Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ситуація в Європі, а також у Південній і Північній Америці викликає занепокоєння, оскільки системи охорони здоров'я в низці країн працюють на межі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав під час пресконференції.
"Прямо зараз ми надзвичайно занепокоєні зростанням кількості випадків COVID-19, яке ми спостерігаємо в деяких країнах. Особливо це помітно в Європі і Південній і Північній Америці", - сказав він.
За словами Гебреєсуса, "медпрацівники і служби охорони здоров'я доведені до критичної точки".
Глава ВООЗ додав, що "надходять надихаючі новини про вакцини".
Топ коментарі
+7 Алексей Достоевский
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+4 Eugeniusz 1
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Ты ж и довел,чмо помойное! Когда синантропов в строгий карантин загонять надо было ты что, овца, блеяло?
Ни придставляит апаснасти...
Number of hospitalizations
Number of regular hospitalizations: 504
Number in intensive care: 87
Total number of hospitalizations1: 591
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Але наші дуже неправдиво подають інформацію про померлих.
2. Квебек не такий, як решта Канади. Тут у них (+ я) така риса - як rebels. І, напевне, не дуже організовані, самі по собі, велю повелю. (Не такі роботичні, як на Західній Канаді).
Коли вони =сокрушаюЦЦа=, що Квебек - найгірша провінція Канади в усіх планах - я валяюсь.
3. Ставлення неймовірно критичне. Уряд кредиту довіри більше не має. Я писала багато, часто, досить детально. Відкрито просять дати пояснення: 0 реакції.
4. Люди кажуть: чого ви хочете від нас ? В Україні, наскільки я читаю, проблема з ліжками та киснем, а нам тут впарюють про нестачу медперсоналу. То народ їх і посилає ... Якщо ви верещите, що 500 госпіталізованих на 8,5 млн населення провінції вам робить проблему і більша кількість (хоча цей показник незмінний - я стежу з вересня, +-) утворить колапс - до чого тут ми ? Чим ви займаєтеся з березня ?
Багато медпрацівників на неповній зайнятості (пенсії у них хороші + більше половину бюджету провінції йде на систему охорони здоров*я, доступ до якої, на жаль, не є легким: за всі роки життя тут я не маю сімейного лікаря. Потрапити до спеціаліста: не так просто). Питають: чому ви не змогли перевести їх на повний час ? Натомість колупаєте нас все більшими обмеженнями. Ми не можемо зробити більше: маски носимо, дистанції дотримуємося, обливаємося антисептиками. Що ще ?
5. Про померлих: у наскрізь комп*ютеризованій Канаді в розпал світової пандемії (як подають) нам ******** про померлих у невідому дату ??? і вписують тих, хто помер тиждень тому (з такого дня по такий - ???), а от зараз вони встановили, що то -ковід - ???.
Одним словом, замість прозорості, до якої закликали владу, вони тупо морозяться і всіх, хто насмілюється поставити під сумнів ефективність їхніх рішень, називають заколотниками. Починаючи від прем*єра.