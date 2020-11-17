Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що, якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 000 хворих на коронавірус на добу .
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"
Степанов заявив: "У принципі, якщо скасувати протиепідемічні заходи (я так розуміючи, що іноді так налаштовані), ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих за добу. Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненість ліжок у наших лікарнях і колапс всієї медичної системи.
Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж запровадження протиепідемічних заходів. Наголошую. Жодна країна. Вірус передається від однієї людини до іншої. І дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Наші європейські сусіди вдаються до жорстких карантинних заходів. Вони просто роблять повний локдаун...".
Міністр наголосив, що найкращий спосіб - це повний карантин, однак держава не має можливості на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.
Будь ласка, зачекайте...
Ну разве это уровень министра заниматься только словоблудием, откровенным враньём и страшилками?
Забудьте про віслюка!
Може, це допоможе йому закрити пельку?
Краце знайдіть то , що допоможе народу зрозуміти ситуацію і вести себе відповідно.
У Вас було декілька відповідних публікацій. Дайте більше, від РОЗУМНИХ людей!
Наводити приклади не буду. Не ставайте жовтим сайтом.
(с)
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло +1263 за последние сутки (115 448), скончалось +7 человек (1053), сообщает Министерство здравоохранения.
Ссылка...
Но что мы увидели в итоге? Кабмин по-хамски проигнорировал план антиковидных действий от Тимошенко. Результат на лицо: Украина бьет мировые рекорды по количеству заболевших.
Поэтому позиция Тимошенко чёткая: такой антиукраинский Кабмин не имеет право находиться при власти.
Хххххххххххххххххх
Степашка, если снять вас, зеленьіх ублюдков, да погнать ссаньіми тряпками на Ростов, то ни коллапса не наступит, ни 30-ти тьісяч не будет
ума не было просчитать последствия для страны?
откуда у вас ум появится сейчас?
не введи локдаун весной и не уничтожив этим 50% экономики и так слабой от вашего правления, сейчас страна была бы в совершенно другой форме и легче справилась бы с вызовами пандемии! захотелось весной дешевого пиара и понтов?
где гарантии, что сейчас происходит не то же самое?
только слепой не видит в ваших судорожных действиях отсутствия не то что стратегического видения, но и элементарного понимания происходящего в стране!!
тупое копирование чужого опыта не говорит, что это приемлемо для нас!!
то, что сработает в развитых странах, может быть просто смертельным для нашей страны!
Власть заигралась в игры в которых ничего не смыслит, поэтому и наблюдаем такие тяжелые последствия, поэтому и смотрим видосики вместо эффективных решений.
В то же время я и мои знакомые, которые маску используют только когда их вынуждают даже не чихают!
Это доказывае то шо карантин не только не защищает от коронавируса, а наоборот способствует заражению им!
)
Их учитывают дважды! Если один положительный второй отрицательный - в статистике считается больным.
Нет системы здравоохранения в Украине!
Есть героические усилия врачей и медперсонала помочь серьезно больным!