынуждены ехать сдавать тесты. Это и бесплатные тесты на ковид, и лекарства, и многое другое.
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
Во-вторых, Тимошенко требует от Кабмина отменить «карантин выходного дня». Поскольку это имитация борьбы с ковидом. Которая не останавливает болезнь, но уничтожает окончательно малый и средний бизнес.
В-третьих, Тимошенко намерена заставить «Слуг народа» проголосовать за возвращение электронного декларирования. Соответствующие законопроекты «Батькивщины» уже есть. Поскольку, несмотря на громкие слова Зеленского, его монокоалиция просто затягивает процесс электронного декларирования как одного из ключевых элементов борьбы с коррупцией.
В- четвёртых, Тимошенко намерена не дать власти похоронить малый бизнес и отобрать последнюю копейку у украинцев во время пандемии и экономического кризиса. И хочет добиться отмены введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.
В-пятых, Тимошенко требует от президента и зеленой монокоалиции наконец-то остановить «реформу» Порошенко-Супрун, которая уничтожила нашу медицину. И сделала ее полностью неспособной бороться с коронавирусом.
Как видим, Тимошенко, даже находясь в оппозиции, вновь выполняет роль реального президента и премьер-министра в одном лице. Вновь предлагает конкретный план помощи украинцам. Без каких-либо политических амбиций. Просто власть возьми - и выполни.(с)
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17.11.2020 00:08
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Впервые в истории Украины, спикером ВР стала женщина!

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16.11.2020 23:59 Відповісти
Петро Олексійович, коли станете президентом - гоніть цю свору зеленого бидла з прокурорами, суддями, аваковими, генералами-зрадниками до самого Ростова. Не треба ніяких судів. В трусах хай тікають і в товарному вагоні.
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17.11.2020 00:03 Відповісти
Всё правильно.. тільки замість гоніть - запрошуйте..
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17.11.2020 00:06 Відповісти
не выйдет.
Во-первых, он приверженец демократических методов
Во-вторых, 73% манкуртов никуда не делись, будут скрываться и мимикрировать под патриотов
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17.11.2020 00:11 Відповісти
Как иак? "гоніть цю свору ... бидла з прокурорами, суддями, аваковими, генералами-зрадниками" - сначала назначать, а потом гнать?
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17.11.2020 13:32 Відповісти
Три недели прошло , а прохиндеи только планируют … гнать вас давно пора с верховной рады
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17.11.2020 00:04 Відповісти
Аж страшно стало..
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17.11.2020 00:04 Відповісти
Жестко. Бескомпромиссно. Конструктивно. Профессионально. Руководствуясь исключительно интересами народа. Так можно охарактеризовать эмоциональное выступление в понедельник лидера реальной оппозиции и главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которым она, чуть ли не пинками, задала вектор работы Рады на сессионную неделю.
Важно отметить, что, в отличие от других наших «оппозиционеров», просто болтающих языком, Тимошенко всегда предлагает конкретную программу действий.

Во-первых, Тимошенко подчеркнула, что Кабмин Шмыгаля несет прямую ответственность за увеличение количества заболевших, поскольку не выполнил постановление Рады (написанное Тимошенко), в котором чётко прописан алгоритм действий по борьбе с ковидом.
Это и тестирование людей дома, чтобы они не заражали остальных, пока вынуждены ехать сдавать тесты. Это и бесплатные тесты на ковид, и лекарства, и многое другое.
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
Во-вторых, Тимошенко требует от Кабмина отменить «карантин выходного дня». Поскольку это имитация борьбы с ковидом. Которая не останавливает болезнь, но уничтожает окончательно малый и средний бизнес.
В-третьих, Тимошенко намерена заставить «Слуг народа» проголосовать за возвращение электронного декларирования. Соответствующие законопроекты «Батькивщины» уже есть. Поскольку, несмотря на громкие слова Зеленского, его монокоалиция просто затягивает процесс электронного декларирования как одного из ключевых элементов борьбы с коррупцией.
В- четвёртых, Тимошенко намерена не дать власти похоронить малый бизнес и отобрать последнюю копейку у украинцев во время пандемии и экономического кризиса. И хочет добиться отмены введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.
В-пятых, Тимошенко требует от президента и зеленой монокоалиции наконец-то остановить «реформу» Порошенко-Супрун, которая уничтожила нашу медицину. И сделала ее полностью неспособной бороться с коронавирусом.
Как видим, Тимошенко, даже находясь в оппозиции, вновь выполняет роль реального президента и премьер-министра в одном лице. Вновь предлагает конкретный план помощи украинцам. Без каких-либо политических амбиций. Просто власть возьми - и выполни.(с)
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17.11.2020 00:08 Відповісти
Скоко выторговала Тимошенко у Бубочки бабла из бюджета? Огласите всю сумму. Пжалуйста.
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17.11.2020 00:21 Відповісти
ты прочел до конца или ты знаешь только одно - юлькавароФка и все !? дятел ты .. умнеть уже пора а не ставить мне тут заезженную пластинку петя-рыгов про ЮВТ !!!
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17.11.2020 00:46 Відповісти
Я не против ни Юли ни Ляшка. Реально сколько она выбила денег для своих округов, мажоритарщиков? Ляшко в прошлый раз на машины получил денег - тогда и голосовал за бюджет.
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17.11.2020 00:56 Відповісти
это все понятно - так было всегда при принятии бюджета, а тут другое -- есть четкий план предложенный Тимошенко - берите и делайте а мы проконтролируем и поможем - вы ведь власть!
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17.11.2020 01:02 Відповісти
Это не пластинка ,факт ! Перед принятием бюджета она , на чем све стоит поносила клоунов , а через 40 минут слилась с ними в экстазе
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17.11.2020 05:53 Відповісти
Чудова Жінка дивовижна жінка...-козацького роду.! Слава Україні !!!
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17.11.2020 00:27 Відповісти
Юля кремливська зозуля , всегда против НАТО ! Где и когда она выступила против рашистской войны и оккупации??? Хоть раз и чем помогла военным и добровольцам ?
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17.11.2020 05:47 Відповісти
И сколько времени займет это "планирование"? Пока судьи КС на пенсию поуходят?
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17.11.2020 07:20 Відповісти
.. страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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17.11.2020 09:15 Відповісти
 
 