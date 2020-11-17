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Рішення в бойових умовах ухвалюються швидко, - Шмигаль про раптове запровадження карантину вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рішення в бойових умовах ухвалюються швидко, - Шмигаль про раптове запровадження карантину вихідного дня

У ситуації стрімкого поширення COVID-19 потрібно було швидке рішення, тому на тривалу суспільну дискусію про запровадження карантину вихідного дня часу не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми кажемо, що лікарі - на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах ухвалюються дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість. Тому два тижні перед тим ми проводили консультації і з профільними комітетами ВР, ми оголосили про те, що такий елемент розірвання соціальних контактів буде запроваджений в Україні, про це говорив глава МОЗ більше ніж за тиждень про запровадження такого інструменту", - розповів глава уряду.

Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

Також читайте: Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр наголосив, що медична система справляється за добової захворюваності у 12 000 осіб. Але необхідно вийти на своєрідне плато і стримати стрімке розповсюдження хвороби. І саме карантин вихідного дня є кроком для досягнення такої мети.

"Сьогодні медична система справляється з цією кількість хворих. Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені. Кількість ліжок ми збільшуємо, підводимо кисень, але може настати момент, коли лікарі будуть стояти перед складними питаннями вибору - чиє життя рятувати. І у зв’язку з цим нам необхідно зробити кроки, які дозволять досягнути плато", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

