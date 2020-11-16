Рада планує розробити три базові законопроєкти, які допоможуть вирішити конституційну кризу, - Кондратюк

Керівники всіх фракцій у Верховній Раді увійшли в робочу групу, яка працюватиме з метою вирішення конституційної кризи в Україні.

Про це повідомила виконуюча обов'язки голови парламенту Олена Кондратюк в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.

"Хочемо розробити три базові законопроєкту, які стосуватимуться повернення е-декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та змін всієї системи діяльності Конституційного суду України", - сказала Кондратюк.

Вона також прокоментувала вже подані законопроєкти: "На жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який законопроєкт, який би стосувався виправлення рішення КСУ".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.