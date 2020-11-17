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Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль

Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров’я всі видатки, які пов’язані з утримання медичних закладів, з наданням медичної допомоги. На сьогодні коштів на рахунках НСЗУ є приблизно 14 млрд грн, розрахунково цього повністю вистачає… щоб до кінця року забезпечити. У разі якщо буде потреба, я впевнений, що за поданням уряду, і Верховна Рада, і профільний комітет забезпечать всі видатки, щоб НСЗУ їх оплатила медичним закладам, які надають послуги щодо боротьби з COVID-19", - зазначив Шмигаль.

Читайте: Ситуація доведена до критичної точки - система охорони здоров'я в Європі й Америці працює на межі можливостей, - ВООЗ

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Топ коментарі
+8
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 00:24
+7
Боже! Врятуй нас від цієї гидоти!
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17.11.2020 00:15
+6
На Слабоді слова Шмигаля тицяли носом в лайно Філатов, Тимоха, Грося і Садовий. Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3959
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17.11.2020 00:14
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Давайте лучше нацслубжу здоровья, передадим в управление укравтодора зеленского.
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17.11.2020 00:13 Відповісти
Единственное ,в чем слуги виртуозы это брехня и пустые обещания !
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17.11.2020 05:38 Відповісти
.Він чесно сказав-----''Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги'' Просто забув сказати ---для кого.
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17.11.2020 11:44 Відповісти
Таки да.
"... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
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17.11.2020 00:17 Відповісти
Чем этот лысый закинулся?
На кокс непохоже...
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17.11.2020 00:14 Відповісти
Та ні, то він зебілам, які ще не опритомніли, мантри читає. Як завжди, за все заплатить простий збіднілий пацієнт.
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17.11.2020 00:49 Відповісти
На Слабоді слова Шмигаля тицяли носом в лайно Філатов, Тимоха, Грося і Садовий. Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3959
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17.11.2020 00:14 Відповісти
да все там его тыкали, и с "Голоса" депутат и даже от СН.
И вообще, этому Шмыгалю заявили, что завтра парламент примет постановление с предложением (требованием) к правительству отменить постановление об карантине выходного дня.
А всё сводилось к тому, что в реальности правительство ни одной копейкой не помогло тем, кто потерял работу из за шмыгшалевского карантина, поэтому люди и перекрывают сейчас дороги, итд. с требованием прекратить беспредел шавки Ахметова - Шмыгаля.
Но больше всего умиляла эта рожа Шмыгаля на экране по видеосвязи.
Оно сидело и только огрызалось как собака на вполне обоснованные претензии к нему.
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17.11.2020 00:33 Відповісти
Боже! Врятуй нас від цієї гидоти!
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17.11.2020 00:15 Відповісти
Тут Бог не поможе. Треба руками. Тільки рукавиці треба щоб в гимно не замазатись.
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17.11.2020 00:25 Відповісти
хм.. народная примета - Значить куй чем помогут и наоборот взвинтят цены на лечение..(с) Падлы !!! Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4477
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17.11.2020 00:18 Відповісти
Мерзкие популисты и брехуны.
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17.11.2020 00:21 Відповісти
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 00:24 Відповісти
Пора асфальт снимать и в разумовские ломбарды относить.
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17.11.2020 00:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9863
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17.11.2020 00:26 Відповісти
Кароч, ребята, эта Пфайзеровская вакцина сохраняется при -100°F , поэтому в условиях Украины довезти её до массового пациента практически нереально. Кто хочет, может найти т почитать подробности. А в итоге для нас её нет.(с)
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17.11.2020 00:27 Відповісти
Ну так это никогда секретом не было. Производитель заявлял, что максимальная температура хранения минус 70 градусов Цельсия, оптимальная минус 75. ЕС будет специально под нее какие-то хранилища создавать. Недоразвитым странам покупать такую вакцину смысла нет. Но Вы не переживайте - нам она все равно не достанется. Там предзаказ на 300 млн доз.
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17.11.2020 01:37 Відповісти
Ну и что за проблема?По сёлам со времён советской власти для хранения семени быков и кнуров для искусственного осеменения в каждом колхозе у ветеринаров были сосуды Дюара с жидким азотом,есть они и сейчас в ветлечебницах.Что мешает закупить по несколько таких сосудов на район и соответствующий по температуре хладагент?По сравнению со спизженным на ремонте дорог это мелочи.
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17.11.2020 08:35 Відповісти
Может и мелочи. Но Вы реально доверяете нашим рукожопам? Там нужна постоянная температура - минус 70-80 градусов. У нас Вам никто не даст гарантий, что такая температура всегда поддерживалась. К тому же речь идет о миллионах доз.
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17.11.2020 10:14 Відповісти
Все может быть,конечно,но технически и финансово это осуществимо.А нашу рукожопость надо лечить гривной,помогает.
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17.11.2020 11:15 Відповісти
Помогает, но не в этом случае. Вряд ли будет возможно проверить условия хранения вакцины. Более того, чтобы навариться, эти твари могут и специально закупать вакцину, с которой что-то пошло не так. Так что нам подходят только вакцины, которые хранятся в обычных холодильниках. IMHO
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17.11.2020 11:24 Відповісти
так вроде что-то порешали:

In order to get around that, Pfizer has developed specially built deep-freeze "suitcases" that can be tightly sealed and shipped even in non-refrigerated trucks.
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17.11.2020 01:48 Відповісти
посмотрим... но тут появляется второй вопрос - Кто использует массово вакцинацию в период вспышки эпидемии!?
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17.11.2020 01:54 Відповісти
Так это же вроде только для перевозки, а не хранения. Хотя точно не знаю.
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17.11.2020 02:34 Відповісти
Я отета думаю - может вернуть Гройсмана? Всеж опыт, знает шо и как. Хотя, можно и тестя Бубочкиного. Результат будет тот же. Управление страной развалено.
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17.11.2020 00:33 Відповісти
Гройсмана!
Я хочу повернути ті часи, коли і економіка, і добробут, і забезпечення силовиків (ЗСУ), і пенсії, і зарплати, і все інше - росли; хоч і темпами, які називались "хотілось би більше".
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17.11.2020 00:51 Відповісти
Зачем? 73% не захотели тех времен, стоит ли метать бисер перед свиньями?
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17.11.2020 07:16 Відповісти
А с Нового года что, вируса уже не будет как и денег налечение. Так и сейчас же бесплатны только капельницы и физраствор к ним. Народ уже выбирает, что дешевле, - лечение или похороны.
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17.11.2020 07:14 Відповісти
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен. timeze2019.blogspot.com
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17.11.2020 07:57 Відповісти
Що то чудо видає на гора, навіть уже не смішно, держава забезпечить ....., воно що з дуба впало, коштів немає, люди лікуються за свої грошенята і виживають як можуть. У їх злодійських мізках лише тендери, відкати і бабло, бо знають ще місяць-два і розженуть, тому хочуть вирвати все що можуть, бо то така "влада" Зе-команди.
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17.11.2020 08:18 Відповісти
 
 