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Топ коментарі
+15
О, еще один "воевал"... Смешно читать про то, как "зе-манда" обосновывает свои действия "успешным примером" другим государств, в плане ограничений... Но почему то забывает при это про государственную поддержу, которая оказывается в этих странах. Вместо этого, МинЗдрав Украины предлагает вакансии на должности санитаров...
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17.11.2020 00:59
+12
Ахметовский боец бля...ну-ну... Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о быстром ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8050 ... да когда вы уже мрази и клоуны перестанете мыслить категориями спасения рейтингов под игру куем на пианино !!!
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17.11.2020 00:59
+9
во время пандемии франция отменяет платежи за коммуналку, а у нас цену на газ в это время на 35 % поднимают
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17.11.2020 02:19
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О, еще один "воевал"... Смешно читать про то, как "зе-*****" обосновывает свои действия "успешным примером" другим государств, в плане ограничений... Но почему то забывает при это про государственную поддержу, которая оказывается в этих странах. Вместо этого, МинЗдрав Украины предлагает вакансии на должности санитаров...
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17.11.2020 00:59 Відповісти
во время пандемии франция отменяет платежи за коммуналку, а у нас цену на газ в это время на 35 % поднимают
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17.11.2020 02:19 Відповісти
Все справедливо... Зееее!!!
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17.11.2020 07:02 Відповісти
У нас 6 років йде війна а влада досі не ввела Воєнний стан. Шмигаль, 6 років це не занадто довго, для прийняття рішень?
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17.11.2020 09:50 Відповісти
Более того , товарооборот с РФ постоянно растет!!!!
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17.11.2020 10:49 Відповісти
А хто має оплатити "комуналку"? Ви захочете підмітати вулиці безкоштовно?
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17.11.2020 08:30 Відповісти
Да, этому "вояке" не мешало бы узнать почему, в условиях боевых действий все "решения", помимо приказа, в обязательном порядке пишутся прямо на военных картах, которые потом изымаются....(а за утерю карты полагается соответствующее наказание).
Решения то принимаются, но потом в случае неправильного решения тебя нагнут, вздрючат и не посмотрят, что решение было принято когда по тебе стреляли - обосрался - отвечай!!!
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17.11.2020 09:12 Відповісти
Ахметовский боец ***...ну-ну... Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о быстром ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8050 ... да когда вы уже мрази и клоуны перестанете мыслить категориями спасения рейтингов под игру куем на пианино !!!
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17.11.2020 00:59 Відповісти
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
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17.11.2020 07:03 Відповісти
Как твой шеф - в боевых условиях решил - Подудеть. Видимо у вас такая школа.
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17.11.2020 00:59 Відповісти
Звіздюк! Війна у нас на Сході. І "завдяки" зеленим там рішення приймаються дуууже повільно. Особливо рішення по відкриття вогню у відповідь. Або не приймаються зовсім.
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17.11.2020 01:03 Відповісти
8 месяцев карантин, а они с волонтерами советоваться начали, когда обосрались. Решения принимаем быстро 😁
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17.11.2020 01:05 Відповісти
у них та трудная ситуация, когда всё списывать на попередников невозможно...
эти 2 беды пришли почти одновременно: одна в результате другой
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17.11.2020 06:35 Відповісти
Да что вы говорите? А Минские соглашения, на критике которых клрун пришел к власти, было время обсуждать с 73%? Бубочка мог бы этот вопрос вместо любимой конопли в свой опросник засунуть.
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17.11.2020 01:07 Відповісти
Степанів, тобі за ним путь прописаний.
Така ж безмозка верещалка.
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17.11.2020 01:09 Відповісти
Взагаліто ШЛЯХ, але йому путь
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17.11.2020 01:10 Відповісти
"Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но..." - толку от этого, если те врачи, которые "на передовой", тупо закрылись в тех больницах, а люди мрут и рожают под дверьми.
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17.11.2020 01:27 Відповісти
Со здравым смыслом воюет??
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17.11.2020 01:29 Відповісти
"Если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной..." - то мы в глубоком анусе.
Почему Шмыгаль "в боевых условиях" ещё не в пиксельном камуфляже и без каски на голове?
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17.11.2020 01:32 Відповісти
все уже устали от этого коронавируса зеленского...
за полгода смертей больше, чем на донбассе за всё время
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17.11.2020 06:41 Відповісти
Програму уряду написать слабо. Но порулить хлебом не корми. Ходячая катострофа и деятельный дурак,пора к наполеону в феофанию отправить и не выпускать до трибунала вот что боевых условиях надо делать.
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17.11.2020 05:33 Відповісти
Таких, как Шмыргаль, в 20-х годах прошлого столетия, называли вредителями и ставили к стенке как врагов народа
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17.11.2020 06:32 Відповісти
он из станислава, кажется
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17.11.2020 06:42 Відповісти
И никто не ткул носом тупого Шмыгу, что тот же Израиль отменил карантин выходного дня через три недели из -за неэффективности. Решения в боевых условиях принимают быстро, - Шмыгаль о внезапном ведении карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 4270
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17.11.2020 07:35 Відповісти
Военного бы за такие приказы расстреляли бы.Быстро-небыстро,а в армии существует 'порядок отдачи боевого приказа'.Это вам не гарвардская хрень.Там четко расписано,какие действия должен выполнить командир,прежде,чем отдать приказ. Вот бы этих долбней ознакомить.Кстати,там есть этап отдачи необходимых предварительных распоряжений,чтобы было кому и чем выполнять твои команды
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17.11.2020 08:43 Відповісти
Требую статус УБД всему кабмину.
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17.11.2020 09:47 Відповісти
Уклоністи щось розповідають про бойові умови. А ви їх бачили?
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17.11.2020 10:24 Відповісти
Враньё, на одном из ютуб-каналов Соскин где-то за неделю сказал, что карантин будет, и даже дату правильную назвал.
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17.11.2020 11:59 Відповісти
Пан Шмигаль ну не треба пи..дить про передову і війну...Ви падли забуваєте саме головне..На війну ідуть добровільно або по мобілізаціїї... а на цю війну ..с ковідом не було мобілізаціїї ..в першу чергу з вашей бл. сторони... чого **** рік соплі жували..думали само пройде?... а тепер ви тут триндьож влаштовуваєте ..полоководець..недороблений на війні с ковідом... Чуєте ..полководці хренові... дайте пособія за два тижні тим кого пропонуєте закрити по карантину і все буде норма ..люди поймуть а так як ви хочете і щоб не робили і святим духом питались і ще й мовчали. Так не буде. Ви не полководці ...ви довбодятли..
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17.11.2020 12:30 Відповісти
 
 