Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ситуація в Європі, а також у Південній і Північній Америці викликає занепокоєння, оскільки системи охорони здоров'я в низці країн працюють на межі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час пресконференції.

"Прямо зараз ми надзвичайно занепокоєні зростанням кількості випадків COVID-19, яке ми спостерігаємо в деяких країнах. Особливо це помітно в Європі і Південній і Північній Америці", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, "медпрацівники і служби охорони здоров'я доведені до критичної точки".

Глава ВООЗ додав, що "надходять надихаючі новини про вакцини".

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