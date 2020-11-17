Рішення в бойових умовах ухвалюються швидко, - Шмигаль про раптове запровадження карантину вихідного дня
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У ситуації стрімкого поширення COVID-19 потрібно було швидке рішення, тому на тривалу суспільну дискусію про запровадження карантину вихідного дня часу не було.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми кажемо, що лікарі - на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах ухвалюються дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість. Тому два тижні перед тим ми проводили консультації і з профільними комітетами ВР, ми оголосили про те, що такий елемент розірвання соціальних контактів буде запроваджений в Україні, про це говорив глава МОЗ більше ніж за тиждень про запровадження такого інструменту", - розповів глава уряду.
Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.
Прем’єр-міністр наголосив, що медична система справляється за добової захворюваності у 12 000 осіб. Але необхідно вийти на своєрідне плато і стримати стрімке розповсюдження хвороби. І саме карантин вихідного дня є кроком для досягнення такої мети.
"Сьогодні медична система справляється з цією кількість хворих. Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені. Кількість ліжок ми збільшуємо, підводимо кисень, але може настати момент, коли лікарі будуть стояти перед складними питаннями вибору - чиє життя рятувати. І у зв’язку з цим нам необхідно зробити кроки, які дозволять досягнути плато", - зазначив Шмигаль.
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Решения то принимаются, но потом в случае неправильного решения тебя нагнут, вздрючат и не посмотрят, что решение было принято когда по тебе стреляли - обосрался - отвечай!!!
эти 2 беды пришли почти одновременно: одна в результате другой
Така ж безмозка верещалка.
Почему Шмыгаль "в боевых условиях" ещё не в пиксельном камуфляже и без каски на голове?
за полгода смертей больше, чем на донбассе за всё время
Что-то наш колхоз переусердствовал с молитвами …А вот Ермаку реально плохо.
Шмыгаль, Тимошенко, Палица, Кондратюк - всех убедил «заболевший» министр. Что если бы он так работал, мы бы про коронавирус знали лишь из новостей других стран. Похоже что Зеленскому его уволить не удастся.
Шмыгаль и К доуправлялись до того, что согласились признать последствия СВОГО РЕШЕНИЯ о локдауне «форс-мажором»! Теперь будем знать что нынешняя власть - стихийное бедствие.