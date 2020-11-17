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Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ

Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ситуація в Європі, а також у Південній і Північній Америці викликає занепокоєння, оскільки системи охорони здоров'я в низці країн працюють на межі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час пресконференції.

"Прямо зараз ми надзвичайно занепокоєні зростанням кількості випадків COVID-19, яке ми спостерігаємо в деяких країнах. Особливо це помітно в Європі і Південній і Північній Америці", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, "медпрацівники і служби охорони здоров'я доведені до критичної точки".

Глава ВООЗ додав, що "надходять надихаючі новини про вакцини".

Читайте також: Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз

Автор: 

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вот петух кучерявый...
Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
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17.11.2020 00:02
+4
Пора эту китайскую "шестерку" гнать к чертям собачим!
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17.11.2020 00:13
+3
Зеленский есть не только в Украине!
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17.11.2020 00:01
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Зеленский есть не только в Украине!
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17.11.2020 00:01 Відповісти
Не Зеленский в Украине, а вирус во всём мире.
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17.11.2020 07:25 Відповісти
Не,дорогой.Там где власти спасали экономику и бизнес имеется *она, а там где спасали людей там все нормально! Там где карантин был карантином! Австралия 1100 больных, все приезжие,никаких самоизоляции,только изоляция до двух минусовых тестов! 112 суток локдауна, про Китай вообще молчу!
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17.11.2020 08:28 Відповісти
Вот петух кучерявый...
Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
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17.11.2020 00:02 Відповісти
Ситуация доведена до критической точки - система здравоохранение в Европе и Америке работает на пределе возможностей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2927
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17.11.2020 00:02 Відповісти
Кто ему эту дурню сказал?
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17.11.2020 00:06 Відповісти
Хорошо, что хоть наш клоун в очередной отпуск уматал и сделал из Феофании себе санаторий, в котором записывает веселые видосики для оставшихся 10% процентов сказочных зелебоб.
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17.11.2020 00:06 Відповісти
Зато в Украине благодаря агенту Зеленскому все хорошо, скоро купят у оккупанта "вакцину "Новичок чтобы сократить население как в 1933.
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17.11.2020 00:07 Відповісти
А кто ее довел? Воз бесполезная организация. Я даже не пред тавляю как раньше она умудрялась останавливать эпидемии... А час толку от нее.. Ну с таким чревовещателем.. Да и у нас не лучше.. В стране жоп а клоун волосики записывает.. Он болен.. И его окружение тоже.. Взобрались на олимп благодарна, зебилам и ржут с них..
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17.11.2020 00:07 Відповісти
ВОЗ это чиновничья контора живущая на деньги которые им дают политики! И эти все сказано.Никогда они не откроют рот без разрешения.
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17.11.2020 08:48 Відповісти
Опять до "критической"?
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17.11.2020 00:08 Відповісти
Да неужели? Так прям и до предела?

Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4742
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17.11.2020 00:09 Відповісти
мабуть там теж керує 95 квартал....Зеля за півтора року своїх кварталівців розтикав по міністерствам і у штатах, і у єуропейськіх країнах...Шустрий хлопець...
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17.11.2020 00:12 Відповісти
Пора эту китайскую "шестерку" гнать к чертям собачим!
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17.11.2020 00:13 Відповісти
Хтось тупо бреше: коли Трамп, відповідаючи на верески демів про «катастрофічну ситуацію» в Ню-Йорку літом прислав цілий медичний човен-комплекс він тупо простояв пустим цілий місяць і це під час піку пандемії в місті! Зараз, рейтинг менше 3%! Чи хтось може мені пояснити в чому тут справа?!
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17.11.2020 00:23 Відповісти
Той самий ВОЗ тупо мовчав в березні, в квітні вони почали казати, що нічого страшного не відбуваються, поки Трамп тупо не перестав їм платити за некомпетентність!
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17.11.2020 00:26 Відповісти
Байден же выиграл. Теперь у ВОЗ все будет на мази.
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17.11.2020 00:57 Відповісти
Отож. Дивним чином все сбіглося. Та зарано святкують.
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17.11.2020 05:57 Відповісти
Не неси маячню... трампель с самого початку не визнавaв Covid і казав що це просто hoax. Він тупо грав у гольф в своєму Mar a Lago....Sore loser.
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17.11.2020 07:06 Відповісти
Брешей якраз ти! Перше, що зробив Трамп це перекрив сполучення з Китаєм і Європою, за що його критикували деми. Ненсі Пелосі навіть публічно всіх запрошувала на святкування китайського нового року в Сан-Франциско! Трамп відразу замінив, що виявляється всі маски в Америці із Китаю і організував виробництво масок в Америці! Трамп із першого дня поставив задачу вивести вакцину. Я не знаю де в Америці ти живеш але в Ню-Йорку наш демократ Куомо розпорядився заслати всіх хворих людей похилого віку в будинки пристарілих! Де вони і померли тисячами! Не верди тут брехливу демократичну брехню! І військовий комплекс Трамп прислав в Ню-Йоркському і це ФАКТ! Коли Куомо верещав, що не вистачає кисневих приладів Трамп прислав федеральний запас і виявилось, що не було такої потреби! І польові госпітальні намети в Центральному Парку напроти госпіталю практично стояли порожніми! Ти трепло що га це все скажеш!?
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17.11.2020 12:18 Відповісти
Зараз, Куомо публічно заявив, що не буде приймати вакцину від діючої влади, на що президент Трамп заявив, що в такому випадку, першими вакцину отримають штати, які погодяться іі приймати. Куомо подав в суд. So who's the f sore looser here!?
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17.11.2020 12:26 Відповісти
No wonder why trump's supporters so dumb.....🤣🤣
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18.11.2020 22:12 Відповісти
Трамп «»визнав»CVID він був проти повного lockdown але потім заявив , що це прерогатива штатів. Ти або брехливий кацап, або тупорилий дем, котрий не знає що відбувається за вікном! Я працюю на вулиці і чудово бачу що відбувається в місті на яке працюю!
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17.11.2020 12:29 Відповісти
це руде чмо образило Маккейна, від нього дистанціювалися половина республіканців ....навіть штати які традиційно голосували за республіканців, зараз проголосували за демократів включаючи Арізону це штат Маккейна ... але звідки тобі це знати? ти ж працюєш на вулиці і слухаєш що тобі вливають у вуха трампісти які забрехалися на чолі зі своїм рябим брехуном...
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20.11.2020 07:32 Відповісти
пусть берут пример с Украины.. у нас всё хорошо, койки не заполнены, да и аппартаменты на высшем уровне.. вон пусть посмотрят как гражданин зеленский обосновался в Феофании
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17.11.2020 00:25 Відповісти
Ситуация доведена до точки G
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17.11.2020 01:11 Відповісти
Ага "на предєлє" В Альберті аж 3% ліжок в лікарнях зайняті ковідниками
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17.11.2020 02:00 Відповісти
QC:
Number of hospitalizations

Number of regular hospitalizations: 504
Number in intensive care: 87
Total number of hospitalizations1: 591
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17.11.2020 03:09 Відповісти
ON has 125 in intensive care (ICU) https://covid-19.ontario.ca/data
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17.11.2020 04:59 Відповісти
Я тут перевіряю.

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Але наші дуже неправдиво подають інформацію про померлих.
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17.11.2020 05:25 Відповісти
А люди взагалі шо кажуть про все це?
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17.11.2020 05:58 Відповісти
1. Тиждень не читала місцевих коментів: зайнята + модем накрився, зараза. Чекала нового.
2. Квебек не такий, як решта Канади. Тут у них (+ я) така риса - як rebels. І, напевне, не дуже організовані, самі по собі, велю повелю. (Не такі роботичні, як на Західній Канаді).
Коли вони =сокрушаюЦЦа=, що Квебек - найгірша провінція Канади в усіх планах - я валяюсь.
3. Ставлення неймовірно критичне. Уряд кредиту довіри більше не має. Я писала багато, часто, досить детально. Відкрито просять дати пояснення: 0 реакції.
4. Люди кажуть: чого ви хочете від нас ? В Україні, наскільки я читаю, проблема з ліжками та киснем, а нам тут впарюють про нестачу медперсоналу. То народ їх і посилає ... Якщо ви верещите, що 500 госпіталізованих на 8,5 млн населення провінції вам робить проблему і більша кількість (хоча цей показник незмінний - я стежу з вересня, +-) утворить колапс - до чого тут ми ? Чим ви займаєтеся з березня ?
Багато медпрацівників на неповній зайнятості (пенсії у них хороші + більше половину бюджету провінції йде на систему охорони здоров*я, доступ до якої, на жаль, не є легким: за всі роки життя тут я не маю сімейного лікаря. Потрапити до спеціаліста: не так просто). Питають: чому ви не змогли перевести їх на повний час ? Натомість колупаєте нас все більшими обмеженнями. Ми не можемо зробити більше: маски носимо, дистанції дотримуємося, обливаємося антисептиками. Що ще ?
5. Про померлих: у наскрізь комп*ютеризованій Канаді в розпал світової пандемії (як подають) нам ******** про померлих у невідому дату ??? і вписують тих, хто помер тиждень тому (з такого дня по такий - ???), а от зараз вони встановили, що то -ковід - ???.
Одним словом, замість прозорості, до якої закликали владу, вони тупо морозяться і всіх, хто насмілюється поставити під сумнів ефективність їхніх рішень, називають заколотниками. Починаючи від прем*єра.
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17.11.2020 06:54 Відповісти
Якби ти боровся з сонячним промінням,то взагалі був би вже армагедон.
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17.11.2020 06:06 Відповісти
о чучело вылезло
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17.11.2020 07:35 Відповісти
 
 