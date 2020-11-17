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Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими, як і відставка уряду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода Вірменія із посиланням на заяву президента.
Саркісян провів консультації з парламентськими і непарламентськими силами, громадськими організаціями.
"Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні в одному питанні: відставка або припинення повноважень прем'єр-міністра відповідно до Конституції і дострокові парламентські вибори", - сказав президент.
На його думку, в ситуації, що склалася, всі політики мають проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти з кризи.
Топ коментарі
+10 Kondrat
показати весь коментар17.11.2020 01:41
+9 НаноБандеровец
показати весь коментар17.11.2020 02:05
+6 НаноБандеровец
показати весь коментар17.11.2020 01:30
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Будь ласка, зачекайте...
Сейчас уже все смеются над ним, ведь он был как бы "президентом" хоть и непризнанного "Арцаха" (нагорного Карабаха) - целой области на Южном Кавказе.
А теперь он из президента Карабаха автоматически превратился в мера Степанокерта, потому что теперь армянская автономия будет лишь в радиусе десятка километров от центра Степанокерта.
А если и вовсе азербайджанская армия войдёт в Степанокерт (а рано или поздно это произойдёт)... То Араик автоматически станет сантехником и будет откручивать свои унитазы и перевозить их в Армению по предоставленному ему "миротворцами" коридору.
Вот такая судьба и линия жизни Араика получается - Президент - Мер - начальник ЖЭКа - сантехник - унитазовоз
По словам Пашиняна, он не хотел об этом говорить, но вынужден - за последние 2 дня из Шуши вывезено свыше 300 тел погибших армянских солдат.
Свыше 300 тел. Вы представляете масштаб этого сражения?
https://www.youtube.com/watch?v=7201fB5tDww
Пашеняну вірменам треба пам'ятник ставити, що врятував їх від біди. А не визнають його заслуги і знімуть його - не буде і майбутнього у вірмен.