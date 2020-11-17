Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль
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Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров’я всі видатки, які пов’язані з утримання медичних закладів, з наданням медичної допомоги. На сьогодні коштів на рахунках НСЗУ є приблизно 14 млрд грн, розрахунково цього повністю вистачає… щоб до кінця року забезпечити. У разі якщо буде потреба, я впевнений, що за поданням уряду, і Верховна Рада, і профільний комітет забезпечать всі видатки, щоб НСЗУ їх оплатила медичним закладам, які надають послуги щодо боротьби з COVID-19", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
"... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
На кокс непохоже...
И вообще, этому Шмыгалю заявили, что завтра парламент примет постановление с предложением (требованием) к правительству отменить постановление об карантине выходного дня.
А всё сводилось к тому, что в реальности правительство ни одной копейкой не помогло тем, кто потерял работу из за шмыгшалевского карантина, поэтому люди и перекрывают сейчас дороги, итд. с требованием прекратить беспредел шавки Ахметова - Шмыгаля.
Но больше всего умиляла эта рожа Шмыгаля на экране по видеосвязи.
Оно сидело и только огрызалось как собака на вполне обоснованные претензии к нему.
In order to get around that, Pfizer has developed specially built deep-freeze "suitcases" that can be tightly sealed and shipped even in non-refrigerated trucks.
Я хочу повернути ті часи, коли і економіка, і добробут, і забезпечення силовиків (ЗСУ), і пенсії, і зарплати, і все інше - росли; хоч і темпами, які називались "хотілось би більше".
І це ще не єдиний випадок. Далі буде